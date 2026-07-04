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CNN - Spanish

Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 4 de julio? Horarios y enfrentamientos

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Published 5:00 AM

Por Federico Leiva, CNN en Español

Dieciséis países siguen con vida en el Mundial 2026, pero eso solo durará horas: este sábado comienzan los octavos de final, con dos primeros duelos que prometen mucha emoción.

🏟️ Estadio Houston

🏠 Houston, Texas, Estados Unidos

  • 1 p.m. de Miami.
  • 10 a.m. de Los Ángeles.
  • 11 a.m. de Ciudad de México.
  • 12 p.m. de Bogotá.
  • 2 p.m. de Buenos Aires.
  • 7 p.m. de Madrid.

Posibles alineaciones

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustàquio, Liam Millar; Jonathan David y Tani Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi.

🏟️ Estadio Filadelfia

🏠 Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos

  • 5 p.m. de Miami.
  • 2 p.m. de Los Ángeles.
  • 3 p.m. de Ciudad de México.
  • 4 p.m. de Bogotá.
  • 6 p.m. de Buenos Aires.
  • 11 p.m. de Madrid.

Posibles alineaciones

Paraguay: Orlando Gill, Juan José Cáceres, Junior Alonso, José Canale, Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Julio Enciso, Gabriel Avalos. DT: Gustavo Alfaro.

Francia: Mike Maignan, Lucas digne, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Aurelien Tchoumeni, Adrien Raboit, Ousmane Dembelé, Kylian Mbappé, Michael Olise, Bradley Barcola. DT: Didier Deschamps.

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