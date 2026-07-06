Sabíamos que El Niño sería intenso este año. Pero podría terminar siendo incluso peor de lo previsto

Por Andrew Freedman, CNN

Los científicos llevan meses vigilando de cerca el océano Pacífico tropical, anticipando la aparición de un El Niño intenso, un fenómeno conocido como “Súper El Niño”, que se encontaría entre los más fuertes jamás registrados. Ahora parece que este El Niño podría establecer un nuevo récord de intensidad, con consecuencias potencialmente determinantes para los fenómenos meteorológicos extremos que influyen en todo el mundo.

Los meteorólogos advierten que El Niño está a punto de intensificarse rápidamente en el océano Pacífico tropical durante los próximos meses y se prevé que alcance su máxima intensidad cuando llegue a su punto álgido a finales de otoño o principios de invierno boreal.

Ya se lo conoce coloquialmente como un “Super El Niño”. Solo un puñado de eventos han alcanzado ese nivel de intensidad en las últimas décadas, y el más reciente de ellos ocurrió entre 2015 y 2016.

Algunos modelos informáticos predicen que este fenómeno de El Niño podría ser más intenso que cualquier otro evento desde al menos 1950. “Creo que es justo decir que, dependiendo del modelo, las predicciones son casi sin precedentes”, dijo Michael Tippett, científico atmosférico de la Universidad de Columbia, en un correo electrónico.

El Niño es un ciclo meteorológico periódico que se caracteriza por temperaturas oceánicas superiores a lo normal en el Pacífico tropical ecuatorial, junto con cambios correspondientes en los patrones climáticos de esta región. Estos cambios tienen repercusiones globales.

Durante los fenómenos de El Niño, se transfieren enormes cantidades de calor del océano a la atmósfera, lo que eleva las temperaturas medias mundiales y aumenta la probabilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo.

Las proyecciones recientes de modelos informáticos apuntan a que El Niño será más intenso en su punto máximo en comparación con simulaciones anteriores, lo que indica una mayor probabilidad de causar perturbaciones globales. Podría generar inundaciones en algunas regiones y sequías en otras, además de olas de calor y otros impactos devastadores.

Además de los desastres relacionados con el clima, los fenómenos de El Niño también pueden afectar a la agricultura. Por ejemplo, se sabe que El Niño reduce el rendimiento del arroz en la India y otras partes de Asia, lo que puede generar un aumento en los precios de los alimentos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo meteorológico de las Naciones Unidas, insta a las autoridades de todo el mundo a prepararse para los impactos relacionados con El Niño. La OMM también busca movilizar a los organismos de la ONU para anticipar la posibilidad de eventos extremos que puedan requerir una respuesta humanitaria.

“El consenso se está inclinando claramente hacia un fenómeno aún más intenso”, afirmó Zeke Hausfather, un científico climático que sigue de cerca las proyecciones de los modelos de El Niño.

“Las simulaciones del modelo han mostrado consistentemente mayores probabilidades de un evento muy intenso en comparación con hace unos meses, y cada mes se observan estimaciones más altas”, afirmó. “Actualmente, las probabilidades de que se produzca un evento de El Niño de intensidad récord este año son bastante altas”.

Si bien las simulaciones más recientes no garantizan que El Niño sea tan intenso como lo describen, sí ilustran una tendencia, y esta predicción se ve reforzada por lo que ya está ocurriendo. Por ejemplo, durante el último mes, las temperaturas oceánicas en la región que los científicos monitorean para El Niño han alcanzado niveles récord para esta época del año, debido al movimiento de aguas cálidas desde el Pacífico occidental hacia el este, lo que refuerza e intensifica el fenómeno.

Sin embargo, existe un factor impredecible importante: un planeta calentado por el cambio climático causado por el ser humano. Nunca antes se había registrado un fenómeno de El Niño de esta intensidad mientras el mundo ya estaba tan caliente. En este momento, las temperaturas de la superficie del mar a nivel mundial alcanzan máximos históricos, y las temperaturas del aire a nivel mundial se encaminan a otro de los cinco años más cálidos registrados.

Es posible que las condiciones cálidas de fondo del planeta modifiquen algunos de los impactos típicos de El Niño, aunque aún se debate cómo será exactamente. El último El Niño, ocurrido entre 2023 y 2024, no trajo los cambios típicos que suele tener en los patrones climáticos, conocidos por los científicos como “teleconexiones”, pero nunca hay dos El Niño exactamente iguales.

El fenómeno de 2023-2024 no fue tan intenso como se prevé que sea este, y es más probable que los episodios de El Niño más fuertes influyan en los patrones climáticos de varios continentes.

A finales de la semana pasada, la OMM emitió un comunicado advirtiendo que se prevé que El Niño se intensifique rápidamente durante el período de julio a septiembre, lo que implica que haya cambios importantes en los patrones climáticos en todo el mundo.

“Las condiciones de El Niño ya están presentes y se prevé que se intensifiquen rápidamente hasta convertirse en un fenómeno fuerte”, declaró la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, en un comunicado. “Esto intensificará el riesgo de olas de calor terrestres y marinas en muchas regiones del mundo”, añadió.

Para el período comprendido entre julio y septiembre, la agencia de la ONU emitió pronósticos de temperatura y precipitación que coinciden bastante con los efectos típicos de un El Niño intenso, aunque los impactos de El Niño tienden a alcanzar su punto máximo durante los meses de invierno del hemisferio norte.

La actualización de la OMM no aborda la posible relación entre las olas de calor sin precedentes que han azotado Europa y América del Norte en lo que va de esta primavera y verano y El Niño, pero sí muestra una alta probabilidad de temperaturas superiores a la media a nivel mundial durante el período comprendido entre julio y septiembre.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.