Tras 4 muertes en festejos por el Mundial en México, Reino Unido lanza advertencia de viaje ante el partido con Inglaterra

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El Gobierno del Reino Unido lanzó una advertencia de viaje por el partido México vs. Inglaterra de los octavos de final del Mundial de fútbol 2026, el cual tendrá lugar el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, en la capital del país.

La advertencia de viaje del Reino Unido llegó después de que autoridades mexicanas dieran a conocer que cuatro personas fallecieron en los festejos por el triunfo de México contra Ecuador en la fase de dieciseisavos de final del Mundial, encuentro que también se disputó en la Ciudad de México.

El Ministerio de Asuntos Exteriores británico advirtió sobre las muertes durante “las celebraciones multitudinarias en el Ángel de la Independencia”.

Este monumento de la capital de México suele ser un punto de festejos relacionados con fútbol. El martes, después del triunfo de la selección mexicana, el Ángel y sus alrededores fueron las zonas que más aficionados concentraron durante los festejos, con un estimado de 820.000 personas, según informó el miércoles Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. En toda la capital, se estima que más de 1,4 millones de personas salieron a las calles tras el partido México vs. Ecuador, agregó Brugada.

Los festejos —llevados a cabo entre la noche del 30 de junio y la madrugada y mañana del 1 de julio— que llevaron a las calles de la Ciudad de México a más de 1,4 millones de personas fueron calificados por Brugada como “la concentración más grande de multitudes en la historia de nuestra ciudad y probablemente de todo el país”.

Las autoridades británicas advirtieron que “los informes de robo de teléfonos móviles y bebidas adulteradas han aumentado durante el torneo”; asimismo, señalaron que el riesgo que conllevaría el robo de un pasaporte.

“Si planeas regresar a Estados Unidos para un partido posterior y tu pasaporte se pierde o es robado, un documento de viaje de emergencia proporcionado por la Embajada del Reino Unido no puede utilizarse para reingresar a EE.UU. desde México”, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores del país.

Pese a la advertencia, el Reino Unido no incluye a la Ciudad de México dentro de los lugares a los que desaconseja viajar en el país. Las autoridades británicas sí desaconsejan viajar a varios puntos de 11 estados de México, entre ellos Jalisco, que también es sede del Mundial (aunque el Reino Unido no llama a evitar viajes a Guadalajara, la capital jalisciense donde está la sede mundialista, sino otras zonas del estado).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves a la advertencia de viaje hecha por el Reino Unido y afirmó que “es seguro visitar el país”.

No obstante, dijo que las autoridades locales están tomando medidas para evitar que multitudes se concentren en unos cuantos lugares.

Entre estas medidas, está “poner más pantallas a lo largo de todo Reforma (la avenida donde se encuentra el Ángel de la Independencia) para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares”, mencionó Sheinbaum en su conferencia matutina.

Además, la mandataria federal pidió a los aficionados que actuén “de manera responsable”.

“Hay que confiar en la gente y evitar el exceso de alcohol”, añadió Sheinbaum.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México pidió a la gente festejar “con civismo y a vivir esta fiesta cuidándonos colectivamente”.

“Construyamos una cultura de cuidado en concentraciones multitudinarias”, dijo Brugada el miércoles. “(Hago un llamado a) respetar las indicaciones de las autoridades de policía o de Protección Civil y actuar siempre con responsabilidad y solidaridad”.

Brugada dijo que, ante los festejos masivos que se aproximaban por el partido de México vs. Ecuador, el Gobierno de la capital hizo llamados “permanentes de forma insistente por todas las vías de comunicación posibles para que la población no se concentrara únicamente en el Ángel de la Independencia”.

A pesar de las cuatro muertes registradas en los festejos, Brugada aseguró que “logramos en buena medida” la distribución de la gente en más puntos de la ciudad.

Respecto a las personas fallecidas, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, señaló que la depedencia que está a su cargo se sumará a “las indagatorias que realizan las autoridades competentes para determinar con precisión cómo es que ocurrieron estos hechos”.

La Secretaría de Seguridad de la capital, añadió Vázquez, continuará “las tareas para mitigar al máximo los riesgos en eventos de esta naturaleza”, en coordinación con los equipos de atención a emergencias de la Ciudad de México.

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