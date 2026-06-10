Desnudez, respeto a las reglas y prohibición de tatuajes: consejos de una experta para disfrutar las termas en Japón

Por Miki Lendon, CNN

Situada sobre un promontorio rocoso en la península de Izu, en Japón, la piscina de Kuroneiwa-buro está tan cerca del Pacífico que las olas apenas la rozan al romper contra las rocas cercanas.

Las aguas termales se encuentran en el pequeño pueblo pesquero de Hokkawa Onsen. Es el tipo de pueblo del que se habla en los reportajes sobre el rápido envejecimiento de la población del país: un lugar que los jóvenes abandonan en busca de mejores trabajos.

Desde luego, no es un lugar donde uno esperaría encontrar a un turista occidental un lunes por la tarde. Así que, naturalmente, me sorprendió un poco ver a una mujer extranjera entrando en la zona de baños termales.

Tras echar un vistazo rápido a su alrededor, se dirigió directamente al manantial, donde el agua brota de una tubería a temperaturas superiores a los 50 grados Celsius (122 grados Fahrenheit).

Sin dudarlo, empezó a recoger agua con las manos y a echársela encima.

“¡Caliente! ¡Caliente! ¡CALIENTE!”, gritó dando un pequeño salto mientras su piel se enrojecía rápidamente.

Estaba practicando lo que se llama kakeyu: el enjuague previo al baño. Todo el mundo lo hace. Pero cerca de la entrada de las aguas termales, un cartel bienintencionado, escrito en un inglés un tanto torpe, pareció confundirla: “Por favor, échese agua caliente antes de bañarse”.

Técnicamente en lo cierto, ya que siguió las instrucciones del cartel. Pero no entendió la intención.

“¡No esa agua! ¡Te quemarás!”, le grité desde la piscina de aguas termales. “Usa el cubo y recoge agua de la bañera, no de la fuente”.

Hizo una pausa y parpadeó.

“Ah. ESO es lo que significa el cartel”.

Relato momentos como este todo el tiempo cuando viajo por Japón: pequeños malentendidos que pueden arruinar la experiencia de un visitante extranjero.

Las famosas aguas termales japonesas, u onsen, están llenas de barreras invisibles, desde la desnudez hasta los tatuajes, además de una serie de protocolos tácitos.

Eso fue parte de lo que me atrajo a ellas. Nací y crecí en Japón, pero pasé la mayor parte de mi vida adulta en Estados Unidos, y al regresar, redescubrí la cultura onsen casi como una visitante.

Al principio, incluso bañarme desnuda rodeada de desconocidos me resultaba incómodo. Reaprender tanto las costumbres como la experiencia en sí misma despertó mi curiosidad por esta parte de mi herencia japonesa.

A medida que aprendía más, quería que los visitantes extranjeros disfrutaran de los onsen como deben ser: una experiencia relajante, no una prueba de supervivencia.

Por eso me convertí en sommelier de onsen certificada. Sí, es una profesión real.

He viajado más de 3.000 kilómetros, desde Hokkaido hasta Okinawa, en busca de los onsen más extraordinarios. Incluso he trabajado en una posada con aguas termales; así de apasionada soy por ellas.

Aunque la palabra “onsen” a veces se traduce libremente como baño público, existen ciertos requisitos que deben cumplirse. Cuando hablamos de onsen, nos referimos al agua termal que brota o se bombea desde las profundidades de la Tierra.

Como capital mundial de las aguas termales, Japón cuenta con más de 25.000 fuentes naturales de agua termal. Los japoneses se toman las aguas termales tan en serio que incluso existe una Ley de Onsen. Legalmente, el agua debe brotar naturalmente del subsuelo a una temperatura mínima de 25 °C (77 °F). O, si es más fría, debe contener uno de los 19 minerales o componentes —como azufre, hierro o dióxido de carbono— por encima de los niveles mínimos regulados.

El agua de onsen también se clasifica por pH, desde fuertemente ácida hasta fuertemente alcalina, y la mayoría de los balnearios muestran una tabla en la que pueden apreciarse los componentes del agua y sus propiedades terapéuticas.

Estas aguas termales se pueden disfrutar en distintos puntos de cualquier pueblo o ciudad, y muchos balnearios con aguas termales reciben a visitantes de un día por una tarifa, generalmente inferior a US$ 10. Algunos destinos incluso cuentan con instalaciones termales públicas gratuitas. Japón también está repleto de pueblos enteros dedicados a las aguas termales; es fácil saber que estás en uno, ya que el nombre del pueblo suele incluir la palabra “Onsen”. Ofrecen una amplia gama de alojamientos, desde ryokans (posadas) tradicionales hasta hoteles de estilo occidental, todos diseñados para disfrutar de las aguas curativas que fluyen por la zona.

Tomemos como ejemplo el pueblo de Fukuji Onsen, a unas cinco horas en tren y autobús desde la metrópolis de Nagoya. Enclavado en las montañas, cuenta con tan solo 11 posadas, muchas de ellas con más de 100 años de antigüedad y ubicadas en casas tradicionales restauradas.

Por la noche, las posadas brillan con una suave luz anaranjada, creando una atmósfera onírica, casi como si viajaras en el tiempo.

Me enamoré tanto de este pueblo que decidí buscar mi primer trabajo en un onsen allí, y obtuve una perspectiva privilegiada sobre lo que se debe y no se debe hacer, lo que puede marcar la diferencia para los visitantes extranjeros. Trabajé en Soene, una antigua casa de campo de 170 años convertida en refugio, que cuenta con tan solo 15 acogedoras habitaciones y tres onsen burbujeantes para que los huéspedes se bañen. El personal está formado por unas 15 personas, cuyo mayor deseo es que los visitantes disfruten de una experiencia inolvidable.

Sin embargo, puede resultarles complicado tratar con extranjeros, que desconocen las tradiciones y costumbres locales.

A pesar de su aislamiento, Soene se ha convertido en un destino popular para visitantes internacionales. Cuando trabajé allí hace siete años, la proporción de visitantes era de aproximadamente siete japoneses por cada tres extranjeros. Cuando volví el año pasado, esa proporción parecía haberse invertido.

Esto coincide con lo que ocurre en el propio pueblo de Fukuji Onsen, que está recibiendo visitantes extranjeros mucho más rápido de lo que puede contratar personal que hable inglés. Si bien las posadas están realmente encantadas de recibir a huéspedes extranjeros, a menudo tienen dificultades para alojarlos cómodamente.

¿El principal problema? Alojarse en una posada tradicional con aguas termales es una experiencia completamente distinta a la de un hotel occidental. Puedes reservar fácilmente una habitación con Agoda o Booking.com, pero lo que estas páginas no suelen mencionar son las normas y costumbres tácitas de la posada.

Para empezar, las posadas con aguas termales funcionan con un horario casi militar. El registro de entrada, la cena, el baño, el desayuno y la salida se realizan a horas fijas. Y sí, ¡debes estar allí puntualmente!

Quizás estés pensando: “¡Oye, son mis vacaciones! ¿Por qué tanta rigidez?”.

Todo se remonta al concepto japonés de omotenashi, u hospitalidad.

La posada quiere saber exactamente cuándo llegarás para que el personal pueda estar completamente preparado para recibirte y para que tu té y los dulces se sirvan recién hechos. La cena también se sirve a una hora fija, para que tu comida de varios platos se presente en perfectas condiciones y en el momento perfecto.

Los baños también deben estar impecables y con la cantidad justa de agua, a la temperatura ideal, cuando llegues.

Si llegas tarde, todo ese plan perfecto se desmorona, y lo que parece una disciplina férrea es en realidad el personal esforzándose por mantener su idea de hospitalidad impecable.

Lo presencié en persona. Una mañana en Soene, un compañero se abalanzó sobre mí, con la cara roja, los ojos desorbitados, claramente presa del pánico.

“¡Ve al baño de mujeres ahora mismo!”, gritó a todo pulmón, las palabras salían tan rápido que casi parecía que las escupía.

Al parecer, entró al baño de mujeres para limpiarlo, solo para descubrir que los huéspedes extranjeros aún se estaban bañando. Sí, se había encontrado inesperadamente cara a cara con mujeres; mujeres desnudas.

Entré corriendo de inmediato para comprobar y confirmé que habíamos informado a los huéspedes que debían terminar a las 10 a.m. para la limpieza. Me disculpé cortésmente por el incidente y me aseguré de que se marcharan puntualmente.

En un ryokan, la puntualidad es crucial. Con un personal reducido y un horario ajustado, cada minuto cuenta. Cuando no se respetan los horarios, pueden ocurrir accidentes como este.

Esto nos lleva a una pregunta que muchos extranjeros se hacen: ¿Por qué los japoneses se bañan completamente desnudos? ¿No sería más apropiado usar traje de baño, especialmente en baños mixtos?

En Japón, bañarse desnudo es una tradición centenaria arraigada en la salud, la cultura y las normas sociales. La desnudez comunitaria era normal en el pasado, y los baños mixtos eran comunes. Además, las posadas a menudo no contaban con los recursos para ofrecer baños separados.

Sin embargo, en la década de 1870, las nociones occidentales de moralidad llevaron a una prohibición nacional de los baños mixtos. La tradición sobrevivió discretamente en algunos baños ribereños, principalmente porque las zonas rurales estaban más allá de la estricta aplicación de la ley.

Pero hoy en día, la mayoría de los onsen (baños termales) separan a hombres y mujeres. En las zonas mixtas, los visitantes pueden usar yuami (prendas especiales) o toallas para mayor privacidad, aunque existen algunas excepciones un tanto atrevidas.

Aunque poco común, la esencia del baño mixto tradicional desnudo —llamado Konyoku— aún perdura, especialmente en los onsen con tradición toji, lo que significa que los huéspedes pasan días, semanas o incluso meses en un destino con el único propósito de sumergirse en sus aguas ricas en minerales para la salud y la sanación.

Entre estos se encuentra Amagase Onsen, en Oita, al suroeste de la isla de Kyushu, donde aún sobrevive una singular tradición de baños ribereños que se remonta al siglo XVII.

Los baños al aire libre se ubican a orillas del río Kusugawa, justo al lado de la carretera principal, flanqueada por posadas, hoteles, tiendas y el emblemático puente rojo brillante de la ciudad. Y en el corazón de todo se encuentra Jinden-yu, un baño al aire libre revestido de piedra, sin paredes, cortinas ni separaciones. No hay nada —ni árboles, ni hierba, ni rocas— que obstruya la vista.

Había oído hablar de este lugar, pero verlo en persona fue una experiencia completamente diferente. Una docena de personas entraban y salían a lo largo del día, bañándose y disfrutando del onsen al aire libre a la vista de cualquiera que paseara por el paseo fluvial, condujera, cruzara los puentes o se alojara en los hoteles cercanos.

En el centro de visitantes, el personal señaló discretamente que no podían promocionar activamente el baño, dado que se encuentra en la delicada frontera entre la cultura tradicional y lo que legalmente podría considerarse exhibicionismo.

Sin embargo, ayuda que la historia de Amagase Onsen se remonte a más de 1.300 años. Según antiguas leyendas locales, “si cavas en la grava de la orilla del río, brotará agua caliente en cualquier parte”.

Así que la gente hacía precisamente eso: cavaban hoyos y apilaban piedras para formar piscinas. Había poca distinción entre hombres y mujeres; bañarse era una forma comunitaria de compartir la bendición de la naturaleza, sin separaciones.

Otro famoso manantial de aguas termales mixto es Sukayu Onsen, escondido en las profundidades de las montañas Hakkoda de Aomori, en el extremo norte de Honshu, la isla principal de Japón. Es conocido por su enorme baño termal comunitario interior y su vapor denso, casi sobrenatural.

Un cartel a la entrada de la zona de baños muestra las “Tres Reglas de Oro del Baño Mixto en Sukayu Onsen”: una guía sencilla pero poderosa que refleja el espíritu de la tradición japonesa de los baños termales comunitarios:

Caballeros: ¡No miren a las damas! ¡Nada de miradas indiscretas! Damas: ¡No miren a los caballeros! ¡Nada de miradas indiscretas! Todos: Disfruten del baño con el corazón abierto, respétense mutuamente y sumérjanse en armonía, sin importar la edad ni el género.

Este último consejo podría ser el mejor para cualquier visitante de un onsen.

Otro tema que suele llamar la atención de los extranjeros son los tatuajes, ya que muchos onsen tienen carteles que indican que no admiten huéspedes con tatuajes. Esto no es arbitrario.

Los tatuajes en Japón tienen una larga y turbia historia. En el pasado, fueron un distintivo de la Yakuza (mafia japonesa), y quienes los llevaban eran acusados ​​de tener vínculos con el crimen organizado. Por este motivo, muchos balnearios solían rechazar a los clientes con tatuajes para evitar problemas.

Actualmente, algunos informes sugieren que solo alrededor de la mitad de los miembros de la Yakuza japonesa conservan tatuajes, ya que muchos jóvenes los consideran un inconveniente. Por lo tanto, prohibir los tatuajes ya no es una solución infalible para mantenerlos alejados. Mientras tanto, los tatuajes son increíblemente comunes en todo el mundo, lo que dificulta que las posadas modernas apliquen las antiguas normas.

Algunos onsen se han vuelto más tolerantes con los tatuajes, adaptándose a los nuevos tiempos, pero muchos siguen prohibiéndolos simplemente porque es más fácil. Todavía hay japoneses, especialmente de generaciones mayores, que asocian fuertemente los tatuajes con la Yakuza, e incluso los tatuajes decorativos inofensivos en extranjeros pueden resultar intimidantes para ellos.

Si tienes tatuajes, hay maneras de evitar este problema.

El sitio web “Tattoo Friendly Onsen” cuenta con una amplia base de datos de onsen que admiten huéspedes tatuados. Si bien el número está creciendo, la mayoría de los listados corresponden a ciudades con onsen más grandes y conocidas.

Si encuentras un pequeño onsen fuera de las rutas turísticas, ser sincero podría ser la mejor opción. Informa al dueño de la posada sobre tus tatuajes antes de hacer una reserva que no puedas cancelar. Describe el tamaño y en qué partes del cuerpo están. El personal podría sugerir el uso de vendajes impermeables, cinta médica para diseños más grandes o la reserva de una habitación privada en el onsen.

Muchas posadas cuentan con baños privados por orden de llegada, perfectos para un baño relajante sin preocupaciones.

Bien, ya has superado el espinoso tema de la desnudez y los tatuajes. Ahora, las reglas no escritas.

En Japón, la mayoría de la gente no te dirá si estás haciendo algo mal. Esto no es mala educación; curiosamente, está relacionado con su hospitalidad.

En lugar de recriminarte, se apartarán discretamente si tu toalla se mete en la bañera o si tu pelo largo cuelga y se mueve con el agua. (Ambas cosas están prohibidas).

Una vez, me encontré con una huésped paseando por la zona de baños con unos zuecos de madera de la posada. Tuve que explicarle que solo se usaban en el baño. Un poco avergonzada, se dio la vuelta rápidamente y regresó al baño. (En Japón, el calzado tiene un lugar asignado y nunca debe salirse de su sitio; una norma tácita de la vida japonesa).

Mientras tanto, es imprescindible lavarse y enjuagarse en las duchas antes de entrar al baño.

“¡Pero si me acabo de duchar en mi habitación!”, quizás estés pensando.

Bueno, los demás huéspedes no lo saben, así que es un gesto amable para asegurar que el agua del baño se mantendrá limpia.

Después de ducharte, devuelve los accesorios de baño, como cubos, taburetes y champú, a su lugar. Es un pequeño detalle, pero hace que la siguiente persona se sienta cómoda y refleja el compromiso japonés con la hospitalidad.

Otro tema delicado es el comportamiento. A veces veo turistas extranjeros llegar con una actitud de “¡Woohoo!”, como si estuvieran a punto de lanzarse de cabeza al baño, salpicando por todas partes al entrar en el agua.

Lo entiendo. Comparto su entusiasmo y comprendo perfectamente cómo se sienten. De hecho, muchos lugareños amantes de los onsen comparten ese sentimiento. Otros, en cambio, visitan los onsen para relajarse y disfrutar de momentos de tranquilidad y meditación.

Dicho esto, algunos onsen pueden tener un ambiente divertido y animado.

Los japoneses suelen decir: “Lee el ambiente”, es decir, presta atención al entorno que te rodea. Si todos están relajados en silencio, haz lo mismo. Si el baño está lleno de charlas y risas, siéntete libre de unirte. Se trata menos de reglas y más de armonía, respeto y de simplemente disfrutar de la experiencia compartida.

Mucha gente visita los onsen para relajarse y disfrutar de momentos de tranquilidad y meditación.

¿Listo para sumergirte?

He pasado décadas recorriendo Japón, disfrutando de baños termales en todas partes, desde brumosos refugios de montaña hasta majestuosos baños históricos, buscando algunos de los onsen más singulares y únicos de Japón, y he visitado cientos de ellos.

Para quienes buscan algo verdaderamente único, aquí están mis tres mejores experiencias.

Si crees que las aguas termales son para relajarse, las aguas termales de Shin Tamagawa te sorprenderán.

Ubicado en la prefectura de Akita, bañarse aquí es como practicar la rigurosa disciplina del Bushido. El manantial, rico en ácido clorhídrico, aluminio y hierro, tiene un pH de tan solo 1.2, similar al del ácido estomacal. De hecho, es tan ácido que puede corroer un cuchillo en una noche.

El lugar tiene un encanto retro: numerosas bañeras de madera llenas de agua termal natural. Un secreto para sobrevivir: empezar con agua diluida, luego pasar a agua 100 % pura y nunca sumergirse más de tres minutos seguidos.

Fácil, ¿verdad? No cuando el agua quema como fuego. En mi primer intento, tuve que salir de la bañera a los 30 segundos, siseando “¡ay, ay, ay!”.

Mientras tanto, una anciana, una experta, se sumergía tranquilamente en el agua cercana, riéndose mientras me veía entrar y salir.

Pero esta agua hace maravillas: limpia, mejora afecciones de la piel y alivia el dolor nervioso y articular.

Imaginen una fuente termal donde la superficie se endurece durante la noche formando una costra, casi como el caramelo de una crème brûlée.

Eso es lo que les espera a los visitantes de Hanayama Onsen, en la prefectura de Wakayama, cada mañana.

El agua es rica en hierro, lo que le da un color rojizo intenso y turbio. Su alto contenido mineral, especialmente calcio y sulfatos, hace que esta fina capa se endurezca durante la noche a medida que el agua se evapora.

Solo quienes llegan al onsen a primera hora de la mañana tienen la oportunidad de atravesar esta delicada capa y entrar. Con esto en mente, me levanté a las 5 de la mañana y esperé a que abrieran el baño. Luego, tuve que competir con otra mujer que ya estaba esperando.

Acordamos disfrutarlo juntas, rompiendo la costra con las yemas de los dedos, luego desmenuzándola suavemente con las palmas, antes de finalmente sumergirnos. Mientras repetíamos el mismo ritual minucioso —muy japonés, en cierto modo— no podíamos parar de reír, viendo cómo la fina costra se rompía en pequeños grumos que giraban y se derretían en el agua marrón.

Este manantial, rico en hierro, calcio y magnesio, es conocido por favorecer la circulación sanguínea, aliviar la fatiga, mejorar la sensibilidad al frío y ayudar con afecciones cutáneas crónicas.

¿Qué tal un baño en agua con gas? En Shichirida Onsen, en la prefectura de Oita, el agua carbonatada naturalmente fluye hacia los baños.

La concentración de dióxido de carbono es tan alta que, sin una ventilación adecuada, uno podría desmayarse. Por suerte, el establecimiento cuenta con grandes extractores de aire y todas las ventanas permanecen abiertas.

Las diminutas burbujas estallan justo al lado de las orejas, cosquilleando las mejillas y creando una sinfonía burbujeante y juguetona. En cuanto entras, las burbujas se adhieren a cada poro mientras todo tu cuerpo queda envuelto en innumerables gotitas de agua carbonatada.

Aunque el agua está un poco fría, sentí cómo mi cuerpo se calentaba gradualmente desde dentro. Se dice que estas aguas termales carbonatadas favorecen la circulación sanguínea y el metabolismo, alivian la fatiga y ayudan con la sensibilidad al frío; una verdadera revitalización de adentro hacia afuera.

Los japoneses consideran las aguas termales un regalo de la Tierra, y es una experiencia imprescindible para todos los extranjeros.

Solo asegúrate de leer los letreros, percibir el ambiente y, por favor, te lo ruego, sal antes de que el personal de limpieza venga a pedir ayuda a gritos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.