Análisis de CNN: participación en las elecciones primarias favorece claramente a los demócratas hasta el momento

Por Edward Wu, CNN

La participación en las elecciones primarias de este año mantiene una tendencia que se ha ido consolidando desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca: los demócratas están más motivados que los republicanos para votar.

El número de votantes en las primarias demócratas ha aumentado considerablemente durante la primera mitad de 2026, dando lugar a un electorado que se inclina más hacia los demócratas que en 2018 —cuando el Partido Demócrata ganó el control de la Cámara de Representantes durante el primer mandato de Trump— o hacia los republicanos en 2022, cuando el Partido Republicano recuperó la Cámara durante el mandato de Joe Biden.

De los 31 estados que han celebrado elecciones primarias hasta la fecha, 20 han llevado a cabo primarias estatales importantes tanto para demócratas como para republicanos en cada uno de los últimos tres años de elecciones de mitad de mandato. CNN analizó los votos registrados en estos 20 estados hasta el mediodía del 2 de julio.

Entre los estados analizados, el 57 % de los votos emitidos en las elecciones primarias correspondieron a las primarias demócratas frente a las republicanas, lo que supone un aumento de 10 puntos respecto a esos mismos estados en 2022 y de 3 puntos en comparación con 2018. En las elecciones presidenciales de 2024, el voto popular estuvo dividido equitativamente en dichos estados.

Sacar conclusiones a partir de la participación en las elecciones primarias puede resultar difícil. A menudo, las primarias de distintos años electorales no son directamente comparables. Por ejemplo, un aumento en el número de votos en las primarias de un estado podría deberse a una contienda más reñida en el ciclo electoral actual. Asimismo, una mayor participación en las primarias no siempre se traduce en una mayor afluencia a las urnas en las elecciones generales, ya que en las primarias suelen votar los simpatizantes más comprometidos de un partido, mientras que en las generales participan con mayor frecuencia votantes menos involucrados.

Sin embargo, tras haberse celebrado ya votaciones en más de 30 estados diversos en cuanto a tamaño, ubicación geográfica e inclinación política, se observa una tendencia clara: la participación ha aumentado de manera generalizada en las primarias demócratas.

La ventaja en la participación en las primarias demócratas también ha sido constante entre los distintos estados, especialmente en comparación con 2022.

La participación también ha tendido a aumentar en las elecciones primarias de ambos partidos en comparación con 2018: de los 20 estados analizados, 16 registraron un incremento en la participación en las primarias demócratas y 14 lo hicieron en las republicanas. La participación relativa en las primarias demócratas ha sido mayor que en las republicanas en 18 de los 20 estados al comparar con 2022, y en 12 de los 20 estados al comparar con 2018.

Los estadounidenses han mantenido una opinión sistemáticamente negativa sobre ambos partidos durante el segundo mandato de Trump, incluida una minoría considerable de la base demócrata que percibe negativamente a su propio partido.

Sin embargo, ese sentimiento negativo no ha disuadido a los votantes demócratas de acudir a las urnas en mayor proporción: por lo general, los candidatos demócratas han superado considerablemente los márgenes de las elecciones presidenciales de 2024 en las elecciones especiales para la Cámara de Representantes y en las contiendas estatales. La dinámica de participación en las primarias de este año da continuidad a una tendencia observada a principios de marzo, cuando Texas inauguró la temporada de primarias registrando una participación récord en su elección demócrata.

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