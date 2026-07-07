Batalla por el Cartel de Sinaloa: así es la confrontación entre grupos que ha disparado la violencia en ese estado de México

Por Mauricio Torres, CNN en Español

A casi dos años de la captura del capo mexicano Ismael “el Mayo” Zambada y de la batalla interna que desató en el Cartel de Sinaloa, las confrontaciones entre sus principales grupos siguen en marcha generando violencia en ese estado del noroeste de México y el tráfico de fentanilo continúa a pesar de los mayores decomisos del Gobierno, advierte un informe de la organización no gubernamental International Crisis Group publicado este martes.

El reporte, basado en entrevistas a autoridades, activistas, académicos y habitantes de Sinaloa, se da a conocer apenas un día después de que Zambada aceptó recibir una condena de cadena perpetua pero pidió ser enviado a una cárcel donde se pueda garantizar el cuidado de su salud.

La sentencia para Zambada, quien en agosto de 2025 se declaró culpable de narcotráfico, está prevista para el 20 de julio.

La captura de Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa junto con Joaquín “el Chapo” Guzmán —condenado a cadena perpetua en Estados Unidos—, ocurrió a finales de julio de 2024 en Estados Unidos. Zambada dice que fue engañado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, y que este lo llevó en avión a territorio estadounidense, donde ambos fueron aprehendidos.

En el plano internacional, el arresto generó tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos. A la fecha, México exige que las autoridades de Estados Unidos expliquen con claridad las circunstancias de la detención.

Mientras tanto, el ámbito local, la captura del capo desató una batalla entre las principales facciones del Cartel de Sinaloa, Los Mayos y Los Chapitos, que ha derivado en cientos de homicidios dolosos y otros hechos de violencia para lograr el control de una de las principales organizaciones criminales del continente.

“La violenta fisura en el Cartel de Sinaloa se ha convertido en una de las mayores crisis de seguridad que enfrenta la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum”, dice el informe de International Crisis Group, que describe cómo Los Mayos y Los Chapitos se enfrentan desde septiembre de 2024 para ganar terreno en las principales ciudades de Sinaloa, Culiacán y Mazatlán, así como en otras localidades.

El reporte dice que ambas facciones utilizan armas de fuego, vehículos blindados e incluso drones, lo que ha provocado altos niveles de violencia e interrumpido la vida cotidiana en varias regiones de Sinaloa. Agrega que cada bando recurre a actos violentos para intimidar a su rival.

“La brutalidad es resultado de tres factores. Primero, ambas facciones buscan infligir la mayor crueldad posible a la otra para buscar venganza. Segundo, la necesidad de nuevos reclutas ha llevado a los grupos a recurrir a asesinos jóvenes y con poca experiencia, quienes pueden tener menos reparos ante la violencia que perpetran (…) En tercer lugar, las facciones están adoptando tácticas de otros grupos criminales que, según consideran, proyectan fuerza o ayudan a consolidar su reputación”, detalla.

De acuerdo con el informe, además de Los Mayos y Los Chapitos, el Cartel de Sinaloa actualmente tiene otros dos grandes grupos: uno liderado por Auereliano Guzmán, conocido como “el Guano”, hermano del Chapo, y uno conformado por lo que queda de la facción de los hermanos Beltrán Leyva, quienes están bajo el mando de Fausto Isidro Meza Flores, alias “el Chapo Isidro”.

“Estos cuatro grupos operan en alianzas en constante cambio con células más pequeñas, de las cuales Crisis Group contabilizó al menos 20. También colaboran con varios cabecillas individuales en todo el estado”, dice el reporte.

La batalla interna por el Cartel de Sinaloa ha hecho que el estado viva una de las épocas más violentas de su historia reciente, dice el informe.

Desde que los enfrentamientos entre facciones comenzaron en septiembre de 2024 hasta mayo de este año —el dato más reciente—, en Sinaloa se han registrado 2.829 homicidios dolosos, según cifras oficiales. Tan solo en 2025 fueron 1.656, lo que representa el año más violento para Sinaloa en al menos una década.

El reporte señala que el despliegue de fuerzas militares que ha realizado el Gobierno de Sheinbaum ha contenido los enfrentamientos públicos y bloqueos en Culiacán y otros centros urbanos, pero no ha detenido la violencia sino que esta se ha desplazado hacia zonas rurales.

Además, advierte, si bien las autoridades han aumentado los arrestos y decomisos de drogas en Sinaloa, no hay evidencia de que la producción y el flujo de fentanilo a Estados Unidos se haya interrumpido. Diversas autoridades y especialistas han dicho que muchas agrupaciones de narcotraficantes están priorizando esta droga por encima de otras, dado que es más fácil de producir y su venta resulta más redituable.

International Crisis Group dice que consumidores de fentanilo en las ciudades fronterizas de Tijuana, en México, y San Diego, en Estados Unidos, no han reportado cambios en la disponibilidad o el precio de la sustancia, que puede encontrarse en pequeñas cantidades a un precio equivalente a unos US$ 3.

“La violencia se ha intensificado en las zonas rurales, mientras que los asesinatos y las desapariciones, incluso de personas ajenas a las facciones en conflicto, han continuado a un ritmo alarmante. En esencia, las autoridades federales aún están lejos de expulsar a los grupos criminales de Sinaloa de las zonas que controlan o de cortar sus fuentes de ingresos”, señala.

La batalla entre las facciones del Cartel de Sinaloa se desarrolla en un contexto de constantes presiones de Estados Unidos hacia México en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

En febrero de 2025, un mes después de que Donald Trump iniciara su segundo mandato presidencial, Estados Unidos designó al Cartel de Sinaloa como organización terrorista extranjera, al igual que a los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación, del Golfo, del Noreste, Unidos y La Nueva Familia Michoacana. Estados Unidos también considera que frenar el tráfico de fentanilo es una de sus prioridades.

A finales de abril de este año, las presiones alcanzaron otro nivel cuando el Departamento de Justicia acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado por cargos de narcotráfico que ellos rechazan.

Sheinbaum dice que Estados Unidos no ha presentado pruebas suficientes que justifiquen la detención provisional de estas personas para que sean extraditadas. Asegura que la Fiscalía General de la República investiga los señalamientos y actuará en consecuencia si encuentra evidencias para hacerlo.

International Crisis Group resalta que Sheinbaum sostiene esa posición con el argumento de defender la soberanía nacional, pero recomienda a su Gobierno no tomar a la ligera las acusaciones contra políticos mexicanos, sino generar información de inteligencia, investigar y llevar ante jueces los casos en los que encuentre elementos.

“Judicializar los delitos violentos y los crímenes graves relacionados con el narcotráfico, así como poner en marcha investigaciones judiciales orientadas a desmantelar las redes de corrupción que han perpetuado la criminalidad en Sinaloa, son medidas cruciales tanto para el bienestar del estado como para la seguridad de México en su conjunto”, dice el informe.

“Mientras no se aborden las raíces del dominio que ejerce el crimen organizado, Sinaloa y otras regiones de México seguirán viviendo con miedo. México no debe permitir que la amenaza de una desacertada intervención estadounidense eclipse la necesidad de llevar a cabo cambios profundos por su propia cuenta”.

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