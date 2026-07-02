Turquía impide que un crucero LGBTQ+ de EE.UU. atraque, citando “normas morales”

Por Billy Stockwell y Gul Tuysuz, CNN

Las autoridades turcas han prohibido que un crucero dirigido a viajeros LGBTQ+ de Estados Unidos atraque en los puertos del país, citando “normas morales” y “valores familiares”, dijo este jueves el director ejecutivo de la empresa de eventos detrás del próximo recorrido por el Mediterráneo.

El crucero “De Atenas a Venecia”, que zarpa de Grecia el 5 de julio, tenía previsto hacer escala en la vibrante ciudad portuaria turca de Kuşadası dos días después, seguido de una visita a Estambul, de acuerdo con Atlantis Events, que organiza el viaje.

Sin embargo, en una medida controvertida, las autoridades locales en Turquía dijeron que han cancelado el “evento”, ya que el barco —que se espera reciba a más de 1.000 pasajeros de Estados Unidos— fue fletado por grupos “conocidos por comportamientos incompatibles con el tejido de nuestra sociedad y nuestros valores morales”.

La embarcación, llamada Scarlet Lady, es propiedad de la línea de cruceros Virgin Voyages, respaldada por Richard Branson, según MarineTraffic. Atlantis Events dijo que ahora hará escala en El Cairo, Egipto, y en la isla griega de Creta en lugar de Turquía.

El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha adoptado una retórica cada vez más dura contra la comunidad LGBTQ+ durante la última década, lo que ha provocado condenas de grupos defensores de derechos. Las autoridades han prohibido las marchas del Orgullo en Estambul desde 2015, citando preocupaciones de seguridad pública.

“Es bastante impactante, para ser honesto. Y la razón detrás de ello es que se trata de un grupo de personas gays”, dijo a CNN Rich Campbell, presidente y director ejecutivo de Atlantis Events, sobre la decisión de Turquía de bloquear las escalas del crucero.

“Me preocupa mucho cuando un país decide que puede escoger qué turistas están permitidos y cuáles no”, añadió.

Campbell dijo que era la primera vez en 36 años que a la empresa se le dice explícitamente que no puede atracar allí por quienes son.

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía, la embajada de Turquía en Washington y Virgin Voyages para solicitar comentarios.

Aproximadamente 1.100 de los 1.900 huéspedes previstos en el viaje son de Estados Unidos, de acuerdo con Campbell. Los viajeros restantes son del Reino Unido, Canadá y Australia, entre otros países.

El sitio web de Atlantis describe el viaje de 10 días como una “aventura épica” que permite a “grandes amigos” ir de isla en isla por el Mediterráneo, incluidos destinos soleados como las islas griegas y Croacia.

Las autoridades de la provincia turca de Aydin, donde se encuentra el puerto de Kuşadası, dijeron que “no hay absolutamente ninguna posibilidad de que el grupo en cuestión visite nuestra provincia para un evento de esta naturaleza”.

Mientras tanto, funcionarios en Estambul dijeron que la policía había hecho una redada en un bar de la ciudad después de que un “folleto de Atlantis” anunciara una fiesta en el establecimiento. Campbell dijo que el folleto no era de Atlantis ni estaba afiliado a la empresa.

“Esta no es una organización política. No estamos allí para nada excepto gastar dinero, divertirnos, hacer excursiones y ser increíblemente respetuosos con cada cultura que visitamos”, añadió Campbell.

Atlantis dio la noticia a los pasajeros este jueves, diciendo que “debido a circunstancias fuera de nuestro control, hemos tenido que cambiar los puertos de nuestro itinerario para eliminar ambas escalas en Turquía”, ya que esas paradas habían sido canceladas por las autoridades turcas.

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