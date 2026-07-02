¿Siempre han sido tan extravagantes los atuendos de tenis? Más o menos

Por Rachel Tashjian

Al comenzar Wimbledon esta semana, la tenista japonesa Naomi Osaka hizo una entrada triunfal con el estilo que se ha convertido en su sello personal: una elaborada bata de la diseñadora tokiota Hana Yagi, confeccionada con kimonos y vestidos de novia antiguos, sobre un vestido de tenis blanco de Nike.

La diseñadora afirmó que el conjunto de dos prendas simbolizaba la ceremonia casi sagrada de preparación para la competición, que se deshace para revelar el atuendo listo para el juego. “Quería que la prenda representara el momento previo a la actuación”, declaró Yagi a Vogue. “La entrada de Naomi la envuelve en una ceremonia, mientras que el uniforme de Nike representa a la atleta en plena competición. Las concebí como dos capítulos de la misma historia”.

“Me gusta usar la moda como medio para contar historias”, añadió Osaka.

Rachel Tashjian, reportera sénior de estilo de CNN y experta en moda, explora las tendencias más vanguardistas y contextualiza el mundo de la moda, todo en tu bandeja de entrada. Suscríbete a Big Style aquí.

Al día siguiente, Serena Williams regresó a las canchas, volviendo a los torneos de Grand Slam de este verano a los 44 años, cuatro años después de anunciar su retiro, con un conjunto más sobrio pero no menos elegante de Nike: un top y una falda blancos y un cortavientos a juego, con ojales para una apariencia fresca pero totalmente profesional.

Tras los elaborados conjuntos a medida que lució Osaka en el Abierto de Francia en mayo, se podría pensar que esto marca un nuevo capítulo en la relación entre el tenis y la moda: que este deporte, conocido por sus códigos de vestimenta conservadores (incluido el famoso mandato de Wimbledon de ir completamente de blanco), está adoptando de repente una moda digna de la Met Gala.

Pero el tenis siempre ha estado profundamente ligado a la moda, desde sus inicios. Jugadoras como Suzanne Lenglen y Helen Wills encargaban sus atuendos de juego a los mejores diseñadores parisinos. Mientras que hombres como René Lacoste y Bunny Austin recurrían a fuentes como los tradicionales tejidos de punto Aran para desarrollar el célebre jersey de tenis, o a deportes más agresivos, como el fútbol inglés, para innovaciones centradas en la comodidad, como los pantalones cortos.

“Las mujeres simplemente querían moverse con libertad, y los hombres también”, dijo Sunita Kumar Nair, autora del libro recientemente publicado “ACE: The Times and Style of Tennis”. “Y como estas personas generalmente eran muy ricas, podían permitirse acudir a Jean Patou o Gabrielle Chanel y decirles: ‘Ya que les diseñan trajes y botas para su vida diaria o para ocasiones especiales, hagamos esta conexión con la élite’”.

No se trata simplemente de que los tenistas se sientan cómodos de forma innata colaborando con diseñadores. Los parámetros del tenis generan estilo de una manera que pocos otros deportes permiten. Sí, los jugadores de baloncesto pueden ser aclamados por sus atuendos de túnel; jugadores de la NFL como Travis Kelce son embajadores de Tommy Hilfiger o, como Tom Brady, lanzan sus propias marcas; y las estrellas del fútbol ahora tienen mejores colecciones de bolsos que muchas “amas de casa” de la televisión.

Pero rara vez se reconoce la importancia de la vestimenta de estos atletas durante el juego. El tenis es uno de los pocos deportes sin uniforme, y la dinámica del juego individual, en el que una cámara o la mirada de un espectador se detiene en un jugador hasta por cinco horas seguidas, como señala Kumar Nair, permite que su estilo personal brille.

“La mayoría de ellos son personajes extraordinarios, y están confinados dentro de este marco para jugar, y hay todas estas reglas rigurosas dentro del juego, no solo en la estructura de puntos y los aspectos técnicos del juego, sino también en la etiqueta o la conducta”, agregó.

Así que aprovechan la oportunidad de jugar sin uniforme. Recordando a jugadores como Lenglen o Andre Agassi, «Disfrutaban mucho de esa forma de expresión, porque sentían que los diseños, en cierto modo, reflejaban quiénes eran. Incluso cuando Serena Williams, Roger Federer y Rafael Nadal vestían Nike, aunque todo estuviera bajo el paraguas de la marca deportiva, fueron muy astutos al identificar estas personalidades y darles sus propios atuendos, su propio estilo distintivo».

Señala la falda vaquera de tenis que Williams lució con una camiseta negra de tirantes con tachuelas en el Abierto de Estados Unidos de 2004 (inspirada en parte en los pantalones cortos vaqueros de Agassi en la competición de 1988) como un ejemplo particularmente innovador.

Incluso cuando los jugadores se ciñen estrictamente a las reglas, logran desafiarlas con gran individualidad. En Wimbledon 2008, tanto Roger Federer como Rafael Nadal vistieron el tradicional blanco, pero con un estilo completamente diferente: Federer, con un cárdigan blanco clásico con botones y detalles dorados y su propia insignia, parecía una sátira educada del caballero inglés, mientras que Nadal, con ropa blanca de Nike y una cinta para el pelo a juego, representaba al elegante atleta moderno.

Kumar Nair contó que un diseñador de Adidas le dijo que la compañía ve las restricciones de la indumentaria de tenis, como el código de vestimenta completamente blanco de Wimbledon o las regulaciones sobre el tamaño de los logotipos o la cantidad de piel expuesta, como un desafío tentador: “Cuando alguien te pide que cierres una puerta, abres otra, y eso realmente te impulsa a pensar de forma innovadora. ¿De qué otra manera voy a llevarlo a un lugar o un sitio que nadie haya visto antes?», recordó que le dijo. “¡Lo estaba disfrutando muchísimo!”.

Los jugadores de Adidas han lucido diseños de la colaboración de Yohji Yamamoto con Y-3, marca de ropa deportiva que hacen referencia a la afición del maestro japonés por los monos , por ejemplo, y han creado un estampado de rombos que, sin embargo, se ajustaba a las normas de Wimbledon, que exigen que el uniforme sea completamente blanco. «Las reglas permiten esta expansión, esta expansión creativa, en lugar de una restricción», afirmó Kumar Nair.

Quizás lo que hace que este momento, con Osaka luciendo diseños de alta costura y la colaboración de Jannik Sinner con Gucci, sea diferente, es que los diseñadores se están esforzando por crear piezas que sean tan estéticamente innovadoras como prácticas: Yagi diseñó la túnica ceremonial de Osaka, ceñida y decorada de tal manera que, como un cortavientos o una sudadera tradicionales, el atuendo para la entrada a la pista pudiera quitarse “en menos de un minuto”, según declaró el diseñador a Vogue, para revelar su equipación Nike lista para la competición. Kumar Nair afirmó que ahora los diseñadores se preocupan tanto por el impacto estético de las piezas que crean como por su viabilidad deportiva: “Sus diseños reciben un mayor reconocimiento si la modelo o la atleta se mueven y se lucen con soltura”.

Ella imagina que no está muy lejos un mundo en el que el tenis merezca comentarios sobre moda al nivel de las galas de premios: “Siento que el tenis ha avanzado en ese espectro, en ese arco creativo, y cada vez va mejor”.

Por supuesto, el tenis tiene una aliada que ningún otro deporte tiene: la superfan Anna Wintour. “Si recuerdan haber visto a Serena en la portada de Vogue, o a Roger —¿quién hace eso?—, ella puso a Hollywood y a músicos en la portada, pero tener la visión de ver que los deportistas tienen el mismo prestigio y el mismo valor, ese mismo valor como embajadores, es una gran muestra de su inteligencia”.

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