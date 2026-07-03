Los escaladores del Empire State Building y una hazaña que desafió a la muerte: “La seguridad siempre tiene un punto ciego”

Por Ray Sanchez y John Miller, CNN

La escaladora extrema Angelina Nikolau, en el tráiler del documental de Netflix de 2024, “Skywalkers: Una historia de amor”, dijo: “El amor es como las alturas. El miedo nunca desaparece. Simplemente aprendes a enfrentarlo mejor”.

El miércoles, Nikolau, de 33 años, conocida como Angela, e Ivan Kuznetsov, de 32, conocido como Ivan Beerkus, llevaron su romance a una altura de aproximadamente 442 metros sobre la sofocante ciudad, al ascender a la aguja del Empire State Building, desplegar una pancarta negra con el lema “Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz”, y comprometerse. Un día después, fueron procesados ​​por delitos graves y puestos en libertad bajo supervisión judicial.

Muchos neoyorquinos y observadores de otros lugares se preguntan cómo estos dos intrépidos intrusos lograron burlar la seguridad de uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Nueva York, y cómo lo hicieron en medio de una mayor presencia policial debido a los partidos del Mundial, la esperada boda de la estrella del pop Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, en el Madison Square Garden, y las festividades que conmemoran el 250 aniversario de Estados Unidos.

En Instagram, Nikolau publicó fotos y videos de la escalada, junto con una imagen de su brillante anillo de compromiso con la ciudad de fondo.

Después de que su preciado momento terminara con esposas, Kuznetsov declaró a la policía que quería “hacer algo especial por su compromiso”, según los fiscales.

Claro, podría haber contratado el paquete de propuesta de matrimonio “Happily Ever Empire” por US$ 1.000 por pareja en el Empire State Building, que permite pedir matrimonio en el emblemático mirador del piso 86, en un rincón reservado y semiprivado con impresionantes vistas panorámicas de la ciudad de Nueva York, diseñado especialmente para ese momento tan especial.

Pero esta pareja fue más allá del mirador. Como dice Nikolau en el tráiler del documental: “La seguridad siempre tiene puntos ciegos”.

Según los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, la pareja es muy conocida como influencer en redes sociales y por participar en actividades de alto riesgo, como entrar sin permiso en zonas restringidas de edificios comerciales, colgarse de azoteas y escalar rascacielos sin cuerda.

Según un agente de la ley, Nikolau y Kuznetsov entraron al Empire State Building como visitantes la noche anterior a su hazaña y se escondieron dentro después del cierre. Compraron entradas para el mirador al aire libre del piso 86 a las 9 p.m. del martes, aproximadamente dos horas antes de que se cerrara el acceso a quienes tenían entrada, explicó el agente.

Al igual que los más de 2,5 millones de visitantes anuales, es probable que la pareja hiciera fila con personas de todo el mundo que abarrotan el ornamentado vestíbulo del edificio, con su majestuosa escalera y una imponente réplica de dos pisos del icónico edificio Art Déco.

En el vestíbulo, los visitantes deben pasar por un control de seguridad similar al de un aeropuerto, con revisión de bolsos y máquinas de rayos X. Nikolau y Kuznetsov pasaron por el control de seguridad, indicó el agente.

Una entrada especial permite el acceso a la plataforma de observación climatizada del piso 102, con ventanales panorámicos. Según la página web del edificio, se accede a la plataforma de observación, situada en la base de la aguja que corona el edificio, mediante un ascensor de cristal. Se desconoce si la pareja adquirió entradas con descuento.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a Nikolau y Kuznetsov escondidos en el complejo del observatorio, según informó un funcionario. Se cree que se ocultaron en la sala de mantenimiento antes del cierre del observatorio, según otro funcionario.

El video también muestra a la pareja saliendo por una trampilla en el suelo en la madrugada del miércoles y emergiendo en el complejo del observatorio, en la planta 102, cerca de la cima del edificio. Las escaleras que conducen a la aguja están bloqueadas por una serie de cables metálicos, según el primer funcionario.

El video muestra al hombre utilizando herramientas para aflojar los soportes de la pared que sujetan firmemente los cables, similares a una puerta, a lo largo de la escalera. Una vez sueltos los cables, sortearon una puerta y cortaron dos candados antes de acceder a la aguja, según el funcionario.

La denuncia indicaba que para acceder a la antena de transmisión era necesario pasar por varias zonas restringidas, incluido el piso 103, al que solo se puede acceder con una tarjeta de acceso a una puerta de seguridad en el piso 102.

Los investigadores estaban revisando las compras de entradas y otros videos para determinar si los dos habían visitado el Empire State Building en ocasiones anteriores, según declaró un funcionario. Encontrar un escondite adecuado podría haber requerido la vigilancia de la distribución y la seguridad del edificio.

Los investigadores creen que la pareja esperaba monetizar sus cuentas en redes sociales y generar publicidad para otro documental, según informó una fuente policial a CNN.

La gente en las calles de Midtown Manhattan observaba con asombro la cima del rascacielos mientras la pareja ascendía a la aguja y desplegaba su pancarta en una acrobacia que pareció cautivar a la nación.

La primera llamada al 911 se produjo poco después del mediodía del miércoles.

El audio del control de tráfico aéreo captó una conversación entre un piloto de helicóptero de la policía de Nueva York y un controlador aéreo del aeropuerto LaGuardia.

“¿Qué es todo este alboroto?”, preguntó el controlador aéreo, según ATC.com.

“Dos genios subieron a la cima del Empire State Building, a la aguja”, respondió el oficial.

“¡Oh, qué genial!”, respondió el otro.

“Tenían una bandera que ondeaban cuando estaban arriba”, dijo el oficial. “Y él le acaba de pedir matrimonio”.

La antena de transmisión del edificio, que emite señales de radio de alta frecuencia lo suficientemente potentes como para dañar el cuerpo humano, tuvo que apagarse durante unos 30 minutos antes de que los agentes de la Unidad de Servicios de Emergencia del NYPD pudieran acercarse de forma segura a los escaladores, según la denuncia penal contra la pareja.

Los agentes, equipados con arneses, ascendieron unos 380 metros (1.250 pies) para llegar hasta ellos. Los daños a la cerradura de seguridad de la puerta del piso 104 se estiman en unos US$ 2.000, según la denuncia.

“Quédense donde están”, dijo un agente en un video grabado con una cámara corporal desde lo alto de la ciudad.

“¿Cómo está? ¿Puede quedarse donde está? No puede estar aquí arriba”, dijo el agente.

“Estoy bien”, respondió la mujer, con el rostro pixelado por la policía en el video.

Nikolau y Kuznetsov enfrentan cargos que incluyen robo, imprudencia temeraria y daños a la propiedad, según la denuncia penal. Según la Fiscalía del Distrito de Manhattan, los cargos no permiten la libertad bajo fianza según la ley de Nueva York.

El abogado de la pareja, Jason Krinsky, declaró a la salida del juzgado donde se presentaron los cargos que la fiscalía había cobrado de más a sus clientes. Añadió que era prematuro hacer declaraciones.

“Vamos a resolver esto en los tribunales, siguiendo los cauces legales correspondientes”, afirmó.

“¡Vaya, qué manera de pedir matrimonio!”, añadió Krinsky. “Hay que reconocerle el mérito”.

El jefe de policía de Nueva York, Michael LiPetri, declaró que los “graves cargos por delitos mayores” son un claro ejemplo. “Habrá consecuencias”, concluyó.

El abogado de la pareja, Jason Krinsky, declaró a la salida del juzgado donde se presentaron los cargos que la fiscalía había cobrado de más a sus clientes. Añadió que era prematuro hacer declaraciones.

“Vamos a resolver esto en los tribunales, siguiendo los cauces legales correspondientes”, afirmó.

“¡Vaya, qué manera de pedir matrimonio!”, añadió Krinsky. “Hay que reconocerle el mérito”.

El jefe de policía de Nueva York, Michael LiPetri, declaró que los “graves cargos por delitos mayores” sirven para mandar un mensaje. “Habrá consecuencias”, concluyó.

Un portavoz del Empire State Building calificó la acción de “no autorizada” y agradeció la ayuda del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). “En ningún momento hubo peligro para los inquilinos, visitantes ni para quienes se encontraban en el mirador del Empire State Building”, declaró el portavoz a CNN.

Tras la audiencia del jueves, los periodistas preguntaron a Kuznetsov por qué habían elegido el mensaje “El poder del amor” para su pancarta.

“Porque creemos en el amor”, respondió.

En una calurosa tarde de julio, con temperaturas que alcanzaron los 38 grados centígrados en Central Park, Nikolau y Kuznetsov, residentes de Nueva Jersey, se tomaron de la mano al salir del juzgado del centro.

Después de dirigirse desde el juzgado a una estación de metro cercana, seguidos por periodistas y fotógrafos, se detuvieron en las escaleras del metro y se dieron un largo beso.

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Con información de Mark Morales, Chris Boyette, Brian Stelter, Jason Carroll, Jeff Winter, Sneha Dhandapani, David Williams, Graham Hurley y Jessica Prater, de CNN.