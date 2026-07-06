“No me pareció falta”: Trump confirma que le pidió al presidente de la FIFA que revisara la polémica tarjeta roja a Balogun

Por Betsy Klein, CNN

El presidente Donald Trump confirmó este lunes que le pidió personalmente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que revisara la tarjeta roja y la suspensión por un partido impuesta al delantero estrella de la selección estadounidense, Folarin Balogun, una intervención sorprendente que desató una gran controversia en la Copa del Mundo.

La FIFA anunció el domingo que Balogun podría jugar el lunes por la noche en los octavos de final contra Bélgica, lo que desató una tormenta política y generó dudas sobre la integridad del torneo.

“Lo único que hice fue pedir una revisión. No dije: ‘Tienen que hacer esto’”, dijo Trump desde el Despacho Oval, y agregó que “no creía que fuera una falta”. Se refirió al incidente como “dos tipos corriendo a toda velocidad que chocaron de casualidad”.

Estos comentarios representan el primer relato detallado de Trump sobre su conversación con Infantino.

“Yo no le dije qué hacer, ni puedo decirle qué hacer”, afirmó, y añadió que una comisión independiente “tomó la decisión correcta”.

Trump también puso en duda la integridad del árbitro, diciendo que era “un poco sospechoso”, y animó a los periodistas a “investigar sus antecedentes”.

La selección de Bélgica es la principal afectada por esta polémica, ya que este lunes por la noche se enfrentará a Estados Unidos. La RBFA, federación belga de fútbol, ​​confirmó en un comunicado que ha apelado la decisión y que cuestiona la elegibilidad de Balogun para el próximo partido.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos expresó su satisfacción con el resultado, al tiempo que mantuvo al equipo con la vista puesta en el objetivo final.

En declaraciones a la prensa el domingo, el entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, celebró la decisión de la FIFA calificándola de “justa”. El técnico de 54 años también afirmó no haber estado personalmente involucrado en la suspensión de la tarjeta roja.

“Ya nos castigaron bastante contra Bosnia y Herzegovina al obligarnos a jugar con diez hombres durante 30 minutos, en una decisión totalmente injusta. No es solo porque sea el seleccionador de Estados Unidos (…) El 99,9% de la gente está de acuerdo en que fue una tarjeta roja injusta. Quizás hoy tuvimos suerte”.

Mientras tanto, la UEFA, organismo rector del fútbol europeo del que Bélgica es miembro, expresó su “incredulidad” ante la decisión.

“La decisión de ayer de suspender durante un período de prueba de un año la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun cruzó una línea roja”, dijo la UEFA en un comunicado a CNN Sports.

“El fútbol, ​​como cualquier otro deporte, se rige por reglas, que son la base de una competición justa, honesta y transparente. A veces las reglas están sujetas a interpretación. En este caso, no.”

“Cuando quienes velan por la certeza de las reglas ya no lo garantizan, la integridad del juego se ve comprometida y la credibilidad de la competición se ve socavada. (…) Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan insólita, incomprensible e injustificable”.

La FIFA explicó que actuó con base en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite suspender, total o parcialmente y durante un período de prueba, la ejecución de una sanción impuesta en el terreno de juego.

Eso significa que la tarjeta roja de Balogun continúa vigente en su historial disciplinario, pero el cumplimiento de la suspensión obligatoria de un partido quedó en suspenso durante un año. Si el delantero comete una infracción similar durante ese período, la sanción se reactivará de inmediato, además de cualquier castigo adicional que corresponda.

Juristas especializados en derecho deportivo señalaron que la FIFA tiene discrecionalidad para aplicar ese artículo, pero advirtieron que el momento en que se tomó la decisión puede afectar la percepción de independencia del organismo.

No es la primera vez que la FIFA utiliza el artículo 27 para habilitar a un jugador a tiempo para un partido importante del Mundial. En noviembre, el capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, recibió una sanción de tres partidos por conducta violenta tras ser expulsado con tarjeta roja directa por un codazo contra la República de Irlanda en un partido de las eliminatorias.

Después de cumplir solo un encuentro de esa sanción, ante Armenia, la Comisión Disciplinaria de la FIFA sustituyó los dos partidos restantes por un período de prueba de un año, al considerar su historial disciplinario. Esa decisión permitió que Ronaldo pudiera disputar los primeros partidos de Portugal en la fase de grupos del Mundial de 2026.

La decisión de la FIFA en el caso de Balogun representa un uso similar de esa facultad discrecional y mantiene en competencia a una de las principales figuras de la selección anfitriona en un momento clave del torneo.

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