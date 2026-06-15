Indignación en Colombia: detienen a un estadounidense por presunta violencia sexual contra un menor de edad

Por Fernando Ramos y Mauricio Torres, CNN en Español

Un ciudadano estadounidense fue detenido este domingo en Bogotá por presuntamente ejercer violencia sexual contra un menor de edad, informó este lunes la Policía Nacional de Colombia, en un caso que a lo largo de las últimas horas ha generado indignación en ese país sudamericano.

La detención se llevó a cabo después de que vecinos de un edificio de la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, denunciaran que un hombre que parecía extranjero presuntamente estaba agrediendo a un menor, por lo que policías acudieron al lugar, dijo Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía, en un video difundido a los medios.

“En coordinación con (la Policía de) Infancia y Adolescencia, se ingresa al apartamento y es así que se encuentran tres menores de edad, de cuatro, siete y 15 años, los cuales son trasladados al centro de asistencia médico más cercano para que reciban atención médica”, señaló Caro.

De acuerdo con el mando policial, el hombre quedó arrestado como presunto responsable del delito de acto sexual abusivo con un menor y fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para que se determine su situación legal.

Migración Colombia dijo este lunes en X que el detenido es un ciudadano estadounidense que entró al país el 6 de junio, a través del Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, y que no tenía “ninguna alerta o anotación” que le impidieran ingresar a ese país.

Ni la Policía ni Migración Colombia identificaron al sospechoso.

CNN busca saber si ya cuenta con representación legal y cómo se declara. También contactó a la Embajada de Estados Unidos en Colombia y el Departamento de Estado para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dijo el domingo en un comunicado que los menores encontrados “se encuentran bajo seguimiento y acompañamiento de las autoridades competentes, mientras avanzan las actuaciones administrativas y judiciales que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades a que haya lugar”.

Astrid Eliana Cáceres, la directora de la institución, informó en X que se trata de dos niñas y un niño.

La Defensoría del Pueblo de Colombia señaló en X que la protección de los menores de edad “debe ser una prioridad absoluta” en el país.

“Toda situación que ponga en riesgo sus derechos exige una respuesta institucional pronta, articulada y rigurosa. El cuidado de la niñez por parte de la ciudadanía y la denuncia frente a posibles situaciones de riesgo es un síntoma de que, como sociedad, podemos ofrecerles entornos protectores”, dijo.

El caso ha generado reacciones de repudio tanto a nivel local como nacional.

Carlos Galán, alcalde de Bogotá dijo en X que en la capital del país “no puede haber espacio para el maltrato ni para el abuso a niños y niñas”.

Desde el Gobierno nacional, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, llamó a actuar con “todo el peso de la ley” contra quienes agreden a menores y sus cómplices, mientras que Migración Colombia rechazó “cualquier forma de abuso, violencia o vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

En los últimos años, Colombia ha registrado otros casos similares. En 2024, un ciudadano estadounidense fue encontrado con dos menores en un hotel de Medellín, otro hecho que provocó indignación e hizo que la Alcaldía suspendiera por seis meses la oferta y demanda de servicios sexuales en la ciudad. En aquella ocasión, el hombre involucrado salió del país poco después de los hechos.

Unicef advierte que el abuso de niños es un flagelo global y que grandes eventos deportivos como el Mundial de Fútbol que este año se realiza en Canadá, Estados Unidos y México elevan el riesgo de que se cometa explotación sexual infantil.

Isabel Velasco Luna, coordinadora nacional de la estrategia de Unicef para el Mundial, dijo el viernes en el programa Panorama Mundial, con Gabriela Frías, que la agencia de Naciones Unidas lanzó para este torneo una campaña para combatir este delito. La campaña contempla involucrar al sector turístico para vigilar y denunciar actividades sospechosas.

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Con información de Gabriela Frías, de CNN.