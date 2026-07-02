Acusan formalmente a exatleta olímpico por presuntamente dañar el estanque reflectante

Por Katelyn Polantz y Michael Williams, CNN

Un excanotista olímpico fue acusado formalmente por un jurado investigador en el Tribunal Superior de Washington, por presuntamente dañar el estanque reflectante frente al Monumento a Lincoln.

David Hearn fue acusado el jueves de un cargo de destrucción de propiedad con un valor superior a US$ 1.000, según la acusación formal. El cargo, que es un delito grave, conlleva una pena máxima de 10 años de prisión, si es declarado culpable.

La acusación formal indicó que un jurado investigador de Washington determinó que Hearn “maliciosamente lesionó, rompió y destruyó cierta propiedad, es decir, el material de revestimiento del estanque reflectante del Monumento a Lincoln”.

La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, dijo en una conferencia de prensa el jueves que Hearn “arrancó” parte del estanque reflectante el mes pasado, y que aproximadamente dos pies cuadrados del sellador del estanque resultaron averiados.

“Las pruebas muestran, y lo probaremos más allá de toda duda razonable, que Hearn destruyó deliberadamente propiedad en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln”, dijo Pirro, calificándolo como un “acto deliberado”.

“Este es un caso con pruebas contundentes”, añadió. “Y este es un caso donde las pruebas determinarán nuestro próximo paso”. Pirro afirmó que los testigos vieron a Hearn “actuando con fuerza y ​​violencia, levantando y retirando el revestimiento inferior con ambas manos”.

El abogado de Hearn, Norm Eisen, arremetió contra la acusación formal.

“Davey Hearn es inocente. Estos cargos son indignantes y deberían alarmar a todos los estadounidenses. Esta acusación formal refleja el esfuerzo de la Administración por desviar la culpa por sus propios fracasos”, dijo Eisen en un comunicado. “En vísperas del Día de la Independencia de nuestra nación, los estadounidenses deberían estar muy preocupados por el uso indebido del poder del Gobierno contra un ciudadano común con base en una narrativa fabricada”.

Hearn dijo previamente a CNN que la policía lo arrestó después de que tocó una solapa de material azul que se desprendió parcialmente del fondo del estanque, el cual reabrió el mes pasado tras la renovación multimillonaria del presidente Donald Trump.

Hearn dijo que un trabajador del Servicio de Parques Nacionales le advirtió que no metiera la mano en el agua antes de que la Policía de Parques le pusiera esposas. Negó haber vandalizado el estanque y dijo que simplemente tenía curiosidad.

Trump advirtió a finales del mes pasado que quienes, según él, “vandalizaron” el estanque podrían enfrentar largas condenas de prisión.

Pirro dijo el jueves que hay “alrededor de media docena” de otros casos que la fiscalía federal está investigando.

“Tenemos alrededor de media docena de otros casos. Algunos serán delitos menores, y algunos podrían ser menos, como una infracción”, afirmó.

La renovación del estanque, que se suponía debía completarse antes de las festividades del Día de la Independencia de este fin de semana, estuvo plagada de problemas relacionados con algas y pintura o sellador descascarado poco después de que reabrió al público el mes pasado.

El presidente también dijo que alguien había tallado un corte largo en el estanque con algún tipo de instrumento afilado. El Gobierno federal no ha presentado pruebas de esas afirmaciones, y la estimación de Trump sobre la longitud del daño al estanque fluctuó de manera descontrolada.

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Casey Gannon, de CNN, contribuyó a este reportaje