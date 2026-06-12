SpaceX de Elon Musk se prepara para una salida a bolsa récord de US$ 75.000 millones

Por Chris Isidore y John Towfighi, CNN

SpaceX, empresa de Elon Musk, presentó el 3 de junio planes para recaudar US$ 75.000 millones mediante una oferta pública inicial (OPI) de sus acciones, lo que valoraría a la compañía en aproximadamente US$ 1,77 billones. Este debut histórico podría convertir a Musk —ya la persona más rica del mundo— en el primer billonario.

SpaceX planea vender 555,6 millones de acciones a un precio inicial de US$ 135 por acción, según informó la empresa en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La decisión de fijar un precio único, en lugar de ofrecer un rango, es una medida inusual que refleja el auge del mercado de OPIs impulsado por la fiebre de la inteligencia artificial y la tendencia de Musk a perseguir objetivos de gran envergadura.

Musk, quien actualmente posee la mitad de SpaceX, conservaría el control de casi la mitad de las acciones totales de la empresa tras la oferta. Sin embargo, algunas de estas son acciones especiales con mayor derecho a voto; de este modo, Musk controlará el 82,4 % del poder de voto después de la OPI, según el documento presentado.

Este debut será la mayor oferta pública de la historia, superando el récord anterior de US$ 29.400 millones recaudados por el gigante petrolero Saudi Aramco en 2019. Estas cifras asombrosas surgen en un momento en que la carrera por la inteligencia artificial ha llevado a las empresas emergentes a alcanzar valoraciones sorprendentes incluso antes de salir a bolsa.

Además de su negocio de cohetes y satélites, SpaceX se ha convertido en un actor clave en el ámbito de la inteligencia artificial, un sector que recientemente ha impulsado un repunte en Wall Street a medida que las empresas tecnológicas anuncian avances en rápida sucesión. No obstante, dichas empresas aún están definiendo muchas de las aplicaciones prácticas de esta tecnología, así como la forma de obtener beneficios económicos de ella.

La esperada oferta pública de SpaceX, cuyas acciones comenzarán a cotizar el viernes, constituye la señal más reciente de la comercialización de los viajes espaciales y de los ambiciosos planes para establecer asentamientos humanos en la Luna y Marte. Asimismo, refleja la actual obsesión de Wall Street por la inteligencia artificial y la riqueza sin precedentes concentrada en manos de los ejecutivos del sector tecnológico.

Los documentos de la OPI de SpaceX destacaron no solo la expansión de la exploración espacial humana, sino también los planes de la compañía en materia de inteligencia artificial y la instalación de centros de datos en el espacio. La empresa prevé utilizar los fondos obtenidos con esta oferta —y probablemente con futuras ventas de acciones— para financiar las enormes necesidades de inversión de capital de sus negocios tanto espaciales como de inteligencia artificial. Cuando Musk fundó SpaceX en 2002, la empresa se centraba en construir cohetes y transportar cargas útiles al espacio exterior. La compañía se expandió al sector de las telecomunicaciones en 2021 con el lanzamiento de Starlink, su servicio de internet por satélite. En febrero de este año, Musk fusionó SpaceX con xAI, su empresa de inteligencia artificial que incluye la plataforma de redes sociales X.

Los cohetes de la compañía dominan el sector espacial corporativo, lanzando no solo astronautas sino también satélites. Sin embargo, el componente de IA es un pilar fundamental de la valoración de la empresa.

Wall Street ha estado impulsando el valor de las firmas vinculadas a este sector. Aunque los beneficios siguen siendo escasos en este ámbito, los inversores apuestan a que la IA aumentará la productividad y los beneficios empresariales en el futuro, incluso a costa de empleos actuales.

La participación de Musk en SpaceX tendría un valor de US$ 841.000 millones, suponiendo que las acciones de la empresa coticen efectivamente a US$ 135 por unidad. Esa cifra por sí sola equivaldría aproximadamente al patrimonio neto combinado actual de las tres personas siguientes más ricas de la lista —los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, y otro magnate del software, Larry Ellison— según las estimaciones en tiempo real de Forbes.

Si a esto se suma la participación de Musk en Tesla —valorada en algo menos de US$ 300.000 millones al cierre de la cotización del 3 de junio—, su patrimonio neto podría alcanzar hasta US$ 1,1 billones, una cifra superior a la suma de las fortunas de las tres personas siguientes más ricas y de la quinta de la lista, el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

SpaceX reveló sus planes de salida a bolsa el mes pasado, pero no llegó a desvelar el precio que esperaba obtener por sus acciones ni, por tanto, la valoración a la que aspira.

SpaceX no es el único gigante de la IA que se prepara para salir a bolsa: Anthropic ya ha anunciado sus planes, y se espera que su rival, OpenAI, haga lo propio. En conjunto, estas salidas a bolsa podrían crear miles de millonarios —e incluso algunos multimillonarios—, a pesar de que estas empresas aún no han demostrado una vía clara hacia la rentabilidad.

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