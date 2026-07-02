Visita del papa León a un punto clave de migrantes en Italia el 4 de julio envía un mensaje entre líneas a líderes de EE.UU.

Christopher Lamb, CNN

El Papa León XIV conmemorará el 250 aniversario de la independencia de EE.UU. destacando la difícil situación de los migrantes, un tema de continua tensión entre la Santa Sede y el Gobierno de Trump, en su visita a la isla italiana meridional de Lampedusa.

El trato a los migrantes ha sido uno de los principales motivos de tensión entre el primer Papa estadounidense y la administración Trump, con el vicepresidente J .D. Vance, un católico, describiendo esta semana la posición del Vaticano sobre el tema como “preocupante”.

Dos líderes de alto perfil en la Iglesia católica de EE.UU. dijeron a CNN que la visita del 4 de julio del Papa León envía un mensaje a EE.UU. sobre la inmigración, siendo Lampedusa un importante punto de entrada a Europa para los que se embarcan a través del Mediterráneo. Muchos arriesgan sus vidas en el proceso.

Siendo obispo en Perú, León XIV ofreció ayuda humanitaria a los migrantes que huían de Venezuela, y como papa, es crítico de la ofensiva del Gobierno de EE.UU. contra los inmigrantes, describiendo su trato como “inhumano”.

Mientras esté en Lampedusa, el papa colocará una corona floral en las tumbas de los migrantes que murieron en el mar, se reunirá con un grupo de migrantes y celebrará una misa al aire libre.

León seguirá los pasos de su predecesor, el papa Francisco, quien visitó Lampedusa poco después de su elección para destacar la difícil situación de quienes mueren en los cruces marítimos en botes improvisados.

El cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago y un cercano aliado del papa, dijo que la visita de León será “personal” dado que, como muchos otros estadounidenses, el papa proviene de una familia de inmigrantes. Cupich dijo que la visita de León subraya la contribución hecha por los recién llegados a los países.

“Eso a veces se olvida en este momento en que miramos a los inmigrantes simplemente sobre la base de que han violado una ley o un estatuto al llegar a un país sin documentos”, dijo el cardenal, quien es nieto de inmigrantes croatas, a CNN.

“Él ha dicho esto antes: Dios no busca pasaportes y Dios mira la dignidad de cada ser humano, y creo que va a insistir en eso y nos va a llamar a nuestros mejores ángeles”.

Mientras tanto, el arzobispo Ronald Hicks, quien fue elegido por el papa León para liderar la arquidiócesis católica de Nueva York en diciembre, dijo que los cinco años que pasó en El Salvador le hicieron más sensible con las personas que recién llegan a EE.UU., dándole “experiencia directa de saber cómo se siente estar del otro lado”.

“Él (León) está diciendo que Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigrantes. Todos vienen de algún lugar en diferentes momentos”, dijo el arzobispo a CNN antes de la visita del papa. Añadió que León estaba planteando preguntas que todos deberíamos considerar: “¿Cómo tratamos a las personas cuando llegan? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos como hermanos y hermanas? ¿Cómo los vemos como alguien a quien dar la bienvenida en lugar de verlos como un problema de inmediato? Creo que todo eso está arraigado en su visita y en su mensaje”.

Desde su elección, el papa ha nombrado a varios obispos que llegaron a EE.UU. como migrantes, incluyendo a uno que llegó de contrabando desde El Salvador a la edad de 18 años en el maletero de un coche.

Tanto Cupich como Hicks enfatizaron la importancia de un sólido sistema legal que rija la inmigración. Los obispos de EE.UU. se han vuelto más vocales en las cuestiones de migración, emitiendo una rara declaración conjunta a fines del año pasado.

Las tensiones entre la administración y la Santa Sede se hicieron evidentes cuando el presidente Donald Trump lanzó una extraordinaria serie de ataques contra el papa después de la oposición de León a la guerra en Irán.

“Me sentí triste, entristecido al ver eso”, dijo Cupich acerca de los ataques. “Creo que fue algo sin precedentes”.

Cupich añadió que le dejó “con la sensación de que las normas que deberíamos tener” para los líderes en EE.UU. “realmente estaban ausentes en este momento, y deberíamos poder esperar algo mejor”.

El cardenal también dijo que la guerra en Irán no podía ser descrita como justa, diciendo que “todas las medidas que son parte de la teoría de la Guerra Justa se violaron en esa acción”. En abril, Vance dijo que el papa necesitaba ser “cuidadoso” al hablar de teología y debería recordar la teoría de la “Guerra Justa” cuando hablaba de la guerra en Irán.

Cupich dijo que se necesitaba un “diálogo en curso” entre la Iglesia Católica y Vance para decir que “no puedes usar la teoría de la Guerra Justa en esa instancia” y que no debería ser vista como un “permiso”.

Desarrollada a lo largo de los siglos, la enseñanza es frecuentemente utilizada por los analistas militares como una justificación ética y moral para el conflicto armado. Uno de sus principales arquitectos es San Agustín de Hipona, el padre espiritual de la orden religiosa católica a la que pertenece León. En una encíclica reciente, el papa dijo que la teoría de la Guerra Justa ya estaba “desactualizada”, y el cardenal dijo que la enseñanza necesitaba ser “actualizada” dado el armamento utilizado en los conflictos de hoy en día.

Un día antes de su viaje a Lampedusa, el papa dará un discurso virtual en una reunión en el Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia. El centro ha otorgado a Leo la Medalla de la Libertad 2026 “por promover la libertad religiosa y la libertad de conciencia y expresión”.

Cupich y Hicks enfatizaron que el papa está ofreciendo un liderazgo moral en el escenario mundial.

“Creo que escucha más de lo que habla, y sin embargo, cuando lo hace, hay un sentido de fortaleza, un sentido de fuerza y un sentido de coraje ‘llevándonos a algún lugar’”, explicó Hicks.

Cupich dijo que los cardenales, quienes recientemente participaron en una reunión con el papa de 70 años en el Vaticano, están encantados de que él “saltó al escenario global” rápidamente y está hablando sobre temas como la inmigración, la ecología y la paz.

“No va a tener miedo a la oposición. Va a hacer lo que está llamado a hacer en su ministerio”, dijo Cupich de Leo. “Tiene el lujo de jugar a largo plazo… Es bastante joven”.

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