En homenaje a Ted Turner, periodistas de CNN prometen defender la independencia en tiempos inciertos

Brian Stelter, CNN

Periodistas destacados de CNN prometieron mantener el legado del fundador Ted Turner en un evento de Warner Bros. Discovery en honor al empresario pionero este miércoles.

La reunión en Atlanta de ejecutivos, empleados y exalumnos se organizó tras la muerte de Turner el mes pasado a la edad de 87 años. Oradores de TNT Sports, Turner Classic Movies y CNN reconocieron el tremendo impacto de Turner en toda la industria de los medios.

“Ted cambió el mundo, y vamos a seguir intentando estar a la altura de su visión”, dijo el CEO de Warner, David Zaslav.

Turner era un soñador y negociador, y muchos de los homenajes para él este miércoles aludieron al actual acuerdo para vender sus cotizados activos a Paramount, que está a la espera de la aprobación del Gobierno en EE.UU. y Europa.

Varios presentadores de CNN enfatizaron la importancia de la independencia editorial, un asunto de mucha preocupación dadas las recientes controversias en CBS News, propiedad de Paramount.

Y el nieto de Turner, John R. Seydel III, dijo que “abuelo Ted” sería “el primero en hablar” sobre este momento en los medios.

“El abuelo fundó CNN como un acto de rebeldía porque creía que el periodismo independiente, intrépido y disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, era oxígeno para nuestra democracia”, dijo Seydel. “Vería lo que está sucediendo ahora: adquisiciones cada vez más grandes; ’60 Minutes’ vacío; Dan Rather y cientos de periodistas de todo el mundo escribiendo cartas para que se preserve la independencia editorial y se proteja el derecho de la Primera Enmienda a la libertad de expresión, especialmente para nuestros narradores”.

“Y por Dios, sería el primero en hablar”, dijo Seydel, “especialmente ahora, cuando la misma red que él construyó y los líderes que están en esas posiciones estos días están enfrentando amenazas similares”.

Uno de los temas principales de este miércoles fue la firme adhesión de Turner a todas las cualidades de una prensa libre: independencia, equidad, precisión y valentía.

Hablando desde Beirut, donde se encuentra asignada Christiane Amanpour dijo: “Soy una completa y total adherente a la lucha por la independencia editorial y a poder perseguir la cobertura de noticias independiente sin miedo o favor, sin importar quién esté a cargo políticamente, sin importar a dónde vayamos. Esa es nuestra misión. Ese es el legado de Ted Turner, y es uno que tengo la intención de cumplir en mi vida”.

“Ted Turner fue uno de los más grandes visionarios de nuestro tiempo”, dijo Wolf Blitzer. “Siempre me decía que me asegurara de informar las noticias de manera justa y precisa, y, si es posible, que esas historias fueran reveladas primero en CNN”.

“Debemos agradecer a Ted y recordarlo para siempre”, dijo el CEO de CNN, Mark Thompson. “Esta es la casa que Ted construyó, su podio, su casa, y lo mejor que podemos hacer es esforzarnos por asegurar que esta gran casa continúe de pie fuerte y orgullosa”.

El evento, que fue transmitido en vivo a las oficinas y empleados de Warner Bros. Discovery en todo el mundo, reflejó muchas de las emociones que los miembros del personal de Warner han sentido tras la muerte de Turner el 6 de mayo. Se llevó a cabo en “El Campus Ted Turner”, el complejo de Atlanta donde se lanzó CNN, y donde CNN y otros canales ahora tienen su sede nuevamente.

Anderson Cooper, quien fue el presentador del evento, dijo que el podio en el escenario era el mismo que Turner usó cuando presentó al mundo CNN el 1 de junio de 1980.

Cooper llamó a Turner “un hombre complejo de pasión y coraje y audacia y empuje”, un hombre que “vio lo que era posible cuando otros no lo hicieron, cuando otros no pudieron”.

El expresidente de CNN, Tom Johnson, recibió una larga ovación de pie cuando dijo: “CNN no se doblegará y no se desviará durante esta terrible y caótica era de Trump. Podemos honrar mejor a Ted al continuar manteniendo a CNN como la red de noticias más destacada de todas”.

Johnson regresó a su asiento, y Cooper exclamó: “¡Tom, deberías volver!”

“Solo queremos que te quedes aquí”, respondió Johnson.

“No voy a ninguna parte”, dijo Cooper.

La familia de Turner dijo que se realizará un memorial público en una fecha posterior.

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