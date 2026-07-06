En un cementerio de La Guaira, las víctimas del terremoto son enterradas mientras muchas aún esperan ser identificadas

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

En una zona montañosa de La Guaira, lejos de los edificios derrumbados y del caos de una de las regiones más golpeadas por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela, el cementerio La Esperanza se ha convertido en uno de los principales lugares de descanso para las víctimas del desastre, muchas de ellas aún sin identificar.

CNN pudo observar este lunes maquinaria trabajando entre las tumbas, mientras trabajadores forenses con batas azules trasladaban ataúdes y preparaban nuevas sepulturas para los cuerpos recuperados tras los derrumbes. Vehículos forenses y camiones llegaban al cementerio mientras avanzaban los entierros de quienes murieron en la tragedia.

Autoridades locales y líderes comunitarios explicaron a la agencia Reuters que dentro del cementerio fue habilitada un área especial para los cuerpos recuperados de los escombros que todavía esperan ser identificados por sus familiares.

En esa zona, cada cuerpo recibe una tumba individual, separada por parcelas y marcada con un código para facilitar que las familias puedan ubicar a sus seres queridos en un futuro.

“Son enterrados en el espacio correspondiente para que, cuando la alcaldía empiece a hacer los trabajos de cemento, cada persona doliente pueda venir a identificar y a ver a su ser querido”, dijo Nicolás Rivas, integrante del consejo comunal Chaparral Los Pinos, a Reuters.

Un trabajador del cementerio explicó a CNN que a lo largo de este lunes llegaron varios camiones con ataúdes y calculó que al menos 80 cuerpos fueron trasladados en esas horas. Según indicó, el área reservada para las víctimas no identificadas cuenta con unas 150 tumbas. En total, el cementerio ha preparado alrededor de 500 nuevos espacios para responder a la emergencia.

Las sepulturas están organizadas en terrazas identificadas con letras y delimitadas con piedras blancas para diferenciarlas del resto del cementerio. Elis Zabala, líder comunitario de la zona, explicó a Reuters que esta organización permitirá que los familiares puedan regresar a visitar a sus seres queridos.

“Las tumbas están rodeadas de piedras blancas para diferenciarlas de las demás, para que los familiares puedan venir a hacerles una misa o rendirles homenaje”, dijo Zabala. “Estas terrazas A, B, C, D, F y G tienen apenas una semana funcionando, pero están organizadas para darles la sepultura digna que merecen las víctimas de esta tragedia”.

CNN también observó una fuerte presencia policial en los accesos al cementerio, con funcionarios custodiando la entrada y más agentes llegando durante la jornada mientras continuaban los trabajos.

En La Esperanza, la magnitud de la tragedia se refleja ahora en filas de tumbas recién abiertas. Mientras continúan las labores de recuperación en las zonas afectadas, muchas familias siguen esperando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

Al menos 3.535 personas han muerto como consecuencia de los terremotos que devastaron Venezuela a finales del mes pasado, según el balance más reciente presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántas personas continúan desaparecidas.

El doble terremoto también dejó al menos 16.740 personas heridas y 17.854 desplazadas, de acuerdo con el balance de las autoridades venezolanas.

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