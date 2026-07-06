Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 6 de julio? Horarios y enfrentamientos
Por CNN en Español
Cuatro equipos ya están en cuartos de final del Mundial 2026 (Marruecos, Francia, Noruega e Inglaterra) y otros dos se sumarán este lunes, con la participación del último anfitrión en pie, Estados Unidos, y un duelo estelar entre dos candidatos a llegar a la final: Portugal y España.
🏟️ Estadio Dallas
🏠 Arlington, Texas, Estados Unidos
- 3 p.m. de Miami.
- 12 p.m. de Los Ángeles.
- 1 p.m. de Ciudad de México.
- 2 p.m. de Bogotá.
- 4 p.m. de Buenos Aires.
- 9 p.m. de Madrid.
Posibles formaciones
Portugal: Diogo Costa; João Neves, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão. DT: Roberto Martínez.
España: Unai Simón; Pedro Porro, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.
🏟️ Estadio Seattle
🏠 Seattle, Washington, Estados Unidos
- 8 p.m. de Miami.
- 5 p.m. de Los Ángeles.
- 6 p.m. de Ciudad de México.
- 7 p.m. de Bogotá.
- 9 p.m. de Buenos Aires.
- 2 a.m. (ya martes) de Madrid.
Posibles formaciones
Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi García.
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