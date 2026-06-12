Tiroteo en Texas: al menos una víctima fatal, 11 heridos y el sospechoso muerto

Por Roxanne Garcia-Bell y Holly Yan, CNN

Casi una docena de personas resultaron heridas de bala en el oeste de Texas este viernes por la mañana, lo que provocó un enfrentamiento que duró varias horas y numerosas preguntas sobre las causas del tiroteo masivo.

“Tenemos 11 víctimas confirmadas hasta el momento. Hay al menos una víctima muerta en el lugar de los hechos”, declaró la alcaldesa de Midland, Lori Blong, este viernes. “La situación de tirador activo ha terminado y se confirma el fallecimiento del atacante”.

Los agentes escucharon disparos provenientes de un edificio en la cuadra 4600 de West Wall Street, informó el jefe de Policía Greg Snow en un comunicado. “Los esfuerzos para resolver el enfrentamiento con el tirador de manera segura continúan”, declaró Snow la mañana de este viernes.

Brenda Bowen, gerente de All American Collision, dijo haber visto a “un hombre disparando indiscriminadamente contra los autos que pasaban”. Su negocio fue cerrado temporalmente mientras se desarrollaba el enfrentamiento.

Un vehículo del equipo SWAT rompió una cerca y los agentes entraron corriendo a un edificio abandonado donde el sospechoso se había atrincherado, según testigos que informaron a CNN.

Andrea Mendias, del cercano Loop 250 Collision Center, dijo haber visto a unos 20 agentes del SWAT entrar corriendo al edificio.

Después de que un agente del sheriff revisara el video del taller, las autoridades le dijeron a Mendias que creían que el sospechoso estaba en el edificio contiguo y que “podría estar relacionado con un tiroteo indiscriminado ocurrido la noche anterior”, agregó.

El Hospital Midland Memorial recibió a nueve víctimas del tiroteo, según declaró la portavoz Tasa Richardson a CNN.

“Cuatro están en quirófano y cinco se encuentran estables”, dijo Richardson.

El hospital fue cerrado alrededor de las 8:20 a.m. (hora del centro de EE.UU.) “debido a un tiroteo”, explicó Richardson. Poco después de que las autoridades anunciaran la muerte del sospechoso, se levantó el cierre.

Midland se encuentra en el oeste de Texas, aproximadamente a medio camino entre Fort Worth y El Paso.

Las autoridades no han divulgado información sobre el sospechoso ni sobre un posible móvil del tiroteo masivo.

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Con información de Jeremy Grisham, de CNN.