El príncipe Harry pierde caso de privacidad contra editor británico de tabloides

Por Lauren Said-Moorhouse, CNN

Harry, duque de Sussex, y otras seis personas han perdido un caso de alto riesgo contra el editor del Daily Mail por acusaciones de obtención ilícita de información.

Todas las demandas fueron desestimadas por un juez del Tribunal Superior del Reino Unido el martes, después de que el grupo no lograra probar las acusaciones contra Associated Newspapers Limited (ANL).

El juez, Matthew Nicklin, dijo en un resumen de su fallo que las acusaciones de los demandantes eran graves, pero que la sospecha no era suficiente. Señaló que los demandantes tenían que demostrar que la información utilizada por ANL para sus artículos se había obtenido de manera ilícita.

“El tribunal rechazó el argumento de que, simplemente porque la información era privada, y porque Associated no podía explicar de manera positiva cómo se había obtenido, el artículo en cuestión debía haberse obtenido de forma ilícita”, escribió en el resumen.

El príncipe Harry, que llegó al Reino Unido el lunes por la noche, fue una de varias figuras de alto perfil que acusaron a ANL de utilizar prácticas ilícitas en sus cabeceras para artículos entre 1993 y 2011.

El grupo de nombres conocidos también incluía al cantante Elton John y a su esposo David Furness, así como a la actriz Elizabeth Hurley, la activista Doreen Lawrence, la actriz Sadie Frost y el ex político Simon Hughes.

ANL acogió con satisfacción el fallo del Tribunal Superior en un comunicado, afirmando que fue “una victoria abrumadora para el Daily Mail y sus periodistas”.

“En todos los casos, el juez aceptó la honestidad del testimonio de nuestros periodistas sobre cómo obtuvieron sus historias. Esta es una magnífica reivindicación del periodismo del Daily Mail”, dijo el editor en un comunicado citado por la agencia británica de noticias PA Media. “Como muestra claramente la sentencia, cada uno de los artículos se obtuvo de manera legítima”.

ANL expresó su gratitud al juez antes de añadir que “buscaremos resolver los asuntos pendientes, incluida la recuperación de los costos en los que hemos incurrido mientras nos defendíamos de este litigio atroz”.

El fallo del tribunal se dictó mientras el hijo menor del rey y quinto en la línea de sucesión al trono británico iniciaba una semana de compromisos en el Reino Unido para conmemorar que falta un año para los Juegos Invictus de 2027 en Birmingham. Su esposa Meghan y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, no acompañaron al duque a Londres por preocupaciones de seguridad.

Poco antes de que se dictara el fallo del tribunal, el príncipe Harry llegó al centro de estudios Chatham House en Londres para su primer acto público de la semana.

Durante el juicio a principios de este año, que duró más de dos meses, el tribunal escuchó las afirmaciones del grupo de que ANL supuestamente había participado en una serie de actividades ilegales, incluida la contratación de investigadores privados para realizar interceptación de mensajes de voz, escuchas telefónicas y “blagging” de registros privados sensibles mediante engaño.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.