El FBI asigna a 260 miembros del personal a la investigación sobre las elecciones de 2020 en Georgia

Por Kristen Holmes, Jason Morris y Katelyn Polantz, CNN

El FBI ha intensificado su investigación sobre las elecciones de 2020 en Georgia al destinar más personal a lo que un memorando interno describe como una “prioridad”, dijo a CNN una persona familiarizada con el asunto, lo que aumenta el alcance de una pesquisa sobre unos comicios que el presidente Donald Trump ha afirmado falsamente que estuvieron amañados.

El memorando, visto por CNN, pide que el FBI incorpore rápidamente a 260 funcionarios adicionales de inteligencia, además de los agentes que ya trabajan en el área de Atlanta.

Parte de ese personal de inteligencia —incluidas personas especializadas en análisis de datos— trabajará de forma remota en la investigación, dijo a CNN una fuente de las fuerzas del orden familiarizada con el caso.

El FBI declinó comentar para esta historia.

Los planes para ampliar la investigación se producen tras semanas de esfuerzos del Departamento de Justicia y del Gobierno de Trump por intensificar las pesquisas relacionadas con elecciones.

Kurt Olsen, quien niega los resultados de las elecciones de 2020 y había sido designado por la Casa Blanca para investigar esos comicios, hizo en enero la remisión que reactivó una reciente pesquisa penal.

Más tarde ese mes, el FBI ejecutó una orden judicial en una oficina electoral del condado de Fulton, Georgia, e incautó 700 cajas de material electoral.

La investigación en Georgia es la pieza central de los llamados esfuerzos de “integridad electoral” del presidente Donald Trump y de sus afirmaciones infundadas de que las elecciones presidenciales de 2020 le fueron robadas. No está claro hasta qué punto el FBI examinará esos comicios, frente a otros en el estado.

Los fiscales federales también han investigado votos de elecciones nacionales posteriores y han acusado a un pequeño número de personas que, según dicen, estaban registradas indebidamente para votar.

El Departamento de Justicia, mediante un jurado investigador, también ha exigido recientemente detalles sobre miles de trabajadores electorales que ayudaron en el conteo de votos de 2020 en el condado de Fulton, que incluye a Atlanta.

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