Mamdani celebra el 4 de julio con un discurso a favor de la inmigración, en el que critica las políticas de Trump

Por Gloria Pazmino, CNN

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que una verdadera celebración del patriotismo debe confrontar tanto los ideales como las fallas de la nación, en un discurso pronunciado este viernes, víspera del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

El discurso, que buscaba contrastar con las declaraciones que el presidente Donald Trump tenía previsto hacer en el Monte Rushmore, estuvo cargado de simbolismo y se centró en la inmigración como tema principal. Mamdani, ciudadano naturalizado nacido en Uganda de padres de origen indio, se sentó detrás de un escritorio que perteneció a George Washington, rodeado de inmigrantes naturalizados que portaban banderas estadounidenses.

Mamdani hizo varias referencias a intereses “poderosos” que, según él, creen que los frutos de Estados Unidos solo deben ser cosechados por unos pocos.

“Si les preguntas a ellos, Estados Unidos se vuelve menos a medida que más personas acoge”, dijo Mamdani. “Estados Unidos, te dirán, pertenece solo a quienes tienen el acento o el tono de piel adecuados. El resto, insisten, deberíamos estar agradecidos por el simple hecho de que se nos permita visitarlo”.

Mamdani pronunció el discurso en el Ayuntamiento de Nueva York, ubicado a pocos pasos del lugar donde se leyó por primera vez la Declaración de Independencia ante el Ejército Continental.

Mamdani, quien se ha reunido con Trump dos veces en la Casa Blanca, no mencionó al presidente por su nombre, pero sus comentarios fueron críticos con las políticas del Gobierno. Describió a EE.UU. como una nación que ha sido continuamente transformada por inmigrantes, activistas y ciudadanos comunes que impulsan al país a estar a la altura de los principios fundacionales establecidos hace más de dos siglos. También mencionó haber visto la Estatua de la Libertad desde un avión cuando emigró a Estados Unidos con su familia.

“Vemos agentes enmascarados aterrorizando nuestras calles, comiendo la comida preparada por nuestros vecinos indocumentados antes de llevárselos en camionetas sin distintivos”, dijo Mamdani. “Vemos una nación cuya inmensa riqueza ha sido construida por aquellos con manos callosas y manchadas de tierra —aquellos que trabajan arduamente en las fábricas y tallan la piedra— y vemos una nación que ha permitido que gran parte de esa riqueza se concentre en las manos de unos pocos privilegiados”.

Este discurso fue la más reciente aparición pública de alto perfil del alcalde desde que asumió el cargo en enero.

Mamdani, un socialista democrático, se ha convertido en una voz cada vez más prominente dentro del Partido Demócrata tras una serie de victorias de los candidatos a los que respaldó en las recientes primarias de Nueva York. Ha buscado abiertamente un papel más importante en la configuración del futuro del partido, hizo referencia a las elecciones intermedias de noviembre y la lucha posterior por la nominación presidencial demócrata de 2028.

Según la Constitución, Mamdani no puede aspirar a la presidencia ni a la vicepresidencia porque no es ciudadano estadounidense por nacimiento. El alcalde ha rechazado la idea de una enmienda constitucional que le permita aspirar a la Casa Blanca, y la semana pasada declaró a ABC News que creía que la Constitución “está bien tal como está”.

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