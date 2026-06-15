Los precios del petróleo alcanzaron mínimos de tres meses tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Por Hanna Ziady, Auzinea Bacon y David Goldman, CNN

Los precios del petróleo se desplomaron este lunes, alcanzando sus niveles más bajos en más de tres meses, después de que Estados Unidos e Irán anunciaran que habían llegado a un acuerdo para poner fin al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y reabrir el vital estrecho de Ormuz.

El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, cayó un 5 % hasta los US$ 82,91 por barril poco después de las 5:00 a.m. hora de Miami, tras haber cerrado el viernes en su nivel más bajo desde el 5 de marzo, la primera semana de los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán. El crudo estadounidense bajó un 5,5 % hasta los US$ 80,21, también su nivel más bajo desde principios de marzo. Ambos han caído alrededor de US$ 10 por barril durante la última semana.

Sin embargo, los precios del crudo siguen estando unos US$ 10 por barril por encima de los niveles previos al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, y podrían pasar muchos meses antes de que vuelvan a los niveles anteriores a la guerra.

“El sentimiento ha mejorado claramente… pero el sentimiento no es lo mismo que la oferta”, escribió el economista jefe de Rystad Energy, Claudio Galimberti, en una nota este lunes.

Los mercados han celebrado los avances aparentes, pero el sector petrolero aún tiene mucho trabajo por delante para normalizar el flujo de crudo. Es necesario desminar el estrecho de Ormuz, permitir la libre circulación de barcos, reactivar la producción en Medio Oriente, reabastecer las reservas de petróleo de emergencia y reparar las instalaciones energéticas dañadas.

Los analistas petroleros coinciden en que los precios del petróleo se mantendrán elevados durante bastante tiempo. Si bien es posible que los precios bajen inicialmente, se espera que se recuperen una vez que la demanda vuelva a aumentar, y en particular cuando se reabastezcan las reservas de emergencia.

Trump publicó el domingo por la tarde en las redes sociales que el acuerdo con Irán “ya está cerrado”. El texto completo del acuerdo aún no se ha publicado, pero se espera que el memorándum se firme este viernes en Suiza.

Tanto Trump como el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán para Asuntos Jurídicos e Internacionales indicaron que se levantará el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes. Trump también afirmó que será necesario retirar las minas del estrecho de Ormuz, por donde transitaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural antes del inicio de la guerra.

Trump añadió que autorizó “la apertura gratuita del estrecho de Ormuz”. Según un miembro del parlamento iraní, a los barcos se les cobra un promedio de US$ 2 millones por el paso.

Estados Unidos e Irán tienen posturas contradictorias sobre los pasos a seguir tras la firma del acuerdo. El viceministro de Asuntos Exteriores iraní dijo que las negociaciones nucleares, que durarán 60 días, comenzarán solo cuando Estados Unidos libere miles de millones de dólares en fondos congelados. Un funcionario estadounidense rechazó las declaraciones de Irán.

Incluso una vez reabierto el estrecho de Ormuz, la reanudación del flujo de petróleo llevará tiempo. Los pozos petrolíferos de Medio Oriente permanecieron prácticamente cerrados durante la guerra y podrían tardar semanas en aumentar su producción una vez reactivados. Los expertos también advierten de que, debido a las interrupciones técnicas causadas por los cierres prolongados, es posible que los pozos no recuperen los niveles de producción previos a la guerra.

Los precios del petróleo podrían recuperarse si la interrupción se prolonga y se agotan los amortiguadores, como la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, dijo Bob McNally, presidente de Rapidan Energy, el domingo en el programa “This Week” de ABC.

“Me preocupa mucho que podamos ver un aumento vertiginoso de los precios del petróleo a finales de este verano, con los precios del crudo situándose en el rango de los US$ 100 a US$ 300, y los precios de la gasolina en las gasolineras volviendo a máximos históricos en torno a los US$ 5 por galón”, dijo.

Y los comerciantes podrían seguir mostrándose escépticos ante la reapertura del estrecho hasta que los barcos comiencen a transitar por él de forma regular y segura.

“Sería estupendo si sucediera, pero lo creeré cuando vea barcos reales haciendo el paso libre y sin obstáculos a través del estrecho”, dijo Joe McMonigle, presidente del centro de estudios Global Center for Energy Analysis y residente en Arabia Saudita.

Según la AAA, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se situó en US$ 4,07 por galón el domingo. Los precios de la gasolina han bajado durante tres semanas consecutivas, pero aún se encuentran un 36,6 % por encima de los niveles previos al inicio de la guerra.

Mientras tanto, los futuros de las acciones subieron. Los futuros del Dow Jones ganaron un 0,84 %, mientras que los del S&P 500 y el Nasdaq aumentaron un 1,2 % y un 1,9 % respectivamente. Los mercados bursátiles de Asia y Europa también repuntaron.

“El optimismo se mantiene en los mercados esta mañana, ya que después de 107 días y un número aparentemente interminable de falsas esperanzas, finalmente tenemos un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz”, escribieron los analistas de Deutsche Bank en una nota.

Sin embargo, advirtieron que es probable que tras el acuerdo inicial se produzcan “conversaciones difíciles” para “garantizar que la paz sea sostenible”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Matt Egan, de CNN.