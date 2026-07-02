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CNN - Spanish

Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 2 de julio? Horarios y enfrentamientos

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Published 5:00 AM

Por Federico Leiva, CNN en Español

Ya hay cinco llaves de octavos de final confirmadas en este Mundial 2026 y las otras tres las conoceremos entre este jueves y viernes con los últimos seis últimos enfrentamientos de 16avos de final.

🏟️ Estadio Los Ángeles

🏠 Inglewood, California, Estados Unidos

  • 3 p.m. de Miami.
  • 12 p.m. de Los Ángeles.
  • 1 p.m. de Ciudad de México.
  • 2 p.m. de Bogotá.
  • 4 p.m. de Buenos Aires.
  • 9 p.m. de Madrid.

Posibles formaciones

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aimeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruíz, Rodri, Pedri; Ferrán Torres, Mike Oyarzabal y Gavi. DT: Luis de la Fuente.

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; y Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

🏟️ Estadio Toronto

🏠 Toronto, Ontario, Canadá

  • 7 p.m. de Miami.
  • 4 p.m. de Los Ángeles.
  • 5 p.m. de Ciudad de México.
  • 6 p.m. de Bogotá.
  • 8 p.m. de Buenos Aires.
  • 1 a.m. (ya viernes) de Madrid.

Posibles formaciones

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão. DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Duje Ćaleta-Car, Joško Gvardiol, Martin Erlić; Mateo Kovačić, Luka Modrić, Mario Pašalić; Nikola Vlašić, Andrej Kramarić e Ivan Perišić. DT: Slatko Dalic.

🏟️ Estadio BC Place Vancouver

🏠 Vancouver, Columbia británica, Canadá

  • 11 p.m. de Miami.
  • 8 p.m. de Los Ángeles.
  • 9 p.m. de Ciudad de México.
  • 10 p.m. de Bogotá.
  • 12 a.m. (ya viernes) de Buenos Aires.
  • 5 a.m. (ya viernes) de Madrid.

Posibles formaciones

Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Johan Manzambi, Djibril Sow; Ruben Vargas y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Houssem Aouar, Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Fares Chaibi; Riyad Mahrez y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petković.

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