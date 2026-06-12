La aparición de los teléfonos inteligentes coincide con el desplome de la natalidad en EE.UU. Un estudio explica el vínculo

Por Deidre McPhillips, CNN

La tasa de natalidad en Estados Unidos lleva décadas descendiendo, lo que ha llevado a investigadores y responsables políticos a buscar causas que ayuden a identificar soluciones. Han surgido todo tipo de teorías, desde el aumento vertiginoso de los costos del cuidado infantil y la difusión de los métodos anticonceptivos hasta el papel de las normativas sobre sillas de seguridad para automóviles.

Un nuevo estudio apunta a un culpable sorprendente y concreto: el teléfono inteligente. Sin embargo, otros investigadores se muestran escépticos de que este único factor pueda desempeñar un papel tan determinante en una tendencia de tan largo plazo.

El año 2007 marcó un “punto de inflexión” especialmente significativo en la tasa de natalidad de EE.UU., señaló Caitlin Myers, economista del Middlebury College y de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), y autora principal del nuevo estudio.

La Gran Recesión comenzó a finales de ese año, apenas unos meses después de que Apple empezara a lanzar el iPhone en Estados Unidos, el primer teléfono inteligente moderno.

“Al principio, todos asumimos que se trataba de la recesión mundial. Se sabe desde hace mucho tiempo que los nacimientos son procíclicos, por lo que la creencia generalizada era que volverían a aumentar”, comentó. “Pero luego vivimos una recuperación sin aumento de la natalidad”.

En los años posteriores, Myers solía plantear en conversaciones familiares el tema de la “iGen” —nombre dado a la primera generación que creció totalmente en un mundo con teléfonos inteligentes— y reflexionar sobre la disminución de las llamadas conductas de riesgo en este grupo, cuyos miembros tienden a mantener menos relaciones sexuales y a consumir menos sustancias.

Su hijastro, Ezekiel Hooper, también observó que sus hermanos menores tenían relaciones muy diferentes a las que él había tenido, con mucha más interacción social a través de pantallas que en persona; interacciones que, físicamente, no dejaban “ninguna posibilidad de tener un hijo”, según explicó.

Hooper comenzó a investigar esta conexión entre los teléfonos inteligentes y la tasa de natalidad para su tesis de grado mientras estudiaba en Middlebury hace un par de años, y fue coautor del trabajo publicado la semana pasada.

En dicho estudio, él y Myers analizaron la expansión de la banda ancha móvil de AT&T —que inicialmente era la única red disponible para el iPhone— y compararon la variación de la tasa de natalidad entre 2007 y 2011 con el porcentaje de la población que tenía acceso a esa red. Descubrieron que en los condados donde más del 90 % de los residentes tenía acceso temprano a teléfonos inteligentes, la tasa de fecundidad disminuyó considerablemente más que en aquellos donde menos del 10 % de los residentes contaba con cobertura de red.

La diferencia fue más marcada entre los adolescentes: la tasa de natalidad en el grupo de 15 a 19 años cayó alrededor de un 26 % entre 2007 y 2011 en los condados con amplio acceso a teléfonos inteligentes, frente a una caída del 14 % en los condados con acceso limitado.

En el caso de las mujeres de entre 20 y 29 años, la tasa de natalidad descendió un 15 % en los condados con amplio acceso, en comparación con el 10 % registrado en aquellos con acceso limitado. Por su parte, entre las mujeres de 30 a 39 años, la tasa de natalidad disminuyó ligeramente en los condados con amplio acceso, mientras que aumentó en los demás.

En conjunto, los investigadores estiman que la rápida difusión del iPhone fue responsable de entre un tercio y la mitad de la caída en la tasa general de fecundidad de Estados Unidos entre 2007 y 2011.

El nuevo estudio no logra explicar con exactitud por qué los teléfonos inteligentes reducirían las tasas de fecundidad, pero los investigadores plantean la hipótesis de que podría deberse a cómo esta tecnología ha modificado la forma en que empleamos nuestro tiempo y atención; concretamente, de maneras que harían menos probable mantener relaciones sexuales que conduzcan a un embarazo.

Según los investigadores, el descenso en los nacimientos no planificados entre los jóvenes es un factor clave en la caída generalizada de la tasa de fecundidad en Estados Unidos. Además, en cierto modo, el teléfono inteligente ha alterado las dinámicas que pueden derivar en un embarazo no deseado.

Es posible que el teléfono inteligente se haya convertido en un “sustituto” del contacto físico y de la interacción humana presencial, señaló Hooper.

“En lugar de buscar esa interacción con otra persona, es posible que recurran a la pornografía en línea”, afirmó. “Quizás, en vez de salir y mantener interacciones físicas con sus amigos y compañeros, estén llevando a cabo esas mismas interacciones a través del teléfono”.

Otros expertos, centrados menos en los aspectos económicos de la fecundidad y más en las dimensiones sociales y de salud, coinciden en que los teléfonos inteligentes han influido en los cambios en los patrones de relación que pueden conducir a tasas de fecundidad más bajas; no obstante, señalan que el contexto general también es relevante.

“Es cierto que la gente se casa y forma pareja más tarde, y pasa menos tiempo de su vida adulta en relaciones estables; y los teléfonos inteligentes podrían contribuir a estas tendencias. Sin embargo, estos cambios ocurren paralelamente a transformaciones importantes en los costos de la vivienda, la educación, los mercados laborales, las normas de género y la vida social”, señaló en un correo electrónico la Dra. Alison Gemmill, profesora asociada de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la UCLA, cuya investigación se centra en los patrones de fecundidad en Estados Unidos y otros temas de salud reproductiva. “Desentrañar estos factores es un desafío”.

Algunos expertos sostienen que el punto de inflexión de 2007 parece menos significativo si se analiza un periodo más amplio. La tendencia general de descenso de la fecundidad en Estados Unidos comenzó décadas antes de la aparición del iPhone. Esto es especialmente cierto en el caso de las tasas de natalidad entre adolescentes, que han ido disminuyendo desde la década de 1950.

“Observar esa trayectoria histórica más larga nos permite comprender mejor el alcance de las explicaciones plausibles”, afirmó la Dra. Sarah Hayford, directora del Instituto de Investigación de Población y profesora de Sociología en la Universidad Estatal de Ohio. “Si se plantea que este cambio lleva produciéndose cien años, probablemente se deba a algún factor que ha estado presente de forma continua durante ese siglo, y no a algo que ocurrió hace 15años”.

También existe una larga tradición de vincular la evolución tecnológica con las variaciones en las tasas de natalidad, señaló Hayford. Estudios realizados en las décadas de 1960 y 1970 analizaron cómo la difusión de la radio y la televisión pudo haber expuesto a la población a ideales sobre familias pequeñas.

“La perspectiva general sugiere que la exposición a la tecnología modifica, en cierto modo, las fuentes de información y las ideas sobre qué tipo de familias y de vidas se consideran deseables”, explicó. “Me muestro algo más escéptica ante la idea de que se produjera un efecto tan acusado en 2007 debido a una tecnología muy concreta”.

El periodo en el que se centra la nueva investigación coincide también con una etapa en la que el acceso a los dispositivos intrauterinos (DIU) y a los anticonceptivos inyectables aumentó considerablemente entre los jóvenes estadounidenses, indicó Hayford. A su juicio, esto establece una relación mucho más directa con el descenso de la natalidad adolescente y la reducción de los embarazos no deseados que la influencia de los teléfonos inteligentes.

Asimismo, las funciones de los teléfonos inteligentes han cambiado drásticamente desde su aparición. El primer iPhone permitía navegar por Internet y tomar fotos desde el dispositivo, pero había muchas menos aplicaciones y las redes sociales aún no estaban generalizadas. Las aplicaciones de citas ganaron popularidad a mediados de la década de 2010 y OnlyFans se lanzó en 2016.

“La gente suele asociar los teléfonos inteligentes con el desplazamiento infinito y adictivo por la pantalla, el contenido altamente personalizado y los sustitutos digitales de la interacción cara a cara. El periodo estudiado aquí es anterior, en gran medida, a la adopción generalizada de muchas de esas características”, señaló Gemmill.

Los investigadores responsables del nuevo estudio tienen claro que no consideran a los teléfonos inteligentes como la única causa del descenso de la tasa de natalidad en Estados Unidos.

“No decimos que este sea el único factor. Decimos que es un factor importante”, afirmó Myers, quien explicó que el estudio se diseñó para tener en cuenta tantos factores de confusión distintos como fuera posible. No obstante, reconoció que se trata de un problema difícil de resolver desde el punto de vista de las políticas públicas si el objetivo es lograr que la tasa de natalidad vuelva a subir.

“Creo que es un tema relevante para las políticas públicas porque me preocupa que no estemos comprendiendo del todo por qué disminuye la natalidad y que estemos buscando las respuestas en los lugares equivocados”, comentó Myers. “Pero, al mismo tiempo, no sé si tengo una solución política inmediata para el asunto de los teléfonos. Nadie cree que el Gobierno vaya a quitarnos todos los teléfonos, y yo tampoco sugiero que deba hacerlo”.

Un movimiento pronatalista ha cobrado fuerza durante el Gobierno de Trump, impulsado por medidas políticas orientadas a fomentar que la gente tenga más hijos.

“Quizás las respuestas giren en torno a cómo los responsables de formular políticas pueden fomentar la interacción humana cara a cara en el futuro, más que en torno a incentivos económicos específicos”, señaló Hooper.

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