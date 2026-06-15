Gran amenaza de inundaciones para Texas y la costa del Golfo

Por Chris Dolce y Kate S. Petersen, CNN

Texas y partes de la costa del Golfo enfrentan una gran amenaza de inundaciones esta semana debido a un evento de lluvias intensas de varios días alimentado por humedad tropical que está alcanzando niveles récord para junio.

Se han emitido vigilancias de inundaciones para más de 20 millones de personas desde el centro de Texas hasta el centro de Mississippi debido a esta peligrosa situación. Brownsville, San Antonio y Houston, en Texas; Lake Charles, en Louisiana; y Jackson, en Mississippi, están entre las ciudades que podrían registrar inundaciones repentinas significativas y potencialmente mortales. Ya se han reportado algunos rescates en zonas inundadas en partes del centro y sur de Texas.

El Centro de Predicción Meteorológica emitió un nivel 3 de 4 de amenaza de inundaciones repentinas para cada día entre el lunes y el jueves en partes de Texas, Louisiana y Mississippi. Ese nivel de riesgo no se había emitido durante tantos días consecutivos en ningún lugar de Estados Unidos desde julio de 2025.

El Centro Nacional del Agua indicó que los acumulados de lluvia esta semana podrían alcanzar entre 125 y 250 milímetros en estas áreas, con cantidades superiores en algunos lugares.

Este patrón de lluvias persistentes está siendo alimentado en parte por la humedad procedente de los remanentes de la tormenta tropical Cristina de la semana pasada en el Pacífico oriental.

Existe una baja probabilidad de que este sistema se convierta en la primera depresión tropical o tormenta de la temporada en el Atlántico si avanza mar adentro hacia el noroeste del golfo de México entre el martes por la noche y el miércoles, según el Centro Nacional de Huracanes.

Incluso si el sistema permanece sobre tierra, su humedad combinada con un frente estacionario provocará lluvias intensas con tasas de entre 75 y 125 milímetros por hora en algunos momentos hasta mediados de semana. Cualquier zona donde precipitaciones de esta intensidad persistan durante varias horas podría sufrir inundaciones generalizadas.

Las lluvias torrenciales asociadas al frente estacionario ya han provocado inundaciones significativas en el centro y centro-sur de Texas.

En el condado de Bandera, Texas, los equipos de emergencia buscan al conductor de un vehículo que fue arrastrado por las aguas de una inundación la madrugada de este lunes, dijo a CNN Judy Lefevers, coordinadora de Gestión de Emergencias del condado de Bandera.

Las cuadrillas rescataron a otra persona la mañana de este lunes después de que quedara atrapada en su vehículo en un cruce de baja altura, dijo Lefevers, quien señaló que numerosos cruces están inundados en todo el condado.

Una persona también fue rescatada en el condado de Travis tras quedar atrapada en un cruce de baja altura este lunes, dijo a CNN Andy Brown, director de Gestión de Emergencias del condado. Cerca de 80 cruces de baja altura estaban inundados la mañana de este lunes en el condado de Travis, añadió Brown.

Los equipos de emergencia también auxiliaron a conductores atrapados en dos cruces de baja altura distintos en el vecino condado de Williamson, dijo a CNN Connie Odom, portavoz del condado.

Además, se realizaron múltiples rescates en zonas inundadas en el condado de Bexar la mañana de este lunes, según Chris Lopez, jefe de bomberos y coordinador de Gestión de Emergencias del condado de Bexar.

En Waco, Texas, varios vehículos quedaron atrapados por las inundaciones en tramos de la Interestatal 35 la noche del domingo, lo que obligó a realizar rescates, según el Departamento de Transporte de Texas.

“Nunca había visto inundaciones así en Waco”, dijo a CNN el capitán Matthew Kiel, guardabosques de Texas, quien añadió que la mayoría de los cruces de baja altura estaban inundados en las zonas rurales del condado de McLennan, donde se encuentra Waco, así como en los condados de Milam, Williamson y Burleson.

Los guardabosques de Texas habían completado varios rescates en zonas inundadas en el centro del estado hasta la mañana de este lunes, dijo Kiel.

Es probable que impactos similares o incluso peores se registren durante esta semana.

Estos son los lugares donde se prevén las mayores preocupaciones por inundaciones en los próximos días:

• Hasta la noche del lunes: el área bajo amenaza nivel 3 de 4 incluye el sur de Texas, la costa hasta Houston, el oeste y centro de Louisiana y el centro-oeste de Mississippi.

• Del martes al martes por la noche: desde la costa de Texas hasta el suroeste de Luisiana, además de una pequeña parte del centro de Mississippi, se encuentran las zonas con mayor riesgo de inundaciones. También son posibles inundaciones localizadas tan al este como el centro y sur de Alabama y el centro-oeste de Georgia.

• Del miércoles al miércoles por la noche: la costa superior de Texas, incluidas Houston y Galveston, y el suroeste de Luisiana podrían registrar las inundaciones más peligrosas, especialmente en áreas donde las lluvias ya hayan saturado el suelo durante los primeros días de la semana.

• Del jueves al jueves por la noche: el extremo sureste de Texas, gran parte del oeste y norte de Luisiana y el centro-oeste de Mississippi presentan el riesgo más significativo de inundaciones. También son posibles inundaciones repentinas localizadas tan al este como los valles de Tennessee y Ohio y la región central de los Apalaches, a medida que un nuevo frente frío empuje la humedad tropical más al norte y al este.

• Del viernes al viernes por la noche: el frente frío podría provocar inundaciones repentinas aisladas en gran parte del sur de Estados Unidos, aunque los detalles siguen siendo inciertos.

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