¿Amas la naturaleza y tienes US $28 millones? Fideicomiso familiar Swarovski pone en venta isla privada en laguna de Venecia

Amarachi Orie, CNN

Si estás ansioso por escapar a un paisaje idílico que produce su propio vino exclusivo, rodeado de aguas tranquilas, y cuentas con US$ 28 millones de sobra, no busques más que la laguna de Venecia.

Hacia el extremo norte del sitio de la UNESCO Patrimonio de la Humanidad yace una isla privada de 72 acres (unas 29 hectáreas) que está en venta por primera vez en más de cuatro décadas, según un anuncio de Venice Sotheby’s International Realty.

El retiro, Isola Santa Cristina, fue propiedad anteriormente del difunto empresario austriaco Gernot Langes-Swarovski, dijo la firma inmobiliaria de lujo en un comunicado compartido con CNN este miércoles. Él era el bisnieto del fundador de Swarovski Crystal, Daniel Swarovski.

Santa Cristina, que tiene un precio de €24 millones (US$ 27.7 millones), ofrece una villa con nueve habitaciones y nueve baños. Hay una piscina climatizada de agua salada, amplios jardines y terrazas, una casa de botes, así como una casa de campo independiente, una capilla, un viñedo privado, un olivar y huertos con árboles de albaricoque y ciruelas.

Venecia está a solo unos 20 minutos en barco privado, y afortunadamente, la isla tiene cinco de ellos y espacio para cinco más.

Pero si necesitas viajar más lejos, Santa Cristina tiene una plataforma de aterrizaje de helicópteros para salidas o regresos rápidos.

Aunque no hay mucha necesidad de irse de lo que se está convirtiendo en un santuario completamente autosuficiente.

La isla tiene su propio manantial de agua dulce, que abastece lo que el sitio web oficial de turismo de Italia describe como una “especie de piscifactoría en miniatura”, con peces orgánicos y una variedad de productos.

Langes-Swarovski sentía pasión por la agricultura, las plantas y la vida silvestre, y fue atraído por la cultura pesquera de la isla, dijo Sotheby’s.

Además de los huertos y olivares, Langes-Swarovski fue responsable de la introducción de un huerto y colmenas que producen miel de salicornia, según Sotheby’s.

Isola Santa Cristina produce su propio vino, Ammiana, que generalmente no está a la venta, sino que se reserva para el uso privado del dueño y para regalos.

Cuando se estableció por primera vez en el siglo V, Isola Santa Cristina formaba parte del llamado “archipiélago de islas jardín” de Ammiana. Ahora es el único que sobrevive, ya que el aumento del nivel del mar y la subsidencia se cobraron las demás.

Cuando Langes-Swarovski lo compró en 1986, Santa Cristina había estado abandonada desde el siglo XV, dijo Sotheby’s.

Después de su muerte en 2021, la propiedad fue transferida a un fideicomiso familiar, que ha continuado invirtiendo en la isla de acuerdo con los valores de Langes-Swarovski.

“A través de su trabajo y el del fideicomiso, la isla ha seguido prosperando y contribuyendo al conocimiento y protección más amplia de la Laguna, un recurso importante para el bienestar económico y climático de la región”, dijo Christoph Völk, presidente de los fiduciarios de la fundación de herederos de Swarovski, SEGNAL Privatstiftung, en el comunicado.

“El momento es ahora adecuado para que el cuidado de Isola Santa Cristina pase a un nuevo custodio, que aprecie la singularidad de la ubicación y cuya pasión por la ecología y la Laguna garantizará su futuro”, agregó.

The-CNN-Wire

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