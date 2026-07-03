Entrevista CNN: vice primer ministro de Cuba defiende reformas económicas y niega que respondan a presión de EE.UU.

Por Juan Carlos López y Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, defendió el reciente paquete de reformas económicas aprobado en la isla y negó que responda a presiones externas, en medio de las tensiones con Estados Unidos.

“Todas las transformaciones que estamos decidiendo, que serían impensables hace algunos años atrás en nuestro país, tienen amparo total en la ley, en la Constitución de la República de Cuba, y no obedece a presión alguna que no sea el interés de las máximas autoridades del gobierno cubano de generar bienestar, el bienestar que nuestro pueblo merece”, dijo Pérez-Oliva Fraga, en una entrevista con el periodista Juan Carlos López de CNN.

Tras la reciente aprobación por la Asamblea Nacional del amplio paquete de reformas que busca abrir la economía de la isla, actualmente bajo control estatal, un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. describió las medidas como “modestas, largamente esperadas y, en última instancia, superficiales señales de humo del régimen cubano”.

A propuesta del Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, la Asamblea Nacional avaló en total 176 medidas reunidas en 23 ejes, principalmente relacionados con temas económicos, sociales y de organización del aparato del Estado.

Pérez-Oliva Fraga insistió en que responden a una estrategia ya trazada por el gobierno y no a decisiones improvisadas. “El punto de partida de estas transformaciones son precisamente el programa económico y social de nuestro gobierno que se complementa perfectamente con estas transformaciones y que buscan crear un dinamismo diferente en la economía”, dijo.

El conjunto de reformas llega en un momento de crisis en la isla, agravada no solo por el embargo económico que Estados Unidos impuso desde la década de 1960, sino también por las crecientes presiones que incluyen restricciones al suministro de combustibles, sanciones a sectores clave y una acusación formal contra el expresidente Raúl Castro.

El vice primer ministro reconoció la desconfianza de los inversionistas extranjeros, aunque aseguró que con las medidas en materia económica que han tomado en los últimos meses están apostando atraer capital extranjero mediante nuevas garantías legales.

“Perseguimos crear un ambiente favorable, una legislación que ofrezca seguridad jurídica que tenga trámite simplificado y sobre todo que exista mucha transparencia para generar confianza en los inversionistas extranjeros”, dijo.

Las medidas que aprobó el Parlamento prevén que personas jurídicas nacionales y extranjeras puedan adquirir acciones y propiedades de empresas estatales cubanas, permitir el desarrollo inmobiliario en zonas turísticas, invitar a franquicias de alimentos ligeros a invertir en la isla y abrir a licitación espacios como parques recreativos, zoológicos, acuarios, áreas protegidas y unidades de alojamiento.

Sin embargo, analistas consultados por CNN advierten precisamente que la falta de seguridad jurídica y el impacto de las sanciones estadounidenses siguen limitando el atractivo real del país para los inversionistas.

“Cuba necesita inversiones extranjeras, capital, y ese capital francamente no va a existir si no existen garantías mucho más fuertes que las que está ofreciendo el Gobierno cubano”, dijo el analista político José Azel.

Entre los pasos que ha tomado el Gobierno cubano desde que comenzaron a intensificarse las tensiones con Washington figura una medida histórica, la apertura a la inversión de los cubanos residentes en el exterior.

“A ver, nosotros pensamos que el futuro… abre una gran oportunidad al futuro de la participación de todos los cubanos donde quieran que estén”, señaló el funcionario.

No obstante, reconoció que el principal obstáculo sigue siendo la desconfianza: “Sí, tenemos que trabajar mucho para generar confianza. Mencionaba reglas claras, mencionaba un marco jurídico transparente”.

Además de las medidas para atraer inversión, las reformas también incluyen una revisión del sistema de subsidios universales.

“Los subsidios universales o generalizados también son injustos”, dijo Pérez-Oliva Fraga, al defender su eliminación parcial.

“La idea es eliminar ese modelo de subsidio universal, subsidiar a la persona y sobre todo buscar la mayor justicia social”, añadió. El vice primer ministro reconoció además que el proceso requerirá un cambio profundo: “Uno de los elementos fundamentales… es el cambio de mentalidad, es lo más complejo”.

El Gobierno de Donald Trump mantiene un cerco energético sobre Cuba desde la captura del derrocado presidente Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense y la isla perdió a Venezuela como su principal proveedor de petróleo. Poco después perdió a otros más, luego de que Estados Unidos amenazó con imponer aranceles adicionales a los países que suministraran hidrocarburos a la isla de forma directa o indirecta.

Además, mientras Trump hace declaraciones constantes sobre que debe haber cambios en el país y que Cuba “será el siguiente”, el Gobierno de Díaz-Canel ha criticado repetidamente las acciones de Estados Unidos, al que responsabiliza del deterioro de las condiciones de vida de los cubanos y acusa de injerencias externas.

En esa misma línea, el vice primer ministro considera que estas medidas han dificultado el acceso estable al mercado internacional de combustibles y han profundizado la crisis interna.

“Lo que está pasando es que se restringe, por un lado se dice que no hay bloqueo energético y que toda esta situación es consecuencia de la incompetencia de nuestro gobierno, pero por el otro se amenaza, se presiona o se obstaculiza sencillamente que cualquier empresa que esté interesada en entregar combustible a nuestro país lo haga en las condiciones requeridas”, dijo. “Hoy es conocido que nuestro país está recibiendo combustible en contenedores, es un sistema de suministro insostenible para una economía”, añadió.

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