Organizador de actos del 250º aniversario de EE.UU., respaldado por Trump, pudo haber engañado a los donantes, dice informe

Por Piper Hudspeth Blackburn, CNN

Según un informe de un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes —que cita fuentes confidenciales anónimas—, los donantes que pretendían apoyar a una organización sin fines de lucro bipartidista encargada de organizar las celebraciones del 250º aniversario de Estados Unidos fueron presuntamente redirigidos, sin saberlo, a otra organización distinta que respalda los eventos promovidos por el presidente Donald Trump.

El informe provisional, elaborado por el personal demócrata de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, recoge testimonios de fuentes anónimas sobre donantes que deseaban contribuir a la organización sin fines de lucro America250 —supervisada por una comisión bipartidista del Congreso— pero a quienes se les facilitaron instrucciones de transferencia bancaria incorrectas, de modo que su dinero terminaba en Freedom 250, una entidad respaldada por Trump.

“De este modo, una donación solicitada en nombre de la comisión nacional apartidista encargada del aniversario podía ser desviada sin conocimiento del donante hacia una entidad creada para servir a las prioridades del presidente”, señala el informe.

De confirmarse, estas acciones podrían constituir “posibles delitos de fraude electrónico y fraude en la solicitud de donaciones benéficas”, según el documento, que no especifica qué cantidad de dinero fue desviada, si es que hubo alguna.

El informe, de 41 páginas, sostiene que los aliados de Trump intentaron marginar a America250 mientras situaban al presidente en el centro del aniversario nacional y “vendían” acceso a él a cambio de donaciones. Las actividades de Freedom 250 están supervisadas en gran medida por colaboradores cercanos a Trump, y la organización ha tomado medidas para presentarse como el grupo “apartidista” que “lidera la celebración” del aniversario de Estados Unidos.

El informe se hace eco de las quejas de grupos de vigilancia externos sobre la falta de transparencia en las finanzas y operaciones de Freedom 250, una filial de la National Park Foundation (Fundación de Parques Nacionales) creada a finales del año pasado para llevar a cabo una serie de programas conmemorativos del 250.º aniversario que Trump espera que “renueven el orgullo nacional”.

Entre los eventos organizados por Freedom 250 figura la Great American State Fair de Trump en el National Mall. Para el mes de agosto están programadas una carrera de IndyCar en Washington y los Patriot Games, una competición deportiva juvenil en la que dos adolescentes ganadores se repartirán un premio de US$ 250.000 en becas.

Danielle Alvarez, portavoz de Freedom 250, calificó las afirmaciones del informe de “categóricamente falsas” en un comunicado.

“Este supuesto ‘informe’ no es más que una campaña de desprestigio partidista por parte de políticos que prefieren fabricar divisiones antes que celebrar el 250.º aniversario de Estados Unidos junto al resto del país”, declaró.

CNN también se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y la National Park Foundation para solicitar comentarios.

El informe detalla una disputa en curso entre Freedom 250 y America250 por fondos de los contribuyentes que, según alegan los demócratas de la comisión, dejaron a la organización sin fines de lucro bipartidista con un déficit de US$ 100 millones.

Citando noticias y entrevistas confidenciales realizadas por el personal, el informe señala que la administración Trump se ha negado a entregar los fondos federales que había prometido a America250.

El año pasado, el Congreso asignó US$ 150 millones para las celebraciones del 250.º aniversario en el proyecto de ley conocido como “One Big Beautiful Bill”, y el informe sostiene que funcionarios de la Casa Blanca y America250 acordaron que el grupo recibiría US$ 100 millones de esos fondos. Sin embargo, según el informe, funcionarios de la Casa Blanca comunicaron a America250 en noviembre que solo recibiría US$ 50 millones. El informe señalaba que America250 solo ha recibido hasta ahora la mitad de esos fondos —US$ 25 millones— y ha tenido “dificultades para llevar a cabo la programación prevista debido a la incertidumbre financiera y a la falta de coordinación con Freedom 250”.

Un portavoz de America250 declaró a CNN el mes pasado que la mayor parte del apoyo financiero para sus principales eventos del 4 de julio proviene de “fuentes privadas”. Al ser consultado sobre las tensiones reportadas con Freedom 250 en relación con los patrocinadores y los fondos federales, el portavoz afirmó que America250 apoya que “los patrocinadores privados tengan flexibilidad para colaborar con todas las organizaciones que planean eventos e iniciativas” para el 250º aniversario.

Rosie Rios, presidenta de America250, declaró el jueves que la organización “seguirá centrada en la programación basada en valores aprobada por nuestra Comisión bipartidista a nivel local, estatal, nacional e internacional, incluyendo momentos de celebración únicos en la vida durante el fin de semana del 4 de julio”.

“Apoyamos a las muchas otras organizaciones que están planeando eventos para el 250.º aniversario a nivel federal, estatal y local, para que todos los estadounidenses tengan amplias oportunidades de unirse a la celebración”, añadió.

La National Park Foundation informó el mes pasado a los demócratas de la comisión, mediante una carta, que la mayor parte de los fondos operativos de Freedom 250 provienen de “fondos federales asignados por el Congreso específicamente para las conmemoraciones del 250.º aniversario”, según el informe. Los registros federales indican que el Departamento del Interior ha transferido US$ 68 millones a la fundación, que tiene la facultad de distribuir dichos fondos a Freedom 250.

El informe también menciona paquetes de patrocinio de Freedom 250 que incluyen acceso VIP a eventos, la oportunidad de intervenir como oradores en la celebración nacional del 4 de julio y una “oportunidad para una foto histórica” ​​con Trump para aquellas personas que alcancen determinados niveles de donación.

La National Park Foundation comunicó a los demócratas de la comisión que no participó en la elaboración del material promocional ni de los paquetes de beneficios para donantes de Freedom 250, según señala el informe.

Al igual que America250, Freedom 250 puede mantener el anonimato de sus donantes. Sin embargo, el vínculo de Freedom 250 con la Casa Blanca ha llamado la atención de grupos de vigilancia y de legisladores demócratas, quienes exigen que la organización haga pública la identidad de sus donantes.

Freedom 250 enumera cerca de dos docenas de patrocinadores en su sitio web. Varias de estas empresas, como Palantir, Lockheed Martin y Oracle, cuentan con importantes contratos federales para la prestación de servicios de datos y defensa. Otras, como Ultimate Fighting Championship y Penske Corp., están dirigidas por aliados de Trump: Dana White y Roger Penske, respectivamente.

Cuando se le preguntó el mes pasado si Freedom 250 se comprometía a revelar públicamente a sus donantes, su director ejecutivo, Keith Krach, declaró a CNN: “Para nosotros, la rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales”.

Por su parte, la National Park Foundation ha afirmado que tanto los fondos públicos como los privados de Freedom 250, ya sean recibidos o gastados, se contabilizarán mediante sus procesos habituales de auditoría y presentación de informes financieros.

En una entrevista realizada el 25 de junio, antes de la publicación del informe, el representante Jared Huffman —demócrata por California y miembro de mayor rango de la Comisión de Recursos Naturales— expresó su intención de investigar a Freedom 250 con mayor firmeza si los demócratas recuperan la mayoría en la Cámara de Representantes en noviembre. Los presidentes de las comisiones tienen la facultad de emitir citaciones oficiales.

“Sin duda, hay señales de alerta por todas partes sobre la naturaleza corrupta de toda esta iniciativa, pero es posible que no podamos conocer la historia completa hasta el año que viene”, afirmó.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.