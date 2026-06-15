Fox anunció la compra de Roku por US$ 22.000 millones

Por Jordan Valinsky, CNN

Fox adquirirá Roku, la popular plataforma de televisión por streaming, en un acuerdo de US$ 22.000 millones, anunciaron las compañías este lunes.

La transacción convierte a Fox en un competidor mucho más sólido en el mercado del streaming, al combinar sus contenidos deportivos, de noticias y entretenimiento, así como su servicio gratuito de streaming Tubi, con los dispositivos y servicios de Roku, que llegan a 100 millones de personas.

Fox ha incursionado en el streaming durante los últimos años —y finalmente lanzó su competidor Fox One en agosto pasado—, pero carecía de un negocio de streaming con la escala necesaria para competir en un sector dominado por YouTube, Netflix, Amazon, Disney+, HBO Max, Paramount+ y Peacock. Con la aprobación regulatoria inicial en Estados Unidos para que Warner Bros. Discovery, empresa matriz de CNN, se combine con Paramount, la compra de Roku por parte de Fox se volvió más urgente.

Según las métricas de Nielsen, YouTube es, por amplio margen, la plataforma de entretenimiento más vista, seguida por Netflix.

La combinación de Fox y Roku crea al “tercer mayor actor de la televisión en Estados Unidos por cuota de audiencia”, dijeron las compañías en un comunicado. Juntas controlarán más del 5 % de participación.

“Este es un momento decisivo para Fox y una extensión natural de la estrategia deliberada y enfocada que hemos ejecutado durante casi una década”, dijo el director ejecutivo de Fox, Lachlan Murdoch. “Hoy damos el siguiente paso: reunir la cartera más valiosa de contenido en vivo para consumo de video con la principal plataforma de streaming a través de la cual Estados Unidos lo ve”.

Fox comprará Roku por US$ 160 por acción, una prima de aproximadamente el 20 % respecto al precio de cierre del jueves. El viernes, las noticias sobre una posible operación impulsaron las acciones de Roku, ganancias que continuaban en las operaciones previas a la apertura del mercado este lunes.

Se espera que el acuerdo se cierre durante la primera mitad de 2027 y las compañías prevén ahorros por US$ 400 millones.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

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