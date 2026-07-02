Por qué “el estadio más famoso del mundo” tiene sentido para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Análisis por John Miller, CNN

Para Taylor Swift, una de las artistas más famosas, ricas y solicitadas del mundo, el secretismo casi obsesivo que rodea su esperada fiesta de boda en la ciudad de Nueva York puede parecer contraproducente.

Para alguien cuyo imperio se basa en los fans, la exposición y las ventas, parece un poco exagerado tratar esto como una operación militar clasificada.

Entonces, ¿por qué tanto misterio?

Según entrevistas con varias fuentes involucradas en la planificación o informadas sobre ella, todo se reduce a tres cosas: privacidad, control y seguridad.

Uno de los objetivos para Swift y su futuro esposo, la estrella de la NFL Travis Kelce, es lograr cierto nivel de privacidad para la familia y los amigos, dijeron las fuentes.

La elección del Madison Square Garden —un lugar demasiado grande para la cantidad de invitados anticipados este jueves y viernes— tiene algunas ventajas únicas.

El Madison Square Garden (MSG) no tiene ventanas, está cubierto por un techo y el acceso al lugar puede ser estrictamente controlado. Eso limita la capacidad de los paparazzi, helicópteros con cámaras potentes de largo alcance o drones para capturar el tipo de imágenes que han obtenido en otras bodas de celebridades en lugares al aire libre.

Madison Square Garden es un lugar donde Swift y las personas clave de su organización tienen un nivel de comodidad y una relación con el equipo de gestión y operaciones. Esto se remonta a muchos años atrás, después de múltiples conciertos y apariciones en el recinto. Ella también conoce al propietario, James Dolan.

Y MSG es conocido por tener un equipo de seguridad excelente y disciplinado, con una relación extraordinariamente cercana con el Departamento de Policía de Nueva York. Es un lugar que ha albergado eventos de alta seguridad, incluidas múltiples visitas del presidente de los Estados Unidos, así como del papa.

De hecho, el presidente Donald Trump asistió recientemente al Juego 3 de las Finales de la NBA en el Garden. La propia Swift asistió al Juego 4, sentándose en la fila de celebridades.

El equipo de seguridad de Swift ha sido puesto a prueba a lo largo de los años con un gran número de acosadores, algunos de los cuales han sido objeto de múltiples órdenes de restricción e incluso arrestos.

El equipo de Swift también tiene que encargarse de moverla dentro y fuera de los recintos de conciertos y eventos públicos entre multitudes de fans. Ella requiere protección cercana porque es instantáneamente reconocible, lo que convierte incluso eventos simples, como intentar salir a cenar, en un desafío de seguridad.

El punto de inflexión en la mentalidad del equipo de seguridad de Swift llegó después del ataque perpetrado por un simpatizante del ISIS en un concierto de Ariana Grande en Manchester, Inglaterra, donde 22 personas murieron y decenas resultaron heridas por un atacante suicida.

Mientras Swift se preparaba para una gira primero por Estados Unidos y luego en el extranjero, la seguridad fue renovada.

La nueva mentalidad estaba orientada —más allá de lidiar con acosadores, multitudes y amenazas— a incluir un componente antiterrorista, con una comunicación más estrecha con las agencias policiales locales y las agencias federales involucradas en el intercambio de inteligencia y la evaluación de amenazas.

Si algo validó el enfoque de seguridad reforzado del equipo de Swift, fueron los días previos al 7 de agosto de 2024, en Viena, Austria. Swift estaba a punto de realizar una serie de conciertos de tres noches para unas 200.000 personas. La Policía descubrió un complot basado en información proporcionada por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que indicaba que individuos inspirados por ISIS planeaban atacar la serie de conciertos.

Tres sospechosos fueron interrogados en el caso, incluido uno que, según las autoridades, trabajaba para una empresa que habría prestado servicios en el lugar del concierto. El hecho de que hubiera un presunto infiltrado contribuyó a la cancelación de los tres eventos, para disgusto de los fans de Swift. El evento de Grande quedó como un oscuro recordatorio de que las probables víctimas habrían sido esos fanáticos y no Swift.

En ese contexto, algunas de las maniobras en torno al manejo de los planes (anticipados) de boda de Swift tienen más sentido. El Garden ofrece lo más parecido a un recinto sellado con suficientes capas de seguridad —MSG, el NYPD, su equipo— y control a través de círculos concéntricos.

Otro factor que pudo haber sido considerado al elegir la ciudad de Nueva York como el lugar para la esperada celebración de boda de Swift es el hecho de que la oficina de inteligencia y contraterrorismo del NYPD, junto con la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI, es el equipo antiterrorista más grande y sofisticado del país.

Según fuentes policiales, los planes incluyen que los vehículos con los invitados de Swift sean conducidos dentro de una carpa, donde se correrá una cortina después de que los vehículos entren, y los invitados se dirigirán a una entrada privada y serán guiados al espacio donde se espera que tenga lugar una cena de ensayo este jueves por la noche.

Se espera que el mismo sistema maneje una multitud mucho mayor de quizás 1.000 personas y cientos de vehículos que llegarán al lugar este viernes. Para los fans que buscan ver a Swift, Kelce o sus famosos amigos, deben esperar ver vehículos con vidrios polarizados pasando por un control policial y desapareciendo en esa llegada cubierta.

La Policía dice que su intención es mantener la Séptima y la Octava avenidas abiertas al tráfico, lo que significa que, si los fans se presentan en grandes cantidades, pueden quedarse confinados a las aceras y puede que vean muy poco más allá de la compleja operación que se ha diseñado precisamente para asegurar eso.

En última instancia, “el estadio más famoso del mundo” parece ser el lugar ideal para quizás la pareja más famosa del mundo.

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John Miller es el principal analista de aplicación de la ley e inteligencia de CNN.