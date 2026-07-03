Petro y Trump conversaron por teléfono. El presidente de Colombia le pidió “apoyo” para retirar las sanciones en su contra

Por Anabella González, CNN en Español

Cuando le queda poco más de un mes para terminar su mandato como presidente de Colombia, Gustavo Petro mantuvo este viernes una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según anunció la presidencia de Colombia. Entre otros temas, Petro le pidió “cordialmente” a su par que “apoye su salida de la lista OFAC” para retirar las sanciones que pesan en su contra, de acuerdo con el comunicado oficial sobre la llamada entre ambos.

“El mandatario de los colombianos le pidió cordialmente al presidente Trump que apoye su salida de la lista OFAC, ante lo cual el presidente de los Estados Unidos señaló que ‘hará lo mejor’ para que ese propósito se materialice”, sostiene el comunicado que dio a conocer la presidencia de Colombia.

CNN contactó a la Casa Blanca para consultar sobre la llamada entre Petro y Trump y está a la espera de una respuesta.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en octubre pasado a Gustavo Petro por su presunto rol en el tráfico ilícito global de drogas, junto a su esposa, su hijo y el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti. Petro rechazó por entonces todos los señalamientos del Tesoro de EE.UU. y afirmó que su gobierno “ha incautado más cocaína que en toda la historia del mundo”.

Estas sanciones implican que todos los bienes e intereses en bienes de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses “están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC”, según el Gobierno de Estados Unidos.

“Me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC, me prometió actuar en el tema”, dijo Petro en una publicación en X en la que se refirió a la llamada. “Me dijo que era un ‘goodman’ (‘un buen hombre’) y que ojalá pudiéramos hablar después”, agregó.

Además del pedido de Petro para salir de la lista de la OFAC, los jefes de Estado conversaron sobre “los compromisos relacionados con la erradicación voluntaria de cultivos” de la hoja de coca, un programa que se encuentra financiado hasta el 31 de diciembre, dijo el Gobierno colombiano.

Trump se habría comprometido “a dialogar con el gobierno entrante” en Colombia para que exista un entendimiento político con la oposición, de acuerdo con la información. El 24 de junio, el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, ampliamente respaldado por Trump, fue declarado ganador de la elección presidencial y asumirá la presidencia el 7 de agosto.

La primera crisis en el vínculo entre ambos presidentes tuvo lugar en enero de 2025, al inicio del segundo mandato de Trump, cuando Petro ordenó devolver dos vuelos cargados con migrantes que ya estaban en el aire y se dirigían a Colombia. Desde entonces hubo amenazas, acusaciones cruzadas, la decisión de EE.UU. de revocar la visa al presidente de Colombia y también las sanciones en su contra, su familia y también sus funcionarios.

En febrero, Petro y Trump finalmente se reunieron en Washington luego de meses de tensión y choques en los que la relación confrontativa no llegó a la ruptura pero sí tuvo varios quiebres.

Luego de ese encuentro, ambos se mostraron con aires de conciliación. “Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto”, dijo Trump tras el encuentro. Calificó la reunión de “muy buena” y dijo que Petro era “fantástico”.

“Él no cambió de forma de pensar, yo tampoco, pero un pacto no es entre hermanos gemelos, un pacto es entre contradictores que pueden encontrar caminos”, dijo por su parte Petro.

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Con información de Kate Irby, Germán Padinger y Mauricio Torres, de CNN.