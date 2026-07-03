Un parásito que contamina frutas y verduras y causa diarrea está haciendo estragos en varios estados de EE.UU.

Por Brenda Goodman, CNN en Español

Este fin de semana del 4 de julio, conviene tener cuidado con las bayas crudas o las ensaladas verdes.

Esto se debe a que un parásito llamado Cyclospora, que puede contaminar frutas y verduras crudas y causa diarrea severa y prolongada, está enfermando a personas en varios estados.

A nivel nacional, se reportaron 145 casos en 17 estados entre el 1 de mayo y el 16 de junio, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. Al menos 20 de ellos requirieron hospitalización, según los CDC.

La agencia indica que es común que el número de casos aumente en verano, y varios estados están reportando un incremento inusualmente marcado.

Michigan, que normalmente identifica alrededor de 50 casos de ciclosporiasis al año, ha reportado al menos 170 casos, concentrados en siete condados, en los últimos nueve días, según el Departamento de Salud del estado. Las cifras del estado no parecen estar incluidas en el recuento de los CDC.

Desde el 1 de mayo, el estado de Nueva York, excluyendo la ciudad de Nueva York, ha registrado 107 casos. Normalmente, se registran entre 500 y 700 casos anuales en todo el estado, según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York.

Funcionarios de salud federales y estatales afirman que no hay evidencia de un único brote multiestatal de ciclosporiasis que vincule todos los casos. Las investigaciones para identificar posibles focos de contagio y fuentes de infección continúan.

La ciclosporiasis es causada por un parásito unicelular que se transmite a través de las heces humanas. El parásito llega a los alimentos cuando se rocía agua contaminada con heces en los cultivos. Una vez en las plantas, en el ambiente húmedo de un campo de cultivo, comienza a multiplicarse, explicó el Dr. David Freeman, profesor emérito de enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama en Birmingham. A menudo puede ser un problema para los viajeros, aunque los CDC indican que los casos actualmente bajo investigación no reportaron viajes en las dos semanas previas a enfermarse.

Aunque no se ha identificado ningún alimento específico en los brotes actuales, Freeman mencionó dos categorías de productos que suelen aparecer como origen de los brotes: lo que él denomina la categoría de “albahaca y hierbas” —”cilantro, albahaca, plantas que se cultivan y que se pueden usar en ensaladas o como guarnición”— y la categoría de frutos rojos frescos, que describe como “fresas, arándanos, melones, frutas que crecen en el campo”.

El parásito muere con el calor, por lo que cocinar normalmente lo elimina, pero cuando suben las temperaturas y la gente busca maneras de apagar la estufa, este microorganismo causante de malestar estomacal encuentra una oportunidad.

Para evitar enfermarse, es importante lavar bien todos los productos frescos antes de consumirlos.

“El simple hecho de lavarlos con abundante agua sin duda eliminará los microorganismos”, afirmó Freeman.

Lavarse bien las manos, las encimeras de la cocina y las superficies de corte también es importante.

Pero deben tener en cuenta, dijo Freeman, que la lejía no mata el parásito. Así que las toallitas Clorox usadas fuera de casa o en un picnic no servirán. En cambio, lavarse bien las manos con agua y jabón y luego usar un desinfectante de manos a base de alcohol son opciones más seguras.

Freeman dice que los principales síntomas de la infección son diarrea acuosa frecuente, pérdida de apetito y fiebre baja, y estos pueden comenzar de dos a catorce días después de comer alimentos contaminados.

Mantenerse hidratado y reponer los electrolitos con una bebida como Gatorade o Pedialyte es importante si te enfermas, agregó.

“Si tienes diarrea muy fuerte y fiebre, probablemente deberías buscar atención médica de inmediato”, dijo Freeman.

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