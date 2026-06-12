Gabbard revoca evaluaciones de inteligencia de la era Biden que eran escépticas sobre el “síndrome de La Habana”

Por Katie Bo Lillis, CNN

En lo que se prevé que sea uno de sus últimos actos como máxima responsable de los servicios de inteligencia del país, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, revocó dos informes de inteligencia de la era Biden que adoptaban una postura escéptica sobre la existencia de una misteriosa enfermedad conocida como “síndrome de La Habana”, que ha afectado a espías, diplomáticos y otros funcionarios en el extranjero.

Este asunto, que durante mucho tiempo ha trastocado las líneas políticas tradicionales y ha provocado profundas divisiones dentro de la propia comunidad de inteligencia, ha sido un punto clave para Gabbard y sus aliados en el Capitolio.

En un memorando dirigido a toda la comunidad de inteligencia, la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional afirmó que los dos informes habían excluido selectivamente información relevante, suprimido análisis alternativos, se habían basado en un estudio médico éticamente cuestionable y habían “limitado la recopilación de inteligencia para mantener una línea analítica que se basaba en la ausencia de pruebas”.

Pero dado que se espera que Gabbard deje el cargo a finales de este mes, no está claro si la anulación de las dos evaluaciones dará lugar a una nueva investigación para comprender lo que el gobierno denomina oficialmente “incidentes anómalos de salud” (IAS).

“Esta es una noticia trascendental para la comunidad de víctimas de IAS, para la integridad analítica y para el pueblo estadounidense”, declaró el representante Rick Crawford, republicano de Arkansas y presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, en un comunicado sobre la revocación. “Estas evaluaciones de la comunidad de inteligencia, defectuosas, fraudulentas y manipuladas, han causado un daño significativo a algunos de los hombres más valientes de nuestra nación”.

El jueves, el presidente Donald Trump nominó a Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, para reemplazar a Gabbard.

La misteriosa enfermedad surgió a finales de 2016, cuando un grupo de diplomáticos estadounidenses destinados en La Habana, la capital cubana, comenzó a reportar síntomas compatibles con traumatismos craneoencefálicos, como vértigo y fuertes dolores de cabeza. En los años siguientes, se han reportado casos en todo el mundo.

Desde entonces, la comunidad de inteligencia y el Departamento de Defensa han intentado determinar si esos funcionarios fueron víctimas de algún tipo de ataque dirigido por un gobierno extranjero. Altos funcionarios de inteligencia declararon públicamente que no había pruebas suficientes para respaldar esa conclusión, mientras que las víctimas argumentaron que el Gobierno estadounidense ignoró pruebas importantes de que Rusia estaba atacando a funcionarios del gobierno estadounidense.

Las dos evaluaciones que Gabbard retira subrayan la compleja dificultad que los analistas parecen haber enfrentado para diagnosticar lo que les sucedió a estos oficiales. Una de ellas, de 2023, afirmaba que la comunidad de inteligencia no pudo vincular ningún caso con un adversario extranjero, considerando improbable que la enfermedad inexplicable fuera el resultado de una campaña dirigida por un enemigo de Estados Unidos. En enero de 2025, la comunidad de inteligencia consideró muy improbable que los síntomas fueran causados ​​por un agente extranjero, a pesar de que un funcionario de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional recalcó que los analistas no podían descartar esa posibilidad en un pequeño número de casos.

Esta postura ha indignado durante mucho tiempo a las víctimas, muchas de las cuales creen firmemente que existen pruebas irrefutables de que Rusia está detrás de sus síntomas, algunos de los cuales han sido lo suficientemente graves como para obligarlas a jubilarse.

Otros funcionarios de inteligencia han insistido en la dificultad de determinar a posteriori si la diversidad de síntomas experimentados por los oficiales afectados se originó por una sola causa.

El exdirector de la CIA del presidente Joe Biden, Bill Burns, asumió el cargo convencido de que la comunidad de inteligencia descubriría que Rusia estaba detrás de los incidentes y puso en marcha una amplia investigación. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante la persistencia de los analistas en la falta de pruebas definitivas que vincularan a un Estado con ninguno de los casos reportados, su opinión fue cambiando gradualmente.

Lo que complica las cosas para las víctimas y los analistas es que no todos los que reportan lesiones cerebrales agudas (LCA) presentan el mismo conjunto de síntomas, y la gran mayoría de los casos se han explicado por otras causas, según han declarado previamente las autoridades. Otro problema es que, en algunos casos, las pruebas se realizaron mucho después de que comenzaran los síntomas, lo que dificulta comprender qué ocurrió físicamente.

En 2022, un panel de inteligencia que investigaba la causa de los incidentes anómalos señaló que algunos de los episodios podrían haber sido causados, “de manera plausible”, por “energía electromagnética pulsada” emitida por una fuente externa. Asimismo, hacia el final de la administración de Biden, el Gobierno destinó más de US$ 10 millones a la compra clandestina de un dispositivo generador de ondas de radio pulsadas y algunos funcionarios llegaron a considerar que este aparato podría representar el tipo de tecnología responsable de algunas de las lesiones. Aunque el dispositivo no es de origen totalmente ruso, contiene componentes de fabricación rusa, según ha informado anteriormente CNN.

No obstante, ha persistido un marcado desacuerdo analítico en torno al origen de dichas lesiones.

Durante la administración Biden, los funcionarios de inteligencia y del Gobierno se esforzaron por subrayar que, si bien no atribuían a Rusia la responsabilidad de las lesiones, no dudaban de su autenticidad ni de que los afectados merecían una indemnización estatal; asimismo, recalcaron que el asunto seguía siendo, en la práctica, un misterio.

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