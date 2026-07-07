CNN verifica: cinco afirmaciones falsas que hizo Trump durante una reunión con Erdogan

Por Daniel Dale, CNN

El presidente Donald Trump hizo una serie de afirmaciones falsas sobre Groenlandia, Estados Unidos y sus propios logros durante una conversación con la prensa este martes, en una reunión con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, antes de una cumbre de la OTAN en Ankara.

Quizás la afirmación más relevante fue la relacionada con Groenlandia, el territorio autónomo de Dinamarca que Trump volvió a decir que debería estar bajo control de Estados Unidos. El mandatario aseguró, erróneamente y como ya lo había hecho antes, que la isla está “rodeada por barcos de China y de Rusia”. Eso simplemente no es cierto, como han señalado expertos independientes y diversos gobiernos.

Trump también retomó afirmaciones ya desacreditadas, al asegurar que ha “resuelto ocho guerras”, que el expresidente Joe Biden entregó a Ucrania “cientos de miles de millones de dólares en equipo militar”, que desde su regreso al poder el año pasado se han invertido “US$ 19,2 billones” o más en Estados Unidos y que las elecciones de 2020 estuvieron “amañadas”.

Estas son las verificaciones.

Trump afirmó que Groenlandia está “rodeada por barcos de China y de Rusia”. Sin embargo, no existe evidencia que respalde esa afirmación, la cual ya ha sido rechazada por expertos independientes, el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Dinamarca, funcionarios de otros países nórdicos, autoridades y habitantes de Groenlandia, así como por funcionarios estadounidenses actuales y anteriores.

En una entrevista publicada el mes pasado, el comandante de las fuerzas árticas de Dinamarca dijo que, como ha ocurrido habitualmente, no habían observado barcos chinos ni rusos en Groenlandia o sus alrededores, según informó el medio danés TV 2. P. Whitney Lackenbauer, profesor de la Universidad Trent, en Canadá, y experto en seguridad del Ártico, dijo a CNN en enero que la afirmación de Trump era “completamente inventada”. Este martes reiteró por correo electrónico que esa declaración “sigue siendo inexacta”.

Es posible que Trump haya visto información de inteligencia clasificada que muestre alguna actividad marítima china o rusa cerca de Groenlandia en algún momento reciente. Sin embargo, incluso en ese caso, eso no significaría que la isla estuviera “rodeada”.

Trump repitió una de sus afirmaciones falsas más frecuentes sobre política exterior al decir: “Ya saben, resolví ocho guerras”. No es cierto. La lista de las supuestas “ocho guerras” presenta múltiples problemas.

Incluye dos situaciones que en realidad nunca fueron guerras durante su mandato: una disputa diplomática entre Egipto y Etiopía y un supuesto conflicto entre Serbia y Kosovo cuya naturaleza nunca quedó clara. También incluye la guerra entre Rwanda y la República Democrática del Congo, que no ha terminado pese a un acuerdo de paz impulsado por el Gobierno de Trump.

Además, incorpora la guerra entre Israel y Hamas, aunque Israel continúa realizando ataques casi diarios en Gaza pese al alto el fuego promovido por Estados Unidos. La lista también incluye el breve conflicto de 2025 entre Israel e Irán, pese a que posteriormente Israel se unió a Estados Unidos para iniciar otra guerra contra Irán en 2026.

Al referirse a Ucrania, Trump volvió a afirmar que “cuando Biden estaba aquí, les dio cientos de miles de millones de dólares en equipo militar”. Esa cifra representa una exageración considerable. De acuerdo con el Instituto Kiel para la Economía Mundial, un centro de estudios de Alemania que hace un seguimiento detallado de la ayuda internacional a Ucrania, Estados Unidos había destinado aproximadamente US$ 74.000 millones en ayuda militar entre finales de enero de 2022, poco antes de la invasión a gran escala de Rusia, y abril de 2026. Si se incluye la ayuda financiera y humanitaria, el total asciende a unos US$ 132.000 millones.

Trump también repitió su afirmación falsa de que “tenemos US$ 19 billones, exactamente US$ 19,2 billones, invertidos en Estados Unidos”. En esta ocasión añadió que esa cifra correspondía únicamente a los primeros 12 meses de su actual mandato presidencial y aseguró que ahora “es sustancialmente mayor” tras casi 18 meses de haber regresado al poder.

Sin embargo, incluso la cifra de US$ 19,2 billones carece de fundamento.

Al momento de la declaración de Trump, el propio sitio web de la Casa Blanca afirmaba que durante este mandato se habían anunciado “US$ 10,6 billones” en grandes inversiones. Incluso esa cifra representa una exageración importante. Una revisión detallada realizada por CNN en octubre encontró que la Casa Blanca incluía billones de dólares correspondientes a promesas de inversión poco específicas, anuncios relacionados con comercio bilateral o intercambio económico —y no con inversiones en Estados Unidos— e incluso declaraciones que ni siquiera constituían compromisos formales de inversión.

La cifra de la Casa Blanca incluye anuncios de empresas estadounidenses y también de entidades extranjeras. Datos federales publicados el mes pasado muestran que la inversión extranjera directa nueva en Estados Unidos fue de aproximadamente US$ 232.000 millones en 2025.

Trump volvió a describir las elecciones presidenciales de 2020 como “amañadas”. Esa afirmación es falsa. Trump perdió legítimamente esas elecciones frente a Biden.

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