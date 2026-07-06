Trump especuló con la posibilidad de reducir las tropas en Europa en un tercio para enviar un mensaje a la OTAN

Por Kevin Liptak y Kristen Holmes, CNN

Mientras se enfurecía durante una reunión en la Casa Blanca esta primavera porque otros miembros de la alianza de la OTAN se habían negado a unirse a su operación militar en Irán, el presidente Donald Trump tuvo una idea.

¿Qué pasaría si redujera las fuerzas estadounidenses en Europa en un tercio?, preguntó, según dos personas familiarizadas con la conversación. ¿Eso enviaría el mensaje correcto a los supuestos aliados?

Casi al mismo tiempo que Trump barajaba su idea de la retirada, el Pentágono canceló abruptamente dos despliegues militares estadounidenses en Europa y ordenó la evacuación de otro personal del continente.

Según dos personas familiarizadas con el asunto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tenía previsto anunciar en una reunión de la OTAN en junio recortes aún más drásticos que podrían sumar la reducción de un tercio que Trump había planteado.

Sin embargo, el plan cambió tras consultar con otros altos funcionarios del Gobierno, y Hegseth presentó en su lugar una revisión de seis meses de las fuerzas estadounidenses en Europa.

“Es una evaluación en la que algunos países suspenderán y otros la aprobarán con creces”, advirtió en aquel momento.

Mientras el presidente se dirige a Turquía esta semana para una cumbre de la OTAN muy esperada, su furia —y sus amenazas— están poniendo a prueba la alianza de 77 años.

Nunca particularmente entusiasta a la hora de prometer el apoyo de Estados Unidos en la defensa de Europa, Trump se ha vuelto aún más escéptico en los últimos 12 meses, afirmando que los aliados más antiguos de Estados Unidos no estuvieron allí cuando los necesitó después de que lanzara la guerra en Irán.

Nunca ha descartado explícitamente la posibilidad de retirarse de la OTAN, y cuestiona constantemente su valor para Estados Unidos, que, según él, es la garantía de la seguridad de Europa.

Trump también ha amenazado con arrebatarle Groenlandia a un miembro de la OTAN, y ha mostrado una deferencia periódica hacia el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de quien algunos funcionarios europeos temen que pueda estar planeando operaciones en territorio de la OTAN como prueba de la determinación de la alianza.

Todo esto ha generado un ambiente tenso para la cumbre de esta semana, a la que Trump ha dicho que asistirá a regañadientes.

En una reunión el mes pasado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó que asistiría únicamente porque la cumbre se celebra en la capital turca, organizada por el presidente Recep Tayyip Erdoğan, a quien considera un amigo.

Una fuente cercana al asunto indicó que se le comunicó en privado a Trump y a su equipo que no asistir a la cumbre, a pesar de los argumentos del líder estadounidense, sería una falta de respeto hacia Erdoğan.

“Esta cumbre de Ankara es realmente el momento para que nuestros aliados den un paso al frente, y sé que eso es lo que espera el presidente Trump”, declaró el embajador de Trump ante la OTAN, Matthew Whitaker.

Los líderes europeos esperan salir de la reunión de Ankara sin mayores incidentes, y planean nuevos compromisos de defensa para apaciguar la ira de Trump. Rutte también intentó limar asperezas durante su visita a la Casa Blanca en junio.

Sin embargo, en conversaciones privadas mantenidas con preocupación durante la última semana, muchos funcionarios expresaron su incertidumbre sobre si la cumbre se desarrollaría sin contratiempos, dado el mal humor del presidente.

Este se ha quejado airadamente a puerta cerrada por la falta de apoyo de la OTAN, y esa retórica se ha reflejado en sus declaraciones públicas.

“Es ridículo que Estados Unidos continúe por este camino unilateral cuando la relación no es recíproca. ¡No estuvieron ahí para nosotros!”, escribió Trump en las redes sociales en los días previos a la cumbre.

Los líderes europeos han rechazado las críticas de Trump, señalando que no fueron consultados antes del inicio de la guerra con Irán. Muchos han prometido ayuda militar para reabrir el estrecho de Ormuz, aunque las tensiones en esta vía marítima crucial han retrasado la plena reanudación del tráfico comercial.

Altos funcionarios estadounidenses afirmaron que el estrecho sería un tema de debate en Ankara, aunque expresaron su escepticismo sobre la capacidad militar de las naciones europeas para contribuir de manera significativa a cualquier esfuerzo.

La disputa de Trump con los líderes europeos no impidió la cumbre del G7 celebrada en Francia el mes pasado.

Por el contrario, Trump, animado por los avances positivos en las conversaciones con Irán, pareció llevarse bien incluso con aquellos a quienes había criticado duramente durante los meses anteriores.

Pero poco después de marcharse, reavivó su disputa con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, a quien acusó de haberle “suplicado” una foto.

Ella lo acusó de inventar la historia y, en lugar de dejar que la tensión disminuyera, Trump el domingo sugirió que necesitaba una “orden de alejamiento” contra ella.

Un funcionario estadounidense afirmó que la tensa relación entre los dos líderes, antes amigos, añadía un nuevo elemento de incertidumbre a la cumbre.

Y durante su reunión con Rutte en el Despacho Oval, Trump reiteró su larga lista de quejas sobre los aliados de la OTAN.

“Solo quiero lealtad. No necesitamos su dinero, no necesitamos nada. Tenemos el ejército más poderoso del mundo, con mucha diferencia, pero solo quiero lealtad”, insistió.

Rutte, quien ha dedicado el último año y medio a intentar controlar el estado de ánimo de Trump con resultados desiguales, trató de atenuar la hostilidad del presidente con gráficos que mostraban un aumento en el gasto de defensa europeo, que atribuyó a la presión de Trump.

“Este gráfico trata sobre el billón de dólares de Trump”, explicó en un momento dado.

Rebatió con tacto la ira del líder de EE.UU. por el caso Irán, insistiendo en que “ha habido ejemplos aislados que le han decepcionado mucho, pero, en general, sus aliados europeos han estado ahí”.

Rutte, exprimer ministro de los Países Bajos, cuyos elogios aduladores a Trump le han valido burlas ocasionales, empleó una táctica similar en la cumbre de la OTAN del año pasado en La Haya, y en general funcionó.

Trump se marchó elogiando a los líderes europeos y reafirmando su compromiso con el acuerdo de defensa colectiva de la OTAN.

Los funcionarios europeos aspiran a que se repita el resultado en Ankara, pero para muchos, tal desenlace parece una esperanza que se desvanece.

Trump no ha renunciado a sus planes sobre Groenlandia, argumentando repetidamente que Estados Unidos la necesita para su seguridad nacional, a pesar del plan ideado por Rutte en enero para reforzar las defensas europeas en el territorio danés autónomo.

“Hasta el momento, la única solución que hemos encontrado para resolver esto es que Estados Unidos adquiera Groenlandia, pero seguiremos explorando otras opciones para abordar estas cuestiones”, declaró un alto funcionario estadounidense antes de la cumbre.

En los últimos meses, Estados Unidos ha retirado sus tropas más rápidamente de lo que muchos funcionarios europeos imaginaban, a pesar de que Trump lleva años amenazando con reducir la presencia estadounidense en el continente.

Si bien Trump pareció sorprendido esta primavera por el anuncio del Pentágono de que se detendría una rotación de tropas programada en Polonia, mantuvo la decisión de retirar 5.000 soldados de Alemania.

El canciller Friedrich Merz había declarado poco antes de la medida que Estados Unidos estaba siendo “humillado” en su guerra con Irán.

“No debería sorprender que estemos haciendo una revisión de nuestra postura, ni que esa revisión nos lleve a ajustarla”, apuntó un alto funcionario de la administración antes de la cumbre de Ankara.

Sin embargo, este tira y afloja ha confundido a algunos europeos, que intentan planificar el futuro en el que Estados Unidos ya no proporcione la mayor parte de la seguridad del continente.

“La cumbre ofrece a Estados Unidos la oportunidad de especificar qué planea retirar de Europa y consultar con sus aliados sobre cómo subsanar las deficiencias en sus capacidades. La cuestión es si la administración Trump está preparada para ello”, escribió Stephen Wertheim, investigador principal de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, en un reciente análisis sobre la OTAN.

“Los aliados necesitan claridad por parte de Washington sobre qué se quedará, qué se irá y cuándo. Y para que eso suceda, Washington debe tomar una decisión”, indicó.

Muchos temen que cualquier cambio en la postura militar estadounidense pueda envalentonar a Rusia, cuya ofensiva en Ucrania se ha estancado.

El presidente Volodymyr Zelensky asistirá a una cena de líderes en Ankara, pero no participará en las reuniones de la cumbre, lo que indica que las aspiraciones de Kyiv de unirse algún día a la alianza siguen sin materializarse.

Sin embargo, Zelensky se reunirá individualmente con Trump el miércoles.

Trump, cuya atención estaba centrada en la guerra de Irán, se ha mostrado recientemente impresionado por la capacidad de Zelensky para mantener la lucha contra un adversario mucho mayor.

Las naciones europeas planean comprometer decenas de miles de millones de euros en apoyo militar a Ucrania para demostrar a Trump su compromiso con la financiación del conflicto.

Está por ver si alguna de estas medidas contribuirá a mantener la paz en la conferencia de esta semana.

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Con información de Haley Britzky, de CNN.