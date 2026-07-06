Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 6 de julio? Horarios y enfrentamientos

Por CNN en Español

Cuatro equipos ya están en cuartos de final del Mundial 2026 (Marruecos, Francia, Noruega e Inglaterra) y otros dos se sumarán este lunes, con la participación del último anfitrión en pie, Estados Unidos, y un duelo estelar entre dos candidatos a llegar a la final: Portugal y España.

🏟️ Estadio Dallas

🏠 Arlington, Texas, Estados Unidos

3 p.m. de Miami.

12 p.m. de Los Ángeles.

1 p.m. de Ciudad de México.

2 p.m. de Bogotá.

4 p.m. de Buenos Aires.

9 p.m. de Madrid.

Posibles formaciones

Portugal: Diogo Costa; João Neves, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo y Rafael Leão. DT: Roberto Martínez.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Dean Huijsen, Robin Le Normand, Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

🏟️ Estadio Seattle

🏠 Seattle, Washington, Estados Unidos

8 p.m. de Miami.

5 p.m. de Los Ángeles.

6 p.m. de Ciudad de México.

7 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Buenos Aires.

2 a.m. (ya martes) de Madrid.

Posibles formaciones

Estados Unidos: Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi, Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper; Hans Vanaken, Youri Tielemans; Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard; Jeremy Doku. DT: Rudi García.

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