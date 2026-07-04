Gil Mora, un chico entre gigantes que deslumbra con México en el Mundial 2026 y que tiene destino europeo

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

Cuando un futbolista de 17 años entra a una Copa del Mundo, lo normal es que necesite tiempo para adaptarse al ritmo, al escenario y a la presión. Pero Gilberto Mora ha demostrado exactamente lo contrario. Lejos de esconderse, el mediocampista mexicano se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 y, partido a partido, empieza a convencer de que el futuro del fútbol mexicano está en buenas manos.

Hasta el momento, Javier Aguirre le ha dado minutos en tres encuentros. Debutó en el torneo frente a Sudáfrica, donde disputó 24 minutos y dejó destellos de la calidad que lo ha convertido en la mayor promesa del país. Contra República Checa dio un paso más al jugar 72 minutos y asumir responsabilidades como si llevara años vistiendo la camiseta de la selección mayor. En el medio hubo una ausencia ante Corea del Sur que generó murmullos de los aficionados.

Su actuación más brillante llegó frente a Ecuador, donde permaneció 58 minutos en el terreno de juego y fue, para muchos, el mejor futbolista mexicano mientras estuvo en la cancha. Participó en las dos jugadas de gol y descontroló a la defensa ecuatoriana con so movilidad, apareciendo por todo el frente de ataque por sorpresa.

Lo más sorprendente no son únicamente sus minutos, sino la naturalidad con la que juega. En un torneo donde la presión suele pesar incluso sobre futbolistas consolidados, Mora transmite serenidad. Nunca parece acelerado. Siempre encuentra el pase correcto, gira con facilidad entre líneas y entiende los tiempos del partido como si tuviera una década de experiencia en la élite. No juega como un adolescente, juega como un mediocampista plenamente formado.

Ese sello ya lo había mostrado desde su irrupción con los Xolos de Tijuana. Con apenas 15 años debutó en la Liga MX bajo el mando de Juan Carlos Osorio, sorprendiendo inmediatamente con una asistencia y una personalidad impropia de su edad. Poco después marcó su primer gol en primera división y terminó consolidándose como titular.

En muy poco tiempo dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad del fútbol mexicano. Hasta el momento, “Morita” suma 53 partidos disputados con los Xolos, en donde ha marcado 10 goles, ha asistido en dos ocasiones y ha recibido la tarjeta amarilla tres veces. Su director técnico, el uruguayo Sebastián Abreu, no se ha cansado de destacar la calidad del mexicano y reiterar en varias entrevistas y conferencias de prensa que, sin problema, podría jugar en equipos categoría “A” del mundo.

Mora pertenece a una clase de futbolistas cada vez más escasa: los que piensan antes de ejecutar. Interpreta los espacios como pocos, acelera o pausa las jugadas y encuentra soluciones antes que los demás. Su mayor virtud no es el regate ni la velocidad, sino una inteligencia táctica y técnica extraordinaria.

Su ascenso también ha estado acompañado de récords. Ya es el jugador más joven en debutar oficialmente con la selección mexicana y también el futbolista más joven en conquistar un torneo internacional oficial con el Tri, al levantar la Copa Oro en 2025. Ahora, con apenas 17 años, también está escribiendo su propia historia en la cita mundialista de Norteamérica donde también es el futbolista mexicano más joven en participar en este certamen.

Las actuaciones que está firmando no han pasado desapercibidas. Su nombre comienza a sonar cada vez con más fuerza entre clubes importantes del fútbol europeo, conscientes de que México podría tener entre sus manos a un talento generacional.

Durante años, el fútbol mexicano ha esperado la aparición de un jugador capaz de devolver la ilusión de competir al más alto nivel. Es pronto para cargar a Gilberto Mora con esa responsabilidad, pero lo que ha mostrado en este Mundial invita a pensar que estamos presenciando el nacimiento de una estrella.

Con apenas 17 años, el escenario más grande del fútbol no le ha quedado grande, sino todo lo contrario, y apunta a que su juego más pronto que tarde se verá en el balompié europeo.

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