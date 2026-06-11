Grupo de sobrevivientes de Epstein rechaza la designación de Todd Blanche como secretario de Justicia

Por Jake Tapper y Annie Grayer, CNN

Un grupo de sobrevivientes de Jeffrey Epstein se manifestó en contra de la designación de Todd Blanche como secretario de Justicia permanente del presidente Donald Trump, citando su participación en reuniones secretas en la Casa Blanca sobre cómo contener las repercusiones políticas de los archivos de Epstein.

En una nueva declaración obtenida por CNN, 19 mujeres respondieron al reportaje de The New York Times que indicaba que Blanche y otros altos funcionarios participaron en reuniones en la Sala de Crisis (Situation Room, en inglés) para discutir cómo responder a la creciente presión por mayor transparencia, a medida que el tema se convertía en una crisis de relaciones públicas para el Gobierno.

“Estamos muy perturbadas al enterarnos de que tantos miembros de alto rango de la administración se reunieron en la Sala de Crisis para discutir la publicación de los archivos de Epstein como un problema de reputación, en lugar de una oportunidad para seguir pistas de investigación e intentar averiguar qué fue lo que realmente ocurrió”, dijeron las sobrevivientes del abuso de Epstein en la declaración conjunta. “Estas revelaciones confirman nuestros peores temores sobre que el Gobierno prioriza la conveniencia política por encima de la justicia para las sobrevivientes y la verdad para el pueblo estadounidense”.

Las sobrevivientes plantearon inquietudes específicas sobre Blanche, quien desempeñó un papel clave supervisando la publicación de los archivos de Epstein después de que el Congreso aprobara una ley que lo exigía, y que ahora ha sido designado por el presidente Donald Trump para servir de manera permanente como el principal funcionario de aplicación de la ley del país.

“Nos preocupa especialmente que Todd Blanche, la persona designada para el puesto más alto de aplicación de la ley en el país, haya estado en esa mesa. Blanche ha minimizado de manera constante inquietudes legítimas sobre cómo se han manejado los archivos, incluidas ediciones problemáticas y la exposición de la información personal de las sobrevivientes. Blanche no logró ofrecer transparencia y les ha fallado gravemente a las sobrevivientes. Esto es, sencillamente, un ascenso injusto”, escribieron.

“Merecemos algo mejor. Merecemos verdad, transparencia y rendición de cuentas. Merecemos que se nos tome en serio cuando damos un paso al frente. Y merecemos un secretario de Justicia que use todo el poder de ese cargo para buscar justicia, proteger a otras personas y garantizar que lo que nos pasó nunca vuelva a ocurrir”, continuaron las mujeres.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) y la Casa Blanca para solicitar comentarios.

En una declaración a The New York Times, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo que “al publicar miles de páginas de documentos, cooperar con la solicitud de citación de la Comisión de Supervisión de la Cámara, firmar la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein y pedir más investigaciones sobre los amigos demócratas de Epstein, el presidente Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein que cualquier otra persona antes que él”.

A principios de esta semana, el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, James Comer, dijo a los periodistas que planeaba pedirle a Blanche que testificara ante la comisión en julio como parte de la investigación en curso del panel sobre Epstein, una señal de que incluso los republicanos todavía tienen preguntas sobre cómo el Departamento de Justicia ha manejado el asunto Epstein.

Mientras la administración de Trump continúa lidiando con las repercusiones políticas sobre cómo se publicaron los archivos, los millones de documentos que se retuvieron y los problemas de edición, la exsecretaria de Justicia Pam Bondi ha intentado distanciarse del proceso y declaró a puerta cerrada ante el panel el mes pasado que Blanche era responsable de supervisar la publicación de los archivos.

“Él estaba a cargo del proceso y de toda la publicación de los archivos de Epstein”, dijo Bondi en ese momento cuando se le preguntó sobre su papel en el cumplimiento del departamento con la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

El DOJ ha publicado aproximadamente tres millones de archivos exigidos por el Congreso, pero se presionó a Bondi para que explicara por qué aproximadamente otros tres millones no se han publicado aún.

A principios de esta semana, Comer se reunió con aproximadamente una docena de sobrevivientes de Epstein en una reunión privada, dijeron fuentes a CNN.

Un miembro del grupo que se reunió con Comer le dijo a CNN que los sobrevivientes se sintieron escuchados por él. Los sobrevivientes también le dijeron al republicano de Kentucky que parte de lo que han dicho los testigos que su panel ha entrevistado ha sido impreciso y que por eso los testigos deberían estar bajo juramento y ser grabados.

Muchas de las personas que han testificado como parte de la investigación del panel sobre Epstein han comparecido voluntariamente, lo que significa que no han tenido que prestar un juramento formal antes de hablar ante el panel. Sin embargo, al inicio de sus entrevistas se les recuerda a los testigos que hacer declaraciones falsas al Congreso está sujeto a enjuiciamiento penal.

“Nos reunimos continuamente con los sobrevivientes de Epstein”, dijo Comer, quien ha dicho que quiere eventualmente celebrar una audiencia con sobrevivientes, a los periodistas el martes.

Señaló el testimonio reciente de la asistente de Epstein desde hace mucho tiempo como un ejemplo de lo que su comisión tendrá que verificar con los sobrevivientes.

“Desde el inicio de la investigación de la Comisión de Supervisión, el objetivo del presidente Comer ha sido brindar transparencia al pueblo estadounidense y rendición de cuentas para los sobrevivientes. Seguiremos trabajando con los sobrevivientes mientras llevamos a cabo nuestra revisión del manejo por parte del Gobierno federal de los casos de Epstein y Maxwell”, dijo a CNN una portavoz de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

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