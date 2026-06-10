El papa León XIV se reunió con Bad Bunny en España, pero no proporcionó fotos

Por Christopher Lamb, CNN

El papa León XIV y Bad Bunny han sido los dos grandes imanes de multitudes en España en los últimos días. El pontífice ha estado llenando estadios y plazas para vigilias de oración y misas, mientras que el rapero puertorriqueño ha celebrado sus mega-conciertos de estilo festivo ante decenas de miles de personas.

Ahora, el Vaticano confirmó que ambos se reunieron brevemente el lunes en Madrid, aunque aún no se han publicado fotos ni videos del encuentro, lo que será una noticia decepcionante para quienes esperaban ver al primer papa nacido en Estados Unidos junto a la superestrella del reguetón. Un portavoz del Vaticano señaló que León XIV se reunió con el artista musical “junto a su familia y otras personas”.

A bordo del avión de Roma a Madrid, el papa bromeó sobre la competencia que supone Bad Bunny, quien se encontraba en la capital española al mismo tiempo. El encuentro del papa con jóvenes la noche del sábado en Madrid coincidió con un concierto de Bad Bunny.

“Si se les plantea la pregunta: ¿quieren ver a Bad Bunny o quieren ver al papa?, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny”, dijo a CNN a bordo del avión papal. “Pero creo que también habrá algunos allí para ver al papa. Y eso también dice algo, ¿sabes?”

Aunque ambos atraen grandes multitudes y, al igual que el papa, Bad Bunny suele vestirse de blanco, sus mensajes son contrastantes. Las letras de Bad Bunny suelen hacer referencia a encuentros casuales con mujeres, mientras que el sábado por la noche el papa habló del matrimonio como vocación. “No tengan miedo al matrimonio ni a formar una familia”, dijo a una multitud de unas 600.000 personas durante una vigilia de oración el sábado.

Sin embargo, tanto León XIV como el rapero comparten su preocupación por la ofensiva contra la inmigración en Estados Unidos, y ambos han sido objeto de críticas por parte del presidente Donald Trump. El rapero fue criticado por Trump tras su actuación en el intermedio del Super Bowl en febrero, mientras que el papa ha provocado la ira del presidente por su oposición a la guerra en Irán.

Este miércoles, el papa visita Montserrat, el corazón espiritual de la región catalana. Más tarde ese día, celebrará una misa en la icónica Sagrada Familia en Barcelona e inaugurará una torre que la convierte en la iglesia más alta del mundo.

La inmigración será el tema principal en la última parte de la visita del papa a España: este jueves y este viernes estará en las Islas Canarias, una de las principales puertas de entrada a Europa para los recién llegados. Durante su visita a Gran Canaria y Tenerife, León XIV se reunirá con inmigrantes y con grupos que los ayudan y apoyan.

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