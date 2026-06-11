El Real Madrid ficha a José Mourinho para una segunda etapa como entrenador del club

Por Patrick Sung Cuadrado, CNN

El Real Madrid fichó a José Mourinho con un contrato de tres años como su nuevo entrenador hasta el 30 de junio de 2029, anunció el club el jueves, marcando un regreso sensacional del dos veces ganador de la Liga de Campeones a la capital española.

Está previsto que Mourinho se incorpore al club el 13 de julio, cuando comience oficialmente la pretemporada.

Mourinho, que recientemente dirigió al Benfica, regresa al Santiago Bernabéu en medio de un período turbulento, sin títulos y, por momentos, caótico en Madrid que ha dejado desconcertados a los medios globales y a los madridistas indignados.

El presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, convirtió a Mourinho en uno de los pilares centrales de su campaña de reelección, y ahora que Pérez logró otro mandato al frente de Los Merengues, el “Special One” era casi seguro que regresaría al club.

El técnico portugués dirigió por última vez a Los Blancos de 2010 a 2013, devolviendo a lo que es, posiblemente, el club más grande del fútbol mundial a la élite europea tras un período discreto en el campo antes de su llegada.

Mourinho ganó tres títulos en su etapa en Madrid: la Copa del Rey 2010-11, La Liga 2011-12 y la Supercopa de España de 2012.

Sin embargo, fue ampliamente reconocido como el catalizador del renacimiento del Real, ya que el equipo finalmente dejó atrás seis años de relativa mediocridad continental y volvió a la cima de Europa. Los Blancos alcanzaron tres semifinales de la Liga de Campeones en las tres temporadas de Mourinho, después de haber sido eliminados en octavos de final en las seis campañas anteriores.

Es probable que los seguidores celebren el nombramiento del portugués, debido a que era un favorito del Bernabéu, y las redes sociales de los hinchas del Madrid ya están inundadas de memes y publicaciones en tono de broma de personas que renuncian a sus familias para sumarse a la nueva “cruzada” de Mourinho.

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