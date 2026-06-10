México vs. Sudáfrica, por el debut del Mundial 2026: previa, alineaciones, horario y cómo ver

Por Federico Leiva, CNN en Español

El tiempo de las palabras se terminó. Con la ilusión de todo un país a cuestas, la selección de México saldrá al campo del renovado Estadio Ciudad de México (Azteca) con una única misión: empezar con el pie derecho su camino en el Mundial 2026, el tercero que organiza en la historia. Claro que el mismo objetivo tendrá Sudáfrica, su primer rival.

Mexicanos y sudafricanos integran el Grupo A junto a Corea del Sur y República Checa, y más allá de que hasta el tercer clasificado tendrá posibilidades de meterse en los dieciseisavos de final, no hay selecciones fáciles en esta zona a simple vista, por lo que cada punto en juego vale oro.

Clasificada de manera automática por ser organizadora, México no atravesó el proceso de eliminatorias, pero se ha mantenido en competencia desde el fracaso de Qatar 2022, cuando se volvió en primera ronda de la mano de Gerardo Martino. En los tres años y medio que separan una Copa del Mundo de otra, el Tri ganó las dos ediciones de la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf. ¿Le alcanzará con ser el mejor de la conferencia para trascender esta competencia mayúscula? Solo el tiempo lo dirá.

Los últimos amistosos también han levantado el ánimo y la ilusión de un país que espera por fin poder sacarse la espina del famoso quinto partido y quedar inmortalizado en las portadas de los periódicos. Los ahora dirigidos por Javier Aguirre ya disputaron ocho encuentros en lo que va de 2026, sin conocer la derrota: seis triunfos y dos empates, estos ante dos grandes selecciones como Portugal y Bélgica, que, es cierto, no tuvieron a todas sus estrellas a disposición. Aun así, las últimas victorias ante Ghana, Australia y Serbia envalentonaron al Tri.

Del otro lado, Sudáfrica llega sin hacer demasiado ruido, pero luego de sortear favorablemente un grupo complicado en las eliminatorias africanas, donde dejó en el camino a un titán del continente como Nigeria y a la sorprendente Benín, que perdió el liderato en la última jornada.

El seleccionado sudafricano atravesó en lo últimos años un proceso de renovación generacional, comandado por el entrenador belga Hugo Broos, quien se apoyó en dos clubes locales para armar la base del equipo nacional: el Mamelodi Sundowns y el Orlando Pirates. Su estrella, sin embargo, es Lyle Foster, centroatacante del Burnley de Inglaterra, que tiene 10 goles en 27 jugados con la selección. Otros jugadores clave son Thalente Mbatha, Oswin Appollis, Evidence Makgopa y el capitán, el portero Ronwen Williams.

Es poco probable que los sudafricanos asuman algún papel protagónico en el debut, principalmente porque querrán trasladar la presión a la selección local, pero también por el hecho de que no llegan en un gran momento. Al contrario de México, Sudáfrica no ha ganado ni un partido en el año: derrota ante Camerún en la Copa Africana de Naciones y tres empates y una caída en amistosos (Jamaica, Nicaragua y Panamá dos veces).

Los Bafana Bafana (Muchachos) jugarán su primera Copa del Mundo desde 2010, cuando fueron anfitriones. Casualmente, en aquella oportunidad habían debutado ante México, un duelo que se repite 16 años después, pero en suelo mexicano. Esa vez, el Tri apagó la ilusión continental con un empate que complicó las aspiraciones de Sudáfrica, por lo que los africanos ahora querrán enmudecer el Azteca para devolver el favor.

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Thalente Mbatha; Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis. DT: Hugo Broos.

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Paras ver el partido desde México se podrá sintonizar TUDN, TV Azteca o Vix, mientras que en Estados Unidos las opciones serán Telemundo o Fubo.

En Colombia se podrá ver por Caracol Televisión, Canal RCN y Win Sports; en Argentina por DGO, Disney+, DSports y Telefe; y en España a través de RTVE y DAZN.

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