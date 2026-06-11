Fujimori retoma el liderazgo y supera a Sánchez en el conteo de votos en Perú

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

La candidata derechista Keiko Fujimori retomó el liderazgo del escrutinio de la segunda vuelta en Perú y desplazó al segundo lugar al izquierdista Roberto Sánchez, con el impulso de los votos en el extranjero, cuando el conteo está al 98,2 %.

Fujimori logra el 50,002 %, con apenas 651 votos de ventaja sobre el candidato de Juntos por el Perú, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La aspirante de Fuerza Popular estuvo en la delantera durante gran parte del proceso, que comenzó con la contabilización de actas de las grandes ciudades. Paulatinamente fue cediendo terreno con la llegada de votos de zonas rurales y Sánchez la superó cuando el conteo iba en casi 94 %, pero ahora Fujimori recuperó el primer lugar.

El envión final de la candidata derechista en las últimas horas provino de las mesas de peruanos residentes en el extranjero, que le dieron una ventaja de casi 79.000 votos.

A nivel nacional, Sánchez logra hasta el momento, a falta de contar 21 mesas en zonas selváticas, una diferencia de más de 77.000 votos, por lo que el voto en el exterior podría ser el factor decisivo que le dé la victoria a Fujimori, en su cuarto intento de llegar a la presidencia. De mantenerse el liderazgo de Fuerza Popular, sería la primera vez en la historia del país que el sufragio de peruanos en el exterior altere el ganador de una contienda.

Sin embargo, además de las 21 mesas pendientes, todavía hay más de 1.600 actas observadas que fueron enviadas a revisión de los Jurados Electorales Especiales, ya sea por errores aritméticos, de legibilidad o impugnaciones de personeros de partidos.

Matemáticamente, son más que suficientes para revertir el escenario, aunque sería probable que esas actas agranden la ventaja de Fujimori, ya que en su mayoría provienen de Lima, donde Fuerza Popular se impuso con comodidad.

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