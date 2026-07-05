Rusia ataca Kyiv con misiles balísticos en vísperas de una cumbre clave de la OTAN

Por Victoria Butenko, Max Saltman y Helen Regan, CNN

La capital de Ucrania, Kyiv, fue objeto de un mortífero ataque ruso a primera hora de la mañana de este lunes, en vísperas de una cumbre clave de la OTAN en Turquía a la que el presidente de EE.UU., Donald Trump, planea asistir.

Se han escuchado explosiones en todo el centro de la ciudad y hay personas atrapadas en edificios residenciales de varios pisos que han sido dañados, mientras continúa el ataque combinado, que involucra misiles balísticos y drones.

Al menos siete personas murieron y 24 resultaron heridas, informó Reuters citando a funcionarios de la ciudad, mientras edificios recibían impactos y estallaban incendios en varios distritos de la ciudad.

Los rescatistas evacuaron a residentes, incluidos niños, de los pisos superiores de un edificio afectado en el distrito de Podilskyi a primera hora de este lunes, pero la búsqueda de quienes aún están atrapados continúa, informó en Telegram el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko.

Las sirenas de ataque aéreo se activaron en toda la ciudad, enviando a muchos residentes a refugios.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió horas antes de que Moscú estaba “preparando un nuevo ataque masivo”, y el asalto llega apenas días después de un feroz ataque ruso contra Kyiv que mató a 30 personas el jueves pasado, el tercero más mortífero desde que comenzó la guerra.

“Esto es típico de Putin: justo después del Día de la Independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara”, dijo Zelensky el domingo en una publicación en X antes del ataque.

Los edificios residenciales en el distrito Darnytskyi, en el sureste de Kyiv, una zona de la ciudad que sufrió daños significativos el jueves, resultaron gravemente dañados en los ataques de este lunes y estaban siendo evacuados, según informó el alcalde. Un video geolocalizado por CNN mostró una gran explosión y varios edificios de apartamentos de gran altura en llamas tras ser alcanzados.

La guerra de Rusia en Ucrania será el telón de fondo de la cumbre en Turquía, que comienza elste martes.

Trump, que estará en Ankara, volvió a ofrecer ayudar a poner fin a la guerra el domingo, durante una llamada de casi 90 minutos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, según el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. El presidente de EE.UU. también habló con Zelensky el sábado.

Había prometido resolver la guerra dentro de las 24 horas de volver a asumir el cargo, pero, a más de 500 días de su segundo mandato, la administración Trump aún no ha encontrado un camino hacia la paz entre los vecinos, pese a múltiples intentos.

Las fuerzas rusas han intensificado sus esfuerzos para tomar el control de una mayor parte de la región oriental ucraniana de Donetsk, un objetivo clave para el Kremlin, y las ciudades ucranianas se enfrentan a ataques casi diarios de drones y misiles de Moscú.

Ucrania también ha intensificado los ataques con misiles y drones contra infraestructura clave en lo profundo del territorio ruso, incluidas refinerías de petróleo, puertos y fábricas militares.

La letalidad del ataque del jueves pasado contra Kyiv mostró el desafío que enfrentan los funcionarios ucranianos para proteger su capital a medida que Rusia innova, desplegando cada vez más drones propulsados por reactores, como el UAV Geran-4, que vuelan demasiado rápido para los grupos móviles de fuego de Kyiv y solo pueden ser derribados con misiles tierra-aire o aviones de combate.

El presidente de Ucrania reiteró el domingo su pedido a los aliados de EE.UU. y Europa de misiles para los sistemas Patriot, diciendo que “cualquier demora con misiles para nuestra defensa aérea —misiles para los Patriots— significa la pérdida de vidas, y alienta a Rusia a continuar la guerra”.

“Los misiles para los Patriots no se necesitan ahora en almacenes, sino en unidades Patriot en Ucrania”, dijo Zelensky.

Zelensky considera que los Patriots son clave para derribar el arsenal de Rusia, que ha incluido misiles balísticos, municiones merodeadoras y los drones propulsados por reactores. Las versiones más recientes de los interceptores Patriot son capaces de enfrentar misiles balísticos entrantes de corto alcance, misiles de crucero y drones a altitudes de hasta 15 kilómetros y a distancias de hasta 35 kilómetros.

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