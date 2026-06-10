Pedro Pablo Kuczynski habla a CNN de su posible apoyo a Keiko Fujimori: “Estoy dispuesto a tragarme el trago amargo”

Por Fernando del Rincón y Laura Weffer, CNN en Español

El expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski aseguró que está dispuesto a dejar atrás sus profundas diferencias con la candidata derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y apoyarla para una eventual presidencia antes que a un gobierno encabezado por el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

A sus 87 años y desde la casa donde permanece en Lima mientras enfrenta procesos judiciales en los que defiende su inocencia, el exmandatario ofreció una entrevista a Fernando del Rincón este sábado 6 de junio, un día antes de la segunda vuelta electoral en la que Fujimori y Sánchez hasta ahora disputan los votos palmo a palmo. Al corte de la noche de este martes, con el 96,289 % de las actas computadas, Sánchez tiene el 50,119 % de la votación, una ligera ventaja sobre el 49,881 % de Fujimori.

“Yo estoy dispuesto a tragarme el trago amargo en vez de dejar que esto vaya a la deriva”, dijo Kuczynski en entrevista con Conclusiones.

La afirmación resulta especialmente significativa porque el exmandatario responsabiliza al partido Fuerza Popular y a la propia Fujimori por la crisis política que terminó con su salida del poder en 2018, cuando él renunció mientras en el Congreso se impulsaba una moción de vacancia en su contra.

Durante la conversación, Kuczynski recordó que gobernó con el reto de tener frente a sí un Congreso dominado por el fujimorismo. “Desde el primer día estaban contra mí. No me dejaron gobernar”, aseguró.

Incluso, sostuvo que el sector liderado por Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, impulsó una estrategia para sacarlo de su cargo y aseguró que la propia candidata reconoció recientemente esa responsabilidad.

“Vino aquí hace una semana a pedir disculpas”, señaló. Consultado sobre el motivo de esas excusas, respondió: “De que me sacaron, pues. Ellos me sacaron”. En una entrevista reciente con América Noticias, Fujimori confirmó que se reunió con el exmandatario y se disculpó con él por enfrentamientos pasados.

Cuando se le preguntó por la actual contienda electoral, Kuczynski dejó claro que no respaldaría a Sánchez, un político de izquierda cercano a otro expresidente, Pedro Castillo, quien está en el penal de Barbadillo condenado a 11 años de prisión por conspiración para la rebelión, un delito del que Castillo se dice inocente.

“Obviamente, no apoyo al señor Sánchez”, afirmó Kuczynski.

El exmandatario cuestionó a los sectores políticos que respaldan al candidato de izquierda y expresó preocupación por el rumbo que, a su juicio, podría tomar el país bajo su liderazgo.

Por el contrario, consideró que Fujimori tendría la capacidad de conformar un equipo económico sólido y enfrentar los desafíos de gobernabilidad que atraviesa Perú.

“Keiko tiene posibilidad de armar un buen equipo, sobre todo en la parte económica”, sostuvo.

Kuczynski argumentó que la crisis política que vive el país exige priorizar la estabilidad institucional y económica por encima de las disputas personales.

Según el exmandatario, la teoría de las “cuerdas separadas” —según la cual la política y la economía avanzan por caminos distintos— tiene límites.

“La política va mal y la economía más o menos bien, pero eso no va a durar”, dijo. En ese sentido, considera que un gobierno liderado por Sánchez podría terminar afectando la estabilidad económica del país. “Las cuerdas separadas no van a durar si tenemos un gobierno marxista, agresivo, incompetente, corrupto. Entonces, la cuerda de la economía se va a ir al tacho”, señaló.

El expresidente también reiteró que no se arrepiente de haber renunciado en marzo de 2018, cuando enfrentaba un segundo proceso de vacancia presidencial.

“Si no renunciaba, al día siguiente me votaban”, afirmó.

A ocho años de su salida del poder, Kuczynski aseguró que Perú atraviesa una grave crisis de gobernabilidad y advirtió que el país necesita recuperar instituciones sólidas y completar los mandatos presidenciales. En un lapso de tan solo una década, Perú ha tenido ocho presidentes.

“No hay instituciones y, por eso, tenemos esto de cambiar presidentes como si fueran camiseta”, concluyó el exmandatario, quien, al igual que todo el país, espera el desenlace del lento conteo de votos de la segunda vuelta del domingo.

Quien gane asumirá el cargo el 28 de julio, con grandes retos como tratar de gobernar con un Congreso donde no se tendrá la mayoría y con la sombra de la inestabilidad política volando constantemente sobre el Palacio de Gobierno.

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