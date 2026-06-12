Las 5 cosas que debes saber este 12 de junio

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Trump dice que Estados Unidos “terminó la guerra”. Fujimori retoma el liderazgo en el conteo de las elecciones de Perú. Análisis de la fallida suspensión temporal de Petro.. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

México derrotó 2-0 a Sudáfrica en su debut del Mundial de 2026. Después de siete partidos inaugurales en mundiales sin ganar, comenzó su tercera Copa del Mundo como local con un triunfo que permite soñar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país “terminó la guerra” con Irán este jueves, después de asegurar más temprano que ambas partes acordaron un “memorando de entendimiento muy sólido” para detener los enfrentamientos. Irán no ha confirmado que se haya alcanzado ningún acuerdo. Además, Trump señaló en una publicación en redes sociales que el bloqueo estadounidense a los buques que entran o salen de puertos iraníes continuará hasta que “esta transacción quede finalizada”.

La candidata derechista Keiko Fujimori retomó el liderazgo del escrutinio de la segunda vuelta en Perú y desplazó al segundo lugar al izquierdista Roberto Sánchez, con el impulso de los votos en el extranjero, cuando el conteo sigue avanzando con márgenes muy estrechos.

En la recta final de la campaña electoral para la presidencia de Colombia, cada movimiento político tiene un efecto directo en los electores. Y la fallida suspensión temporal del presidente Gustavo Petro así lo demuestra. Aunque el mandatario nunca estuvo en riesgo de ser apartado de su cargo, la sola posibilidad agitó el tablero para la segunda vuelta el 21 de junio. Análisis.

La detención de dos personas por agentes de inmigración a las afueras de una escuela de Baltimore, mientras se llevaban a cabo los preparativos para las ceremonias de graduación de preescolar y jardín de infancia el jueves por la mañana, ha provocado una fuerte reacción por parte de funcionarios escolares y estatales. Esto es lo que se sabe del caso.

¿Quién marcó el primer gol del Mundial 2026?

A. Julián Quiñones.

B. Santi Giménez.

C. Raúl Jiménez.

D. Johan Vásquez.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Esta selección ganará el Mundial 2026, según la audiencia de CNN

Decenas de miles de usuarios utilizaron el simulador de CNN (tanto en la plataforma de español como en la de inglés) para dar su veredicto, y parece que la gran mayoría eligió más con la lógica que con los colores de su bandera.

¿Por qué miles de estadounidenses están renunciando a su ciudadanía?

Entre la política nacional y la carga fiscal para los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero, renunciar a su ciudadanía les parece a algunos la opción más lógica.

Towns y Alvarado, el dúo latino que impulsa la histórica racha de los Knicks en las Finales de la NBA

La broma de Karl-Anthony Towns sobre su compañero José Alvarado (“es difícil para mí, siendo dominicano, hablar así de un puertorriqueño”) no solo desató risas, sino que resumió el peso cultural que ambos tienen para muchos aficionados latinos en Nueva York. Juntos, en medio de una memorable postemporada de los Knicks, encarnan una historia grande sobre la influencia latina en el baloncesto y en la identidad de la ciudad.

8647

Los números “8647”, una cifra utilizada habitualmente para manifestar oposición al presidente de Estados Unidos Donald Trump, aparecieron grabados en el césped de la Explanada Nacional de Washington el jueves, apenas unos días antes de que se espere la llegada de una multitud a la zona para una pelea de UFC programada para el domingo, día del cumpleaños de Trump.

“Todas esas opciones están sobre la mesa”

—Lo dijo Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, al ser consultado sobre un posible operativo militar en Cuba para capturar al presidente Miguel Díaz-Canel.

Mira las mejores imágenes de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 reunió música, color y tradición antes del silbatazo inicial. Estas son algunas de las imágenes más destacadas del espectáculo musical que marcó el comienzo de la Copa del Mundo y dio la bienvenida a aficionados al Estadio Ciudad de México.

👋 Nos vemos el lunes.

🧠 La respuesta del quiz es: A. Julián Quiñones, el futbolista mexicano nacido en Colombia y jugador del Al Qadsiah, anotó el primer gol del Mundial 2026.

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