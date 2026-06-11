Así es la selección de México para el Mundial 2026: estrellas, jugadores claves y bajas

Por Edgar Aviles, CNN en Español

La selección de México enfrentará una fase de grupos que, a priori, parece accesible, ante Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, a quienes enfrentará en suelo mexicano.

El director técnico, Javier Aguirre, tendrá una gran responsabilidad, porque cada vez que México fue anfitrión del Mundial llegó hasta los cuartos de final, y porque en Qatar 2022 se puede decir que el Tri fracasó al quedar eliminado en la fase de grupos.

El delantero del Fulham es la gran figura de la selección mexicana. Jiménez ha hecho prácticamente toda su carrera en el fútbol europeo desde que arribó al Atlético de Madrid en 2014 a los 23 años, jugando en ligas de mucha exigencia como LaLiga de España, la Primeira Liga de Portugal y la Premier League de Inglaterra.

El atacante tiene 35 años y cuenta con una larga experiencia como futbolista. Eso lo convierte en uno de los referentes y líderes del equipo de Aguirre. Además, ha mantenido cierta regularidad en la última temporada 2025/2026 de la Premier League, jugando la gran mayoría de los partidos de su equipo.

Ese gran nivel lo ha trasladado a la selección mexicana, en donde ha sido el mejor delantero de los últimos años. Incluso, sus goles le permitieron al Tri ganar la Concacaf Nations League de 2025.

El plantel de México tiene su base en jugadores que militan en el fútbol europeo. En total, Javier Aguirre convocó a 13 jugadores que juegan para algún club del viejo continente, 12 del fútbol mexicano y uno del fútbol árabe (Julián Quiñónes).

Esta es la convocatoria con el mayor número de futbolistas distribuidos en Europa en la historia de la selección mexicana. Ellos son: Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Jorge Sánchez (PAOK Salonica), César Montes (Lokomotiv de Moscú), Johan Vásquez (Genoa), Mateo Chávez (AZ Alkmaar), Edson Álvarez (Fenerbahce), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Orbelin Pineda (AEK de Atenas), César Huerta (Anderlecht), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Luis Chávez (Dinamo de Moscú), Santiago Gimenez (AC Milan) y Raúl Jiménez (Fulham).

Esta es la primera vez que el director técnico del Tri llamó a cinco jugadores del Club Guadalajara desde el Mundial de Sudáfrica 2010. Las Chivas son el equipo del fútbol mexicano que más futbolistas aportó a esta convocatoria definitiva. En buena medida esto se debe al gran torneo que tuvo el club en los últimos seis meses, a pesar de que no resultó campeón del certamen Clausura 2026, y gracias también a la tradición del equipo de jugar solamente con mexicanos.

En general no hubo ninguna sorpresa en la lista final de Javier Aguirre, aunque sí llamó la atención el llamado de última hora de César Huerta, Luis Chávez y Mateo Chávez, quienes no habían jugado con la selección porque se estaban recuperando de sus respectivas lesiones.

El otro tema que sacudió la opinión pública fue el llamado del delantero Guillermo Martínez, en lugar del argentino nacionalizado Germán Berterame. En este sentido, la ausencia de Berterame no fue por lesión, sino simplemente una decisión técnica.

Una de las grandes ausencias es sin duda la del mediocampista Carlos Rodríguez, quien se consagró campeón del fútbol mexicano con el Cruz Azul hace unos días. Rodríguez había sido un habitual en los llamados de Aguirre, sin embargo, el volante se perderá la Copa del Mundo porque el entrenador puso en su lugar a Luis Chávez y al español recién naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.