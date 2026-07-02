Se cierra la ventana de rescate en Venezuela y crece el enojo y la frustración

Por Rocío Muñoz-Ledo, Osmary Hernández y Gonzalo Zegarra, CNN en Español

A poco más de una semana de los dobles terremotos que sacudieron Venezuela, la emergencia comienza a cambiar de fase. Las labores de búsqueda y rescate siguen activas en la llamada zona cero, La Guaira y Caracas, pero especialistas advierten que la “ventana de rescate” se está cerrando, mientras crece la frustración de familias que aún esperan noticias de sus seres queridos.

“Se habla que la mayor cantidad de rescates se hace en los primeros tres días. Luego hay una ventana entre los 3 y 7 días donde hay oportunidad de búsqueda y oportunidad de hacer rescates, pero la probabilidad de éxito baja de manera significativa”, explicó a CNN Sebastián Mocarquer, encargado de búsqueda y rescate de la Organización de las Naciones Unidas.

“Y después de 7 días hay experiencia documentada de personas que se han encontrado, pero se consideran ya rescates milagrosos”, añadió Mocarquer, que trabaja desde hace días en las zonas más afectadas.

En el terreno, el paso del tiempo ya empieza a marcar el ritmo de las operaciones. Rescatistas chilenos trabajan contrarreloj para intentar salvar a Hernán Gil, un hombre que permanece atrapado bajo los escombros de un edificio colapsado desde los sismos del 24 de junio.

Las labores ya superaban las 57 horas desde que fue ubicado en el inmueble y la operación para llegar hasta él es compleja, explicó Exequiel Gallardo, oficial de enlace del Grupo USAR de los Bomberos de Chile.

El equipo ha logrado establecer contacto y darle alimentación e hidratación a través de una sonda. “Se encuentra estable”, dijo Gallardo. “Está contento, ansioso, ha sido una mezcla de emociones, pero esperamos dentro de las próximas horas poder tener un final feliz de esta historia”, añadió.

Mientras los rescatistas mantienen la esperanza de llegar hasta Gil, en muchas otras zonas afectadas el paso de los días ha obligado a que las labores comiencen a enfocarse en la recuperación.

En Catia La Mar, una de las zonas más golpeadas, familias permanecen entre los escombros del edificio El Pelícano. Su objetivo ya no es solo encontrar sobrevivientes, sino recuperar los cuerpos de sus familiares. Denuncian que la respuesta ha sido lenta y, en muchos casos, insuficiente.

“Lo que tú ves aquí, los mismos familiares son los que hemos buscado, las maquinarias Y eso porque mira, hubo empresas privadas que nos prestaron el apoyo… pero parte del gobierno no”, relató un residente del lugar.

“Te lo voy a resumir… Aquí llegó tarde la ayuda. tardísima llegó”, añadió.

Otros vecinos aseguran que han tenido que organizarse para avanzar en la remoción de escombros. “Necesitamos mucha más máquina, los operadores que han estado han puesto el corazón, pero necesitamos más máquinas”, dijo Oscar Castillo.

En los alrededores, decenas de personas que perdieron sus casas permanecen en refugios improvisados, donde dependen de las donaciones de ropa y alimentos que llegan desde distintas partes del país, mientras la incertidumbre sobre cuándo podrán volver a tener un hogar sigue presente.

“Horrible, horrible, eso fue lo más impactante de mi vida… Me hace falta una silla de ruedas, por favor”, dijo Katius Ferreras, una sobreviviente que permanecía sin poder moverse del colchón donde estaba sentada bajo una carpa que la protegía del sol.

“Fue una pesadilla, fueron los segundos más largos de mi vida”, contó Germán Pérez sobre el día de los dobles terremotos que dañaron su vivienda en el urbanismo Hugo Chávez. “Estamos esperando una respuesta… por lo menos tener un techo seguro”, dijo el hombre quien se lastimó el hombro y llevaba un cabestrillo.

En medio de esta situación, los campamentos muestran un flujo constante de solidaridad, con la llegada de organizaciones, universidades, empresas y gremios que se organizan para aportar y repartir insumos básicos a los damnificados. A su vez, un gran número de artistas y vecinos se disfrazan o llevan cuentos y juegos para contener a los niños en medio de la incertidumbre.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que la prioridad del Gobierno sigue siendo proteger a los sobrevivientes y atender a las familias que permanecen en campamentos temporales.

“Hoy nuestra prioridad es una sola: proteger la vida de quienes sobrevivieron, de las familias que hoy se encuentran en campamentos transitorios y de quienes aún necesitan un lugar seguro”, escribió en un mensaje en X.

En medio de la emergencia, las autoridades también informaron de un caso que aumentó la indignación en La Guaira. Cuatro funcionarios fueron detenidos y destituidos tras ser acusados de apropiarse de objetos de valor encontrados entre los escombros.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC) informó que los casos fueron remitidos al Poder Judicial y aseguró que la institución “no tolerará, bajo ninguna circunstancia, desviaciones policiales, actos de corrupción o conductas que vulneren el honor institucional o el dolor de las víctimas de esta emergencia”.

El encargado de Negocios de la Embajada de EE.UU. en Caracas, John Barrett, aseguró este miércoles que la respuesta humanitaria empieza a pasar de las labores de rescate a la recuperación, aunque insistió en que “nuestra prioridad inmediata sigue siendo salvar vidas”.

“Hay una enorme tarea por delante”, añadió el encargado de negocios estadounidense durante una conferencia de prensa virtual, al señalar que ya se preparan para la siguiente etapa de reconstrucción y el refugio de los desplazados.

Barret dijo que Estados Unidos ha enviado más de 310 especialistas en búsqueda y rescate, además de apoyo logístico militar y más de US$ 300 millones en ayuda humanitaria.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, dijo que unos 2.000 militares estadounidenses permanecen en Venezuela apoyando las labores de búsqueda y rescate y la distribución de ayuda humanitaria. “Hay más vidas que podemos salvar. Y hay más suministros de ayuda que podemos distribuir”, señaló.

Mientras tanto, la respuesta internacional se ha ampliado con la llegada de brigadas médicas, equipos de rescate y organizaciones humanitarias. Entre ellas, el chef español José Andrés y su organización World Central Kitchen, que comenzaron a reforzar la distribución de alimentos en las zonas afectadas, y voluntarias españolas del equipo START, que instalan un hospital de emergencia para atender heridos y pacientes crónicos que no han podido recibir atención durante la última semana.

En medio de la devastación, persisten interrogantes sobre el impacto real del desastre. Las cifras oficiales proporcionadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ubicaban el número de muertos en 2.295 hasta la tarde de este miércoles, pero no incluyen una estimación clara de desaparecidos, lo que ha generado cuestionamientos de organizaciones y observadores.

El crecimiento del conteo diario de víctimas ha sido gradual, mientras organismos de derechos humanos han advertido sobre la falta de información completa. “Necesitamos cero opacidad en la respuesta a esta tragedia nacional”, señaló la ONG Provea, al referirse a la ausencia de datos sobre personas no localizadas.

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Con información de la agencia EFE