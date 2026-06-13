El avión del papa León XIV fue inmovilizado en tierra. Entonces el rey de España intervino para ayudar

Por Christopher Lamb, CNN

A bordo del vuelo de Iberia que transportaba al papa León XIV desde Tenerife a Roma, el capitán hizo un anuncio. Se había detectado un problema técnico y el avión no podía despegar. Instantes después, el pontífice y parte de su séquito abandonaron la aeronave.

Yo era uno de los aproximadamente 80 periodistas que viajaban a bordo con el papa durante su visita a España del 6 al 12 de junio, y volábamos de regreso a Roma en un vuelo de Iberia.

Cuando viaja, el papa utiliza un avión privado y vuela a la ida en un avión de ITA, mientras que el país anfitrión suele proporcionar el avión para el viaje de vuelta.

Los periodistas que viajan con el pontífice se sientan en la parte trasera del avión, mientras que el papa, los cardenales, los obispos y el personal del Vaticano se sientan en la parte delantera.

Los informadores pagamos tarifas de clase ejecutiva por asientos de clase económica, pero a cambio tenemos la oportunidad de conocer al papa a la ida y de que ofrezca una rueda de prensa a los periodistas a la vuelta.

La comida es mucho mejor en los vuelos papales, con menús especiales impresos con el escudo de armas del papa, que también adorna los reposacabezas.

Los aviones papales han tenido problemas técnicos en el pasado, pero que un avión que transporta al papa no pueda despegar es algo inaudito.

Para las aerolíneas locales, transportar al papa es un honor, y ya sea Aereo Dili en Timor Oriental o Emirates en los Emiratos Árabes Unidos, los vuelos suelen transcurrir sin contratiempos.

Por eso, cuando el capitán de Iberia hizo el anuncio, se desató el caos entre la prensa que lo acompañaba.

Finalmente, nos indicaron que desembarcáramos y entonces se supo que al papa le habían ofrecido el avión privado del Rey de España para regresar a Roma.

Observé cómo el León XIV caminaba por la pista para abordar, mientras los periodistas nos quedamos esperando otro avión que nos llevara a Roma.

Esto marcó un final caótico para la histórica visita del papa León XIV a España.

El primer pontífice estadounidense, que habla español con fluidez, congregó a multitudes en Madrid, incluyendo cerca de 1,2 millones de personas para la misa y la procesión.

Se convirtió en el primer pontífice en dirigirse al Parlamento español, recibiendo una ovación de siete minutos por parte de representantes de todo el espectro político, profundamente polarizado, del país.

La gran afluencia de público fue una sorpresa, y el papa declaró a CNN durante el vuelo que sabía que competía con el rapero puertorriqueño Bad Bunny, quien tenía un concierto en Madrid la noche de la llegada de León XIV.

Tras muchas especulaciones sobre una posible vinculación de Bad Bunny con un evento papal, el Vaticano confirmó que ambos mantuvieron una breve reunión a puerta cerrada, aunque no se publicaron fotografías.

Pero el momento culminante del viaje tuvo lugar en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

Cien años después de la muerte de Antoni Gaudí, el arquitecto visionario detrás del edificio, el papa celebró una misa en la basílica y bendijo la torre de Jesucristo, convirtiéndola en la iglesia más alta del mundo.

Los coristas del coro más antiguo de Europa cantaron mientras la basílica se iluminaba con un espectáculo de luces y fuegos artificiales. Luego, un ejército de drones proyectaron el rostro de Gaudí en el cielo nocturno.

El Papa León XIV viaja en el papamóvil antes de la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia, durante su viaje apostólico, en Barcelona, ​​España, el 10 de junio.

Además de los grandes eventos, el papa dedicó tiempo a momentos más íntimos.

Se reunió con migrantes en el campamento de Las Raíces, en Santa Cruz de Tenerife, donde puso de relieve la difícil situación de quienes arriesgan sus vidas en embarcaciones de madera para cruzar el mar desde África Occidental hasta Europa.

El papa condenó a quienes trafican con migrantes, exhortándolos a “detenerse” y “arrepentirse”, y añadió que se enfrentarían a la “justicia divina”.

Aprovechó la última parte de su visita a España para viajar a las Islas Canarias, un importante punto de entrada para los recién llegados a Europa, y así visibilizar la difícil situación de los migrantes, una prioridad fundamental de su pontificado.

El papa también se reunió en privado con supervivientes de abusos e instó a los obispos españoles a escuchar a las víctimas y a reparar el daño causado.

Quizás lo más llamativo de la visita fue ver al papa más relajado y feliz que nunca desde el inicio de su pontificado.

Habló con espontaneidad —algo poco común en León XIV— al animar a los jóvenes a considerar la posibilidad de casarse y formar una familia, y al recordar su época jugando al fútbol y al fútbol americano en su juventud. Señaló que aún juega al tenis y hace ejercicio.

León XIV parecía estar disfrutando. Durante el viaje de Madrid a Barcelona, accedió a la cabina del avión, hablando con los pilotos por la radio y saludando a la escolta militar.

En varias ocasiones, deleitó a la multitud desde el papamóvil con el gesto de las manos que hace el número siete, algo que le gusta hacer con frecuencia.

El hecho de que el pontífice viajara en el avión del rey de España impidió que los periodistas pudieran hacerle preguntas durante la rueda de prensa a bordo, lo que sigue siendo una rara oportunidad para que el papa participe en una sesión prolongada de preguntas y respuestas con los periodistas.

Los dos últimos viajes papales han estado marcados por momentos dramáticos e imprevistos.

Desde el extraordinario ataque del presidente Donald Trump contra el papa vísperas de su visita a África en abril, hasta la cancelación sin precedentes de un vuelo papal, el papado de León está deparando numerosas sorpresas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.