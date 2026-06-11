Los hechos no encajaban en la teoría de conspiración de Trump sobre California, entonces ajustó la teoría

Análisis de Daniel Dale, CNN

Si estás difundiendo la teoría conspirativa sin fundamento de que los resultados de las elecciones primarias de California de la semana pasada estuvieron amañadas en contra de los republicanos, como el candidato a gobernador Steve Hilton, resulta muy inoportuno que Hilton haya logrado clasificarse para la segunda vuelta de noviembre.

Pero si eres un teórico de la conspiración experto, como el presidente Donald Trump lo es, no te detienes simplemente de contar una historia fantástica cuando es contradicha por nuevos hechos. Más bien, simplemente ajustas la teoría conspirativa para que los nuevos hechos encajen en ella.

Trump tiene años de experiencia con este tipo de flexibilidad narrativa deshonesta. Es lo que empleó, por ejemplo, después de que el expresidente Barack Obama publicara su certificado de nacimiento de Hawai de largo formato en 2011, desmintiendo de manera concluyente la teoría conspirativa de Trump de que Obama en realidad no había nacido en EE.UU. En lugar de abandonar de inmediato sus afirmaciones, Trump pronto comenzó a sugerir que el certificado de nacimiento era falso.

Esta vez, en lugar de conceder que obviamente es hora de abandonar sus declaraciones de “elección amañada” en California, Trump ha comenzado a afirmar que había influenciado a los amañadores a rendirse… pero solo en el caso de Hilton, no en el caso del candidato republicano sin éxito a alcalde de Los Ángeles, Spencer Pratt.

Hilton no respaldó las afirmaciones de fraude de Trump; dijo que no ha “visto nada” que justifique ninguna intervención legal. Pero Trump le dijo a los reporteros en la Casa Blanca el miércoles que la calificación de Hilton para la segunda vuelta, como lo proyectaron CNN y otros medios, sucedió porque Trump había advertido públicamente que los demócratas estaban a punto de amañar los resultados para evitar que Hilton se clasificara para la segunda vuelta. Fue debido a esta “presión” de Trump, según el mismo Trump, que los demócratas no identificados se sintieron obligados a rendirse en su plan de hacer trampa a Hilton como, según Trump, hicieron trampa con Pratt.

La historia de Trump: “Y entonces les golpeé fuerte en eso (la derrota de Pratt), pero comencé a hablar sobre Steve Hilton, que es un tipo fantástico. Y los vi decir que iban a pasar dos semanas antes de saber, y comencé a atacarlos. ‘Va a pasar lo mismo con Steve Hilton.’ Es – ‘Mira, tienes que mirar’ – y aprobaron a Steve Hilton muy rápidamente. No querían, había demasiada presión sobre ellos. La única razón por la que fue aprobado: tenía todos los votos que necesitaba, probablemente para ser el primer lugar, pero la única razón por la que aprobaron a Steve Hilton, iban a ser dos semanas, dijeron, y luego lo aprobaron esa noche. Porque la presión estaba sobre ellos, porque son perros tramposos”.

Repitió la historia la mañana de este jueves en Fox News, diciendo que una derrota amañada “estaba sucediendo a Steve Hilton” pero luego “me puse furioso y lo aprobaron inmediatamente; aprobaron a Steve. Es un acuerdo tan amañado, está tan loco. Fue, lo aprobaron tan rápido porque todos estaban mirando”.

Esto es, por supuesto, una auténtica tontería.

Todo lo que ha sucedido en California, según todas las pruebas disponibles, es que los condados están contando votos, lentamente, como de costumbre, pero legítimamente. En el caso de las elecciones primarias para alcalde de Los Ángeles, contar los votos ha significado que queda claro que Pratt no logrará el segundo lugar necesario para calificar para la segunda vuelta. En el caso de la elección primaria estatal para gobernador, contar los votos significa que ha quedado claro que Hilton logrará un segundo lugar.

Ninguna autoridad californiana lo “aprobó”, ya sea por Trump o por cualquier otro; no hubo una decisión tras bambalinas para conceder a Hilton su deseo. La realidad es aburrida: los sufragistas de California votaron; los condados contaron; los medios de comunicación eventualmente proyectaron, de manera no oficial, que Hilton obtendría suficientes votos para avanzar en un estado en el que alrededor del 45 % de los votantes registrados eran demócratas y aproximadamente el 25 % eran republicanos; por separado, los medios de comunicación proyectaron de manera no oficial que Pratt no obtendría suficientes votos para avanzar en una ciudad en la que los demócratas superaban significativamente a los republicanos, alrededor del 55 % frente al 15 %.

Fin. Excepto, como suele suceder con Trump, no es el fin.

Una montañosa cantidad de evidencia, a lo largo de más de cinco años, nunca ha sido suficiente para hacer que Trump deje de mentir conspirativamente sobre las elecciones presidenciales de 2020 que perdió. No es sorprendente que una evidencia contradictoria muy sólida no haya sido suficiente para hacer que deje de lado esta nueva ronda de tonterías.

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