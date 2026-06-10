Trump propone reglas para mercados de predicción que preservan la mayoría de las apuestas deportivas

Por Marshall Cohen, CNN

El Gobierno de Trump propuso el miércoles un conjunto de nuevas regulaciones federales para los mercados de predicción que, al parecer, en gran medida dejan intacta a la industria en auge.

Es importante destacar que las nuevas normas seguirían permitiendo la mayoría de los mercados relacionados con el deporte. Una gran mayoría de las operaciones en sitios de predicción como Kalshi y Polymarket proviene de mercados deportivos que, según los críticos, son esencialmente indistinguibles de las apuestas tradicionales.

Pero las nuevas normas, dadas a conocer por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés), crearían un marco en el que los reguladores federales podrían restringir aún más algunos mercados deportivos que son especialmente vulnerables a la manipulación.

Eso incluye apuestas sobre lesiones de jugadores y resultados del arbitraje, según una copia de las normas. También incluye los llamados contratos de “primer lanzamiento” para el béisbol, que buscan predecir el tipo de lanzamiento que un jugador hará para iniciar un partido, poniendo literalmente el resultado en manos de un solo jugador, así como mercados sobre expulsiones de jugadores y cualquier posible mercado futuro sobre deportes de secundaria.

“La CFTC protegerá la integridad de nuestros mercados regulados sin obstaculizar la innovación responsable”, dijo el presidente de la CFTC, Mike Selig, en un comunicado. “Esta propuesta le da a la Comisión un marco duradero y transparente para identificar los contratos que el Congreso nos indicó que examináramos, al tiempo que permite que los mercados legítimos sigan adelante”.

Las nuevas normas parecen quedar muy por debajo de las regulaciones que muchos actores interesados querían ver por parte del Gobierno de Trump, que ha promovido firmemente la industria desde que Selig asumió el cargo en diciembre. Reguladores estatales, miembros del Congreso, consejeros en adicciones, cabilderos de la industria de casinos y algunas ligas deportivas pidieron normas más estrictas.

Por ejemplo, algunos querían que la CFTC elevara la edad mínima para los mercados de predicción de 18 a 21 años. Otros querían que la CFTC prohibiera las apuestas de proposición sobre atletas individuales. Algunos querían que la agencia volviera a las normas de la era Biden que intentaron prohibir las apuestas sobre elecciones. La propuesta del miércoles no llega tan lejos. La mayoría de los estados ha argumentado en los tribunales que todas las apuestas deportivas en estos sitios deberían prohibirse, sosteniendo que esas apuestas en sitios de predicción son en gran medida indistinguibles de los juego de azar.

Bajo la ley vigente de Estados Unidos, los sitios de predicción no se consideran juego de azar, y los propios mercados no fijan cuotas de apuestas. En cambio, están estructurados como mercados financieros que ofrecen “contratos de eventos”. Se regulan más como el comercio de futuros sobre el precio de la soja —y por lo tanto están supervisados por la CFTC en lugar de por los estados—. Pero en lugar de centrarse en materias primas, los operadores especulan sobre los resultados de eventos del mundo real como elecciones, eventos deportivos, ceremonias de premios, el clima y más.

CNN se ha puesto en contacto con Polymarket y Kalshi para solicitar comentarios.

CNN tiene una asociación con Kalshi y utiliza sus datos para cubrir eventos importantes. Pero a los empleados editoriales de CNN no se les permite usar mercados de predicción.

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