Los jugadores más viejos y más jóvenes que jugarán el Mundial 2026

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Mundial 2026 dejará varias anécdotas para el recuerdo. Desde jugadores que participan de su sexta Copa del Mundo hasta los que compiten por primera vez sin haber cumplido aún la mayoría de edad. El mejor torneo de fútbol del planeta los reúne ahora en Norteamérica.

México podrá jactarse de tener al jugador más joven de toda la competencia: Gilberto Mora, con apenas 17 años y 240 días. El talentoso mediocampista ofensivo está acostumbrado a ser noticia por sus debuts precoces: debutó en la Sub15 de México con solo 13 años, siete meses y 10 días de vida, y en la Sub20 con 16 años, cinco meses y ocho días.

A pesar de su corta edad, ya es titular en el Tijuana de la Liga MX y tiene experiencia en todas las categorías juveniles de la selección y en la mayor, con el que ya jugó ocho encuentros, incluyendo un título en la Copa Oro, donde hasta fue titular en la final ante Estados Unidos.

El Grupo A tendrá otra joya sacada desde las divisiones juveniles. Hugo Sochurek tiene 18 años y 4 días, se desempeña como mediocampista central de marca y juega en el AC Sparta Praga de su país.

Como Mora, tuvo un paso fugaz por las juveniles y en menos de un año ya debutó en la Sub18, la Sub19 y la selección mayor, donde sumó minutos por primera vez en mayo durante un amistoso ante la selección de Kosovo.

El nacido en Trappes, Francia, representa a la selección de Senegal (país donde nació su padre) con 18 años y 138 años de vida, aunque recién ahora decide jugar para los africanos, ya que jugó en casi todas las divisiones juveniles para Les Bleus.

Es un extremo que, si bien tiene como pierna hábil la derecha, puede jugar por ambas bandas del ataque. A pesar de su corta edad, ya se hizo un hueco en el bicampeón de Europa, el Paris Saint-Germain, donde sumó 31 partidos esta temporada, con tres goles y dos asistencias.

En la selección senegalesa jugó su primer partido en noviembre de 2025, y desde entonces ha jugado 11 encuentros, con tres goles y cinco asistencias. Formó parte de la Senegal que venció en el campo a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones este año.

En el otro extremo están los que siguen vigentes, a tal punto que jugarán el torneo más exigente del mundo con más de 40 años, aunque esto cada vez sorprende menos, dado que los avances en medicina deportiva permiten estirar cada vez más las carreras de los futbolistas.

Con 43 años a sus espaldas, el portero Crag Gordon será el jugador más veterano del torneo. Para él, será la oportunidad de coronar una vida dedicada al fútbol escocés, ya que apenas ha sumado experiencia fuera de ese territorio.

La mayor parte de su carrera la desarrolló en el Hearts, donde debutó como profesional y donde juega actualmente. En su caso, este será un premio a la perseverancia, ya que pasó casi dos años fuera de las canchas debido a una serie de lesiones que parecían que lo empujaban al retiro. Sin embargo, no se rindió.

Tiene más de 80 partidos con la selección de Escocia, donde debutó con 21 años, pero este será su primer Mundial.

De verdad ya nos quedamos sin adjetivos para hablar del portugués, quien tiene un físico mejor que el de muchos treintañeros. No solo sigue jugando, sino que sigue marcando goles. Viene de sacarse la espina en Arabia Saudita, al sumar su primer título oficial con el Al-Nassr.

CR7 jugará su sexto Mundial, como Lionel Messi y Guillermo Ochoa, y buscará su primera corona, que haría juego con la Eurocopa y las dos UEFA Nations League que ya brillan en su vitrina.

Ganar la Copa del Mundo le daría un broche de oro a una carrera magnífica, que comprende 228 partidos y 143 goles desde que debutó en la selección mayor, a las órdenes de Luiz Felipe Scolari, con solo 18 años. Hoy, ya a los 41, quiere más gloria.

El podio lo cierra el mexicano que ya es leyenda bajo los tres palos. Es, junto al costarricense Keylor Navas, uno de los mejores porteros de los último 20 años en la Concacaf.

Con 40 años también desembarca en su sexto Mundial, aunque su momento tuvo que esperar, ya que en 2006 y 2010 fue suplente. Posiblemente también vea esta edición desde el banco, pero si lo necesitan estará listo.

Ya jugó 153 partidos con el Tri, desde que Ricardo La Volpe lo hizo debutar en diciembre de 2005, con 20 años.

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